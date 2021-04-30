Символы на трехъязычном устройстве упорядочены по тому же принципу, как в словаре японского. Typewriter Collector на своей странице объясняет это следующим образом:

"Они расположены фонетически, используя наиболее распространенный способ чтения «он-ёми» (а иногда и «кун-ёми») в соответствии со слоговой азбукой кана (конечно, со множеством омофонов)… Красные символы помогают разобрать значение. Последний символ слева от знака равенства может произноситься как «kin» (прилагать), а первый символ в следующей строке — «gin» (серебро), затем идет красный «ku» (страдать), за которым следует «kuu» (небо, пустой), «kuma» (медведь), «kun» (учения, значение [также «кун» в «кун-ёми»]), «gun» (группа ), затем красный «kei» (система), за которым следует множество омофонов «kei»".