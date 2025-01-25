В Ростове задержали бандитов, вымогавших деньги у российских военных

В составе банды орудовали несколько фитнес-тренеров и массажист-охранник стриптиз-клуба. Вымогательство было поставлено на поток.
Участники ОПГ действовали по нехитрой схеме: они привлекли к своей грязной работе двух несовершеннолетних девушек, которые написывали и словно случайно встречались с военными. После этого внезапно рядом обнаруживались крепкие мужчины, которые вымогали деньги, обещая за мзду замять некрасивую историю общения с малолетками.
В качестве жертв подбирались военные, находившиеся в Ростовской области, а для переписки годились и те, кто пребывал в республиках Донбасса и Запорожской области. Если "клиент" попадался несговорчивый, его похищали лжесиловики, представлявшиеся работниками СОБРа. За невозбуждение уголовных дел вымогатели требовали не менее 3 млн рублей. Также дельцы, вспомнив девяностые, не гнушались возобновить "крышевание", начав кошмарить ростовских бизнесменов.
Помимо "работников СОБРа" в банде был мужчина, представлявшийся бойцом ЧВК «Вагнер» (на самом деле не имел никакого отношения к военной службе, а трудился охранником в стриптиз-клубе) и еще один товарищ, изображавший помощника полпреда президента в новых регионах.
В настоящее время всех участников банды задержали, и сейчас они находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. Один из задержанных, попытавшийся скрыться, был найден в Москве.
При обыске у подозреваемых нашли и изъяли военную форму с шевронами, травматическое и охолощенное оружие и патроны, стероиды, мобильные телефоны и запрещенные вещества.
В отношении организатора и еще 10 участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Источник:
- В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны
- "Любим охоту": в Югре задержаны два мигранта, скупавшие и изготавливающие оружие
- Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей
- В Черкесске задержали ОПГ с главарём-афганцем
- В Башкирии силовики задержали банду вымогателей, похитивших человека ради выкупа в миллион рублей
Пора их за бороды на уличных столбах развешивать.
в моё время ОПГ организовывали уголовные авторитеты и КМСы по борьбе и боксу, а сейчас клоуны какие-то... куда катится этот мир
Военные, они в тесном коллективе. Если у одного проблема, уже бы весь взвод в казарме бы знал. И на БТРе всех этих бородачей в асфальт закатали бы. Статья похожа на фейк.
А в суд доставлять в таком виде:
Не понял только почему вся твоя мысль уместилась в одном слове.
В данной ситуации это бы реально помогло, так как такие гниды по сути очень трусливы, и чужой пример на них подействует.
А по другому они не поймут, ведь знают что наказание за такие деяния будет относительно недолгим.
И таки да - бороды сбрить, чтобы истинное лицо уродов было видно.
Вексель, ты фото со своей подфотошопленной и бритой ручонку то убери.
Приведи свое фото, где ты купленное " свидетельство о крещении" в руке держать.
Ты держа его своей волосатой рукой все им козырял.
На том и запалился
Иудей, а слабо свою пипиську сфоткать?
А то сдается мне, что твою крайнюю плоть тебе ребе при рождении оттяпал
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@Модератор Fishki.net
Можно этого персонажа забанить на более длительный срок.
Краткосрочный бан не пошел ему на пользу.
Постоянно переходит на личные оскорбления.
Какой же ты тупой, Аль ибн Барашек.
Кроилово ведет к попадалову.
Уверен, что в Ростове есть полно борделей, салонов и индивидуалок.
Хочется потрахаться - иди туда, а не лезь в кровать на халяву.
Очевидно, что застукивали парочку в постели, а не в кафе.
Все таки голова не только для еды предназначена.