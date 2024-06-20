В Башкирии силовики задержали банду вымогателей, похитивших человека ради выкупа в миллион рублей

В башкирском Салавате объявилась банда. Пока известно, что промышляла она похищением людей и вымогательством. Может потом обнаружат и другие детали «работы» этой ОПГ.

Установлено, что с апреля по июнь 2024 года четверо местных жителей под надуманным предлогом вымогали 1 млн рублей у 29-летнего жителя Салавата. В мае члены преступной группы посадили потерпевшего в автомобиль и увезли в ночной клуб, где незаконно удерживали и, применив физическое насилие, не давали покинуть помещение, - заявили в региональном УФСБ.

Они нашли какого-то бедолагу и твёрдо решили стрясти с него деньги. Первое время прессовали не очень сильно, но когда усадили в машину и повезли в клуб, всё стало ясно. Уже в заведении парень согласился отдать им всю сумму - и они обрадовались.

Только не учли, что они уже в разработке у силовиков. И сразу после того, как получили деньги, их положили лицом в асфальт. А вскоре отправили в камеру.