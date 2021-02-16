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Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать

Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать (17 фото)

Автор:
16 февраля 2021 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: 2021   Россия   Юмор   кризис   прикол   работа   смех   
1661
17
Данный пост целиком и полностью посвящен затянувшемуся финансовому/экономическому кризису. Героям данного поста ничего не остается, кроме того, что противостоять ему с помощью юмора и иронии. Ничего, прорвемся!
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Метки: 2021   Россия   Юмор   кризис   прикол   работа   смех   
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8  комментариев
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1k
fraxinus 52 минуты назад
Водкоподобный напиток, алк. 38% ...

везде обман!
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Сначала не понял, потом присмотрелся... но ужаса не испытал ибо пох.
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3k
Ыукп Fat Lynx 14 минут назад
Если о 38%, то эта водка не первая и не последняя. Мало кто смотрит на крепость.
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35
Юрий 50 минут назад
ННу в России кризис с 2014 года и Ковид только усугубил ситуацию. Страшно, цены растут, а реальные заработки падают. И конца края не видно.
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35k
dima423 Юрий Полчаса назад
ты думаешь так тока в России?) увы, ситуация во всем мире такая щас...и очень много где все гораздо хуже
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28k
LEPA dima423 7 минут назад
Ну поведай нам,что там у хохлов.
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3k
Денис Колосов dima423 4 минуты назад
в странах золотого миллиарда все нормально было до ковида, у нас жопа еще до 14 года началась, первые звоночки в конце 12 года, 13 уже кризис шел, ну а 14 дал бодрого пинка..
и логика сравнивать с теми где хуже ущербна.. надо стремится к тем, кто лучше живет.. понятно что Африка на 99% хуже нас живет, но она всегда хуже жила..А то что Китай нас уже сильно по средней зп обогнал.. а еще в начале и середине 2000х, смеялись, да фигли в РФ производить, в Китае цех открой, за 100$ очередь из работников выстроится..
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793
Карл Такойто dima423 4 минуты назад
Ну в 2014 доллар стоил 35рую а евро 49 руб,на сегодня доллар 73 руб евро 89 руб. Так только в России,ну есть например где похуже-Венесула,некоторые страны Африки,Украина
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