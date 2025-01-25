В Ростове задержали бандитов, вымогавших деньги у российских военных

Участники ОПГ действовали по нехитрой схеме: они привлекли к своей грязной работе двух несовершеннолетних девушек, которые написывали и словно случайно встречались с военными. После этого внезапно рядом обнаруживались крепкие мужчины, которые вымогали деньги, обещая за мзду замять некрасивую историю общения с малолетками.

В качестве жертв подбирались военные, находившиеся в Ростовской области, а для переписки годились и те, кто пребывал в республиках Донбасса и Запорожской области. Если "клиент" попадался несговорчивый, его похищали лжесиловики, представлявшиеся работниками СОБРа. За невозбуждение уголовных дел вымогатели требовали не менее 3 млн рублей. Также дельцы, вспомнив девяностые, не гнушались возобновить "крышевание", начав кошмарить ростовских бизнесменов.