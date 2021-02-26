"Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей

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Герои данной подборки очень хотят найти работу, но что-то у них с этим делом совсем не клеится. Может быть дело в их резюме? Как считаете? Посмотрите пожалуйста!
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