Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать

Данный пост целиком и полностью посвящен затянувшемуся финансовому/экономическому кризису. Героям данного поста ничего не остается, кроме того, что противостоять ему с помощью юмора и иронии. Ничего, прорвемся!
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везде обман!
и логика сравнивать с теми где хуже ущербна.. надо стремится к тем, кто лучше живет.. понятно что Африка на 99% хуже нас живет, но она всегда хуже жила..А то что Китай нас уже сильно по средней зп обогнал.. а еще в начале и середине 2000х, смеялись, да фигли в РФ производить, в Китае цех открой, за 100$ очередь из работников выстроится..