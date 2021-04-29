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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4843 поста • 663 подписчика подписаться
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То в мини, то в прозрачном платье: 65-летняя Лариса Долина блеснула бельишком на сцене

То в мини, то в прозрачном платье: 65-летняя Лариса Долина блеснула бельишком на сцене (8 фото)

Автор:
29 апреля 2021 20:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   долина   звезды   похудение   фото   фотошоп   шоу бизнес   
3372
8
Народная артистка РФ призналась, что похудела на 20 с лишним килограммов. Это удалось ей благодаря спецдиете и интервальному голоданию: Долина прошла детокс-программу в клинике и серию омолаживающих процедур. И теперь спешит продемонстрировать зрителям полученный результат.
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Метки: Instagram   долина   звезды   похудение   фото   фотошоп   шоу бизнес   
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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136
Ольга Т 7 минут назад
Мне как-то все равно как Долина выглядит, постарела или нет, но вот ее голос! Был у нее на концертах с интервалом почти в тридцать лет. У нее такой изумительный и сильный голос! Жалко, что ее очень мало показывают по ТВ и то урывочно. У нее есть какой-то необыкновенный шарм исполнения песен. Ее не рассматривать нужно, а слушать! А что года? Все мы будем стареть и пытаться как-то получше и посвежее выглядеть.
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2k
NIS 7 минут назад
Какая страшная !! И накрашенная , и не накрашенная ...
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5
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
Таки сейчас не хэллоуин и не первое апреля.... зачем она так оделась.
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7
rokot 19 минут назад
Ой тоже мне срач устроили! Вы и так видите какими стали кЁзды после хирурга со временем. Долина до такой степени себя не резала и что? Постарела она, постарели они. Так она выглядит пока ещё норм на свои то, а как эти будут выглядеть через 5 лет то - не задумывались? По хлеще Бабы Яги. Уже из жопы донорство не поможет.
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7k
Garpia121 44 минуты назад
Не дай бог так "хорошо" выглядеть.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Скоро у Малахова на шоу будет конкурс, у кого стськи ниже обвисли,участвовать будут Пугачева и Долина и Милявская
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2k
Ermolai Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
А победит Овальный.
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31k
Опаньки Ermolai Полчаса назад
но он пока не сможет приз забрать - в санатории здоровье поправляет
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5
Сигизмунд Лазаревич Ermolai 20 минут назад
Ой не факт. Алёша сейчас на сушке, есть шанс у него стать похожим на мужчину.
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5k
Leo Sun Час назад
Тут намедни Глызин опубликовал у себя в инсте фотку, где они с Долиной, - без фотошопа, как есть. Все, конечно, поняли, что она любит фильтры и т.п., потому что у неё в инсте совсем другие фотографии (как вы понимаете, там она выглядит совсем иначе: молодо, свежо и т.д.)

Но лично моё мнение, существуют люди, талант которых превыше внешности и многочисленных стереотипов. Возьмите Барбру Стрейзанд. Она ведь не классическая красавица, но такие люди и берут не внешностью - их любят за талант. Так же и с Долиной. Ей не надо молодиться - она любима своими поклонниками такой, какая есть. Её любили и до этого, - когда она была далеко не так стройна.

Понятно, что хочется оттянуть эту старость, дряблость кожи и т.п. Но опять же, кому-то это нужно, кому-то помогает, кому-то не нужно, кому-то не помогает...
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8k
Васильевна Leo Sun Полчаса назад
Для того, чтобы не пытаться спрятать старость, мало того, чтобы тебя любили другие. Нужно самой любить себя такой, какая есть. А это ооочень сложно (если говорить об искренней любви, а не о попытках себя успокоить позитивными и "правильными" мыслями).
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Почему они пытаются прокрутить фарш назад?
Почему бы им не брать пример с той-же Людмилы Зыкиной и изменить свой образ в соответствии с возрастом и реальными физическими возможностями, а не пытаться влезть в мини-юбку, надеясь, что пара кило косметики сделают эти попытки незаметными?
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9k
Михалыч Час назад
Нету тормозов у некоторых. Ну пришло уже время скромнее одеваться и принять свой возраст.
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Посмотрели, можно обратно закапывать
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985
GUSAR 2 часа назад
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28k
LEPA GUSAR Час назад

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33k
Антон 2 часа назад
У Галкина слюни уже потекли?
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99
Татьяна 2 часа назад
Не помню, чтобы было столько же ехидства, когда Тина Тёрнер в 70 лет выходила на сцену в не менее откровенных нарядах. А что так?
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547
X Æ A-12 Татьяна Час назад
Есть мнение, что тогда не было интернета. А о Тине Тернер, допустим я, узнал из молодёжного журнала 'ровесник', был тогда такой.
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99
Татьяна X Æ A-12 Час назад
Ты не поверишь, но сейчас Тине Тернер 81 год, и 70 лет ей исполнилось всего 11 лет назад. Представляешь, Интернет уже был!!!
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5k
Leo Sun Татьяна 58 минут назад
Всегда балдела с её ножек и причёски!
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4k
Ya 2 часа назад
Её время прошло, теперь делай что хочешь-всё равно выглядит как старуха, но теперь как тощая старуха.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Жидовка старая...
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−23
vova old 2 часа назад
это просто облом какой-то ! столько лет строить карьеру даже устроиться в прачечную, Извините институт культуры, якобы открыть свою кафедру и разрушить всё всё всего за один час на шoy Галкина музыкалити набросившись как злобная собака на бедную Валю Карнавал, которая кстати в отличие от Долиной имеет 14 млн подписчиков и свободно даёт 16 млн просмотров на каждый ролик, это просто мрак, все увидели злобную бабу готовую сожрать всех кто её моложе и красивее А чего только стоит её выступление на телевизоре где она объясняет что я не имею права останавливать свою машину ????ты себе наверное меньше президента не считаешь ?Короче сама всё разрушила и прозрачное платье и даже пение Галяком теперь не помогут. и никто не виноват самасамасама
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5k
Leo Sun vova old Час назад
Людей, тратящих время на просмотр и лайкание подобных роликов, умными назвать никак нельзя.

"Всё-таки в дерьме что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться“ - Станислав Ежи Лец
https://www.tiktok.com/@karna.val/video/6956319758878870786?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1https://www.tiktok.com/@karna.val/video/6956319758878870786?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
ААА!!! уйди, уйди, уйди, кошмар...
Психика современных "бабушек" эстрады просто зашкаливает! Ну отдохни ты, дура! Поняньчи, если есть кого. Займись яблонями, вишнями. ОТДОХНИ, ...Я!!! Не лезь туда, где тебе места уже нет даааавно!!!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Концертный наряд за чем то увязали с тем, что Путин вручал ей в 2019(!!!) году гос.награду. В этом что то есть!!!! Я думаю Путин долен был в 2019 г.(всего то 2 года каких то) предвидеть, что Долина выйдет на сцену в "прозрачном" платье(а может и не прозрачном, но аффтару так увиделось) и в последний момент отцепить орден и забрать его.
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8k
Васильевна Дмитрий 24 минуты назад
Я даже в этой связке в первый раз прочитала, что Путин вручил Долиной сертификат для похудения. Ооочень удивилась. Пришлось перечитывать )
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3k
Allmaster 2 часа назад
Одна бабка вроде как успокоилась ноги свои выставлять, вторая полезла олимп покорять. Умом то не понятно что ли, что как не мажь морду - ты уже бабка!
Внуков нужно нянькать а не пытаться тоннами макияжа какого нибудь геронтофила покорять.
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