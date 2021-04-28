FISHKINET
Сообщество Юмор 12175 постов • 2634 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Находчивый мужчина и его работа на удаленке

Находчивый мужчина и его работа на удаленке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: видео   идея   позитив   прикол   работа   удаленка   хромакей   
848
1
1
Во всем нужно искать положительные моменты, даже в работе во время пандемии коронавируса. Мужчина с помощью одной хитрости избавил себя от привязанности к дому во время удаленной работы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   идея   позитив   прикол   работа   удаленка   хромакей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Pashuta Час назад
Ах-тыж хитрая ж.о.п.а...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

753013



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
90
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
Охота кота
0
30
Охота кота
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему мед из США содержит в себе радиоактивные вещества?
0
8
Почему мед из США содержит в себе радиоактивные вещества?
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
0
3
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
Семья продавала отбеливатель под видом чудо-средства от болезней
Семья продавала отбеливатель под видом чудо-средства от болезней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#подборка#красота#кино#знаменитости#факты#авария дня#история
#Юмор#животные#аварии#природа#картинки#фотографии#отдых#Реакция#мемы#актеры
#интересно#дтп#авто аварии#Россия#в мире#шоу бизнес#сша#интересное#СССР#города

На что жалуетесь?

Вернуться