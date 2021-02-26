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"Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей

"Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей (14 фото)

Автор:
26 февраля 2021 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гопота   девушки   прикол   работа   резюме   смех   
3522
14
Герои данной подборки очень хотят найти работу, но что-то у них с этим делом совсем не клеится. Может быть дело в их резюме? Как считаете? Посмотрите пожалуйста!
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Метки: Юмор   гопота   девушки   прикол   работа   резюме   смех   
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Опаньки Час назад
на руками водящих должностях
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7k
antonium Минуту назад
Праститутки, тьфу...
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