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В Башкирии силовики задержали банду вымогателей, похитивших человека ради выкупа в миллион рублей

В Башкирии силовики задержали банду вымогателей, похитивших человека ради выкупа в миллион рублей

Автор:
20 июня 2024 19:33
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   Салават   банда   задержание   опг   похищение   преступники   
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Но одному из преступников удалось сбежать.

В башкирском Салавате объявилась банда. Пока известно, что промышляла она похищением людей и вымогательством. Может потом обнаружат и другие детали «работы» этой ОПГ.

Установлено, что с апреля по июнь 2024 года четверо местных жителей под надуманным предлогом вымогали 1 млн рублей у 29-летнего жителя Салавата. В мае члены преступной группы посадили потерпевшего в автомобиль и увезли в ночной клуб, где незаконно удерживали и, применив физическое насилие, не давали покинуть помещение, - заявили в региональном УФСБ.

Они нашли какого-то бедолагу и твёрдо решили стрясти с него деньги. Первое время прессовали не очень сильно, но когда усадили в машину и повезли в клуб, всё стало ясно. Уже в заведении парень согласился отдать им всю сумму - и они обрадовались.

Только не учли, что они уже в разработке у силовиков. И сразу после того, как получили деньги, их положили лицом в асфальт. А вскоре отправили в камеру.

Но четвёртый сбежал - его объявили в федеральный розыск.

Возможно, его поймают уже в ближайшее время. А всего пару месяцев назад в Башкирии осудили семь бандитов - тоже за попытку похищения человека. Двое местных что-то не поделили и закончилось это тем, что мужчина позвал приятелей, вместе с ними запихнул обидчика в багажник авто и попытался вывезти в лес. По дороге похитителей остановили полицейские и освободили заложника. А на суде члены ОПГ получили от 5 до 8 лет «строгача».


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Метки: Башкирия   Видео   Салават   банда   задержание   опг   похищение   преступники   
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7  комментариев
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64k
Олег Час назад
ай-яй-яй.... а Рамзаныш будет бить его ногами или это другое?
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32k
Григорий 17 минут назад
Скажем так - башкир набарогозил, отважный чечен посчитал себя вправе его чморить. Упс, а тут не горы, а тут закон, и вот уже он сам думает как откупиться, но поздно.
Так-то в цивилизованном обществе, засунь кулаки подальше, а юристов возьми получше.
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5k
SmartCat101 Полчаса назад
а нехрена было вообще пускать сюда этих черножопых мразей недоразвитых!!!
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736
стеклоВАТА 47 минут назад
мрази
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4k
Yus Час назад
Таких по приговору, надо на цепь в каменоломне, пожизненно.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3023 поста (2974 в горячем)

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