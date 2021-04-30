В 1940-х годах Toshiba начала производить индексные пишущие машинки с огромными цилиндрами, содержащими тысячи символов. На одной особенно продвинутой модели, BW-2112, можно было печатать сразу на трех языках: японском, китайском и английском. Youtube-блогер Typewriter Collector продемонстрировал, как работает это устройство.
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Символы на трехъязычном устройстве упорядочены по тому же принципу, как в словаре японского. Typewriter Collector на своей странице объясняет это следующим образом:
"Они расположены фонетически, используя наиболее распространенный способ чтения «он-ёми» (а иногда и «кун-ёми») в соответствии со слоговой азбукой кана (конечно, со множеством омофонов)… Красные символы помогают разобрать значение. Последний символ слева от знака равенства может произноситься как «kin» (прилагать), а первый символ в следующей строке — «gin» (серебро), затем идет красный «ku» (страдать), за которым следует «kuu» (небо, пустой), «kuma» (медведь), «kun» (учения, значение [также «кун» в «кун-ёми»]), «gun» (группа ), затем красный «kei» (система), за которым следует множество омофонов «kei»".
К сожалению, Toshiba прекратила выпуск этой модели — в середине 1950-х годов компания перешла на «западную» клавиатуру, на которой вместо описанной выше системы было 48 японских знаков кана, и такие пишущие машинки стали настоящей редкостью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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