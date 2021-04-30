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Редкая трехъязычная пишущая машинка Toshiba 1950-х годов с тысячами символов

Редкая трехъязычная пишущая машинка Toshiba 1950-х годов с тысячами символов (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 12:42
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: изобретения   индексная пишущая машинка   интересное   как это работает   пишущие машинки   японский   
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В 1940-х годах Toshiba начала производить индексные пишущие машинки с огромными цилиндрами, содержащими тысячи символов. На одной особенно продвинутой модели, BW-2112, можно было печатать сразу на трех языках: японском, китайском и английском. Youtube-блогер Typewriter Collector продемонстрировал, как работает это устройство.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретения   индексная пишущая машинка   интересное   как это работает   пишущие машинки   японский   
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2  комментария
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1k
Никита 43 минуты назад
Класс,очень нравятся ретро вещи.Напомнило как в начале 90-х,на третьем курсе юрфака Одесского универа проходил практику в одной из районных прокуратур где у следаков была немецкая пишущая машинка 1940 года выпуска,предлагал обменять на новую,не согласились жаль.
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ваня панкин Полчаса назад
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