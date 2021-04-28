Находчивый мужчина и его работа на удаленке

848
1
1
Во всем нужно искать положительные моменты, даже в работе во время пандемии коронавируса. Мужчина с помощью одной хитрости избавил себя от привязанности к дому во время удаленной работы.
Рабочее место, которое всегда с тобой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
- "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей
- Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года
- Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности
- Жизненные и прикольные картинки про работу
26
Понравилось26
Новости партнёров