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Народная артистка РФ призналась, что похудела на 20 с лишним килограммов. Это удалось ей благодаря спецдиете и интервальному голоданию: Долина прошла детокс-программу в клинике и серию омолаживающих процедур. И теперь спешит продемонстрировать зрителям полученный результат.
На этой неделе Лариса Долина дала очередной концерт в "Крокус Сити Холл", сменив за время выступления десяток нарядов и образов...
Было заметно, что ей не терпится похвастать постройневшей фигурой: наряды разменявшей седьмой десяток певицы были очень открытыми.
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А для премьеры песни "Я люблю", написанной Игорем Крутым Лариса Долина выбрала совсем уж прозрачный наряд в бирюзовых тонах.
Яркое сценическое освещение сделало платье из тонкой ткани совсем "голым": через него показалось нижнее белье исполнительницы...
Напомним, в 2019 году Владимир Путин вручил Ларисе Долиной (на фото она до похудения) государственную награду - Орден Дружбы. А Народной артисткой РФ певица стала в далеком 1998 году...
А вот на днях певица похвалилась своим цветущим видом в Инстаграме
"Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!"
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Но лично моё мнение, существуют люди, талант которых превыше внешности и многочисленных стереотипов. Возьмите Барбру Стрейзанд. Она ведь не классическая красавица, но такие люди и берут не внешностью - их любят за талант. Так же и с Долиной. Ей не надо молодиться - она любима своими поклонниками такой, какая есть. Её любили и до этого, - когда она была далеко не так стройна.
Понятно, что хочется оттянуть эту старость, дряблость кожи и т.п. Но опять же, кому-то это нужно, кому-то помогает, кому-то не нужно, кому-то не помогает...
Почему бы им не брать пример с той-же Людмилы Зыкиной и изменить свой образ в соответствии с возрастом и реальными физическими возможностями, а не пытаться влезть в мини-юбку, надеясь, что пара кило косметики сделают эти попытки незаметными?
"Всё-таки в дерьме что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться“ - Станислав Ежи Лец
https://www.tiktok.com/@karna.val/video/6956319758878870786?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1https://www.tiktok.com/@karna.val/video/6956319758878870786?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Психика современных "бабушек" эстрады просто зашкаливает! Ну отдохни ты, дура! Поняньчи, если есть кого. Займись яблонями, вишнями. ОТДОХНИ, ...Я!!! Не лезь туда, где тебе места уже нет даааавно!!!
Внуков нужно нянькать а не пытаться тоннами макияжа какого нибудь геронтофила покорять.