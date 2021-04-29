"Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!"