"Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов

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Когда у женщин совсем нет подруг, то они идут на специализированные форумы - именно там дамы изливают душу. В этом посте собраны самые неожиданные вопросы и запросы, от которых начинают шевелиться волосы на голове.
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