"Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов

Когда у женщин совсем нет подруг, то они идут на специализированные форумы - именно там дамы изливают душу. В этом посте собраны самые неожиданные вопросы и запросы, от которых начинают шевелиться волосы на голове.

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1. Как вы видите, чрезмерное увлечение гороскопами до добра не доводит 0 Источник:

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2. Верите, что такое возможно? 0 Источник:

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4. Когда пришла на форум за решением проблемы, но получила еще одну 0 Источник:

5. Почему у мужчины не может быть увлечений... 0 Источник:

6. И в номинации "Ответ года" побеждает... 0 Источник:

7. Если без шуток, то вот "Ответ года" 0 Источник:

8. И смех и грех 0 Источник:

9. Бабоньки, что вы вообще такое несете... 0 Источник:

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13. Без обсуждений интимной жизни на этих форумах не обходится 0 Источник: