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К переезду в город готовы: девушки из деревень, которые уже пакуют чемоданы

К переезду в город готовы: девушки из деревень, которые уже пакуют чемоданы

Автор:
02 октября 2023 21:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   деревня   красота   природа   село   
2844
16

Это фотозарисовски про тех, кто родился и вырос в деревне, а сейчас мечтает о городской жизни. Принцы на белых конях, ваш выход!

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   деревня   красота   природа   село   
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6  комментариев
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220
Мандалай Иванович 2 часа назад
почти все девушки симпатичные
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56k
dima423 Час назад
Пятая клевая) Но прикид конечно ппц, цыганщина))
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5k
BenderRodriguez Час назад
Первая и пятая- красивые девушки. И навряд ли они из деревни. Скорее просто в гостях.
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3k
Alexander Parshuto Час назад
Нормальные девчонки, комментарии автора не к месту и не в тему.
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11k
Света Час назад
Мдааааа уж.... Глянешь на фотки конкурсов красоты даже мирового уровня и диву даёшься: где глаза у людей? А вот простые девчата и все на разный вкус красотки.
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21k
иванов дмитрий Час назад
а если заголовок
-девчонки Воронежа
-Москвички на отдыхе
-Прекрасные с Сахалина
Это по фото можно определить ?
Ковер на стене я много раз видел в столичных квартирах.
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