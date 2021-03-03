Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года

В марте 2020 года весь мир резко заговорил о коронавирусе, а потом всё перевернулось с ног на голову. В соцсетях не могли не вспомнить те американские горки из эмоций, которые успели прочувствовать на себе люди за эти 365 дней. Весь спектр своих чувств пользователи Твиттера выразили в шутках формата «март 2020 и март 2021», в которых с помощью привычных кадров показали изменения, произошедшие с ними за год.