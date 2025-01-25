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В Ростове задержали бандитов, вымогавших деньги у российских военных

В Ростове задержали бандитов, вымогавших деньги у российских военных

Автор:
25 января 2025 22:06
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   ФСБ   банда   военные   задержание   опг   похищение людей   
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В составе банды орудовали несколько фитнес-тренеров и массажист-охранник стриптиз-клуба. Вымогательство было поставлено на поток.

Участники ОПГ действовали по нехитрой схеме: они привлекли к своей грязной работе двух несовершеннолетних девушек, которые написывали и словно случайно встречались с военными. После этого внезапно рядом обнаруживались крепкие мужчины, которые вымогали деньги, обещая за мзду замять некрасивую историю общения с малолетками.


В качестве жертв подбирались военные, находившиеся в Ростовской области, а для переписки годились и те, кто пребывал в республиках Донбасса и Запорожской области. Если "клиент" попадался несговорчивый, его похищали лжесиловики, представлявшиеся работниками СОБРа. За невозбуждение уголовных дел вымогатели требовали не менее 3 млн рублей. Также дельцы, вспомнив девяностые, не гнушались возобновить "крышевание", начав кошмарить ростовских бизнесменов.


Помимо "работников СОБРа" в банде был мужчина, представлявшийся бойцом ЧВК «Вагнер» (на самом деле не имел никакого отношения к военной службе, а трудился охранником в стриптиз-клубе) и еще один товарищ, изображавший помощника полпреда президента в новых регионах.


В настоящее время всех участников банды задержали, и сейчас они находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Один из задержанных, попытавшийся скрыться, был найден в Москве.


При обыске у подозреваемых нашли и изъяли военную форму с шевронами, травматическое и охолощенное оружие и патроны, стероиды, мобильные телефоны и запрещенные вещества.


В отношении организатора и еще 10 участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).






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Метки: Вымогательство   ФСБ   банда   военные   задержание   опг   похищение людей   
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48  комментариев
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188k
parallax 5 часов назад
И опять бородатые утырки.
Пора их за бороды на уличных столбах развешивать.
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1k
MidMaster 6 минут назад
Ишаки
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7k
hhwost Полчаса назад
"фитнес-тренеры и массажист организовали ОПГ". звучит как начало дурного анекдота, и смех, и грех.
в моё время ОПГ организовывали уголовные авторитеты и КМСы по борьбе и боксу, а сейчас клоуны какие-то... куда катится этот мир
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49k
Notan Blaine Час назад
Это не люди, а бешенные животные, для которых есть одно лекарство это пуля и кремация.
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−49
Kavpav18 Час назад
Странно... Кто сталкивался с военными, понимали, что ОПГ это дети малые. Министерство Обороны - это государство в государстве. А, если военный прибыл с ЛБС.... то лучше его обходить за 100 км. А, кто этих бандюганов брал, они же по сути тыловики. А, как себя повели бы эти пострадавшие военные, если бы на них оказали давление с украинской стороны? Что это за военные?
Военные, они в тесном коллективе. Если у одного проблема, уже бы весь взвод в казарме бы знал. И на БТРе всех этих бородачей в асфальт закатали бы. Статья похожа на фейк.
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2k
Dema 2 часа назад
И сука опять басурмане.
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27k
Slawa49 2 часа назад
хотелось чтобы эти черти поскорее оказались в составе штурмовиков ЧВК Вагнер! надеюсь у них там со времен Пригожина не изменились порядки!
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13k
Трив 2 часа назад
Сучары бородатые. Чтоб вас под землю утащили.
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36k
Сталкер 3 часа назад
Ссылка vkvideo.ru
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8k
Babangdida 3 часа назад
А почему они ещё живы!?
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45k
albedo 3 часа назад
Таким надо просто подрезать уши под корень.
А в суд доставлять в таком виде:
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454
Alex Liberman Tevet Час назад
антрацит , димексид ,геноцид .........ты хоть значения слов понимаешь ?
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9k
Neo 3 часа назад
На СВО всех! В штурм отряд! Пусть свой бекон растрясут и узнают как это на самом деле, клоуны 36ли8ые!
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152
Михалыч Neo 2 часа назад
Они тут же в плен убегут.
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191
Shyrich 3 часа назад
Надо бы шлёпнуть показательно всю шайку. Чтобы у других отпало желание так поступать.
В данной ситуации это бы реально помогло, так как такие гниды по сути очень трусливы, и чужой пример на них подействует.
А по другому они не поймут, ведь знают что наказание за такие деяния будет относительно недолгим.
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2k
Shurovik 3 часа назад
Для таких надо вводить публичный расстрел.
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1k
dm4242 3 часа назад
один вопрос,почему на месте не исполнили?Лоб зеленкой намазать,чтобы инфекция не попала и положить рядом всех.Почему?
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45k
albedo 4 часа назад
Я бы еще бандитизм организованной группой лиц добавил.
И таки да - бороды сбрить, чтобы истинное лицо уродов было видно.
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19k
Сергей 4 часа назад
А "военных" кто-то заставлял общаться с малолетками?
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11k
РАТНИК 4 часа назад
Горные пид@расы привыкли что в аулах безнаказанно можно овечек у соседа еб@ть, а тут спустились с гор и поверили в себя.
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2k
Евгений Киселев 4 часа назад
Конченные мрази. За преступления против военных надо ввести отдельную статью.
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37k
Юр21 4 часа назад
Вот же твари!
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2k
Ганс 4 часа назад
Совсем офуели...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3021 пост (3013 в горячем)

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