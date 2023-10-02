К переезду в город готовы: девушки из деревень, которые уже пакуют чемоданы

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Это фотозарисовски про тех, кто родился и вырос в деревне, а сейчас мечтает о городской жизни. Принцы на белых конях, ваш выход!
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Это по фото можно определить ?
Ковер на стене я много раз видел в столичных квартирах.