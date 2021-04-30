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"Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов

"Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов (15 фото)

Автор:
30 апреля 2021 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопрос   девушки   женский форум   женщина   красота   прикол   
1006
15
Когда у женщин совсем нет подруг, то они идут на специализированные форумы - именно там дамы изливают душу. В этом посте собраны самые неожиданные вопросы и запросы, от которых начинают шевелиться волосы на голове.
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Метки: Юмор   вопрос   девушки   женский форум   женщина   красота   прикол   
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Snork Snorkoff 16 минут назад
Так-то горловины у всех банок одинаковы, что 0,5 что 3-х литровых. Сказочник не подготовился )
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