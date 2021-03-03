Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года

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Снова шутки о том, как коронавирус изменил мир.
В марте 2020 года весь мир резко заговорил о коронавирусе, а потом всё перевернулось с ног на голову. В соцсетях не могли не вспомнить те американские горки из эмоций, которые успели прочувствовать на себе люди за эти 365 дней. Весь спектр своих чувств пользователи Твиттера выразили в шутках формата «март 2020 и март 2021», в которых с помощью привычных кадров показали изменения, произошедшие с ними за год.
Прошёл год с начала пандемии, и пользователи сети решили подвести итоги
Кажется, мы только успели моргнуть, как на календаре снова оказался март. Многие пользователи осознали, что этот год оказался для них чуть ли не тяжелее, чем все предыдущие. Чтобы показать всю степень произошедших с ними изменений, пользователи Твиттера решили использовать привычное им средство — шуточки.
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