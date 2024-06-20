В Башкирии силовики задержали банду вымогателей, похитивших человека ради выкупа в миллион рублей

Но одному из преступников удалось сбежать.
В башкирском Салавате объявилась банда. Пока известно, что промышляла она похищением людей и вымогательством. Может потом обнаружат и другие детали «работы» этой ОПГ.
Установлено, что с апреля по июнь 2024 года четверо местных жителей под надуманным предлогом вымогали 1 млн рублей у 29-летнего жителя Салавата. В мае члены преступной группы посадили потерпевшего в автомобиль и увезли в ночной клуб, где незаконно удерживали и, применив физическое насилие, не давали покинуть помещение, - заявили в региональном УФСБ.
Они нашли какого-то бедолагу и твёрдо решили стрясти с него деньги. Первое время прессовали не очень сильно, но когда усадили в машину и повезли в клуб, всё стало ясно. Уже в заведении парень согласился отдать им всю сумму - и они обрадовались.
Только не учли, что они уже в разработке у силовиков. И сразу после того, как получили деньги, их положили лицом в асфальт. А вскоре отправили в камеру.
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Но четвёртый сбежал - его объявили в федеральный розыск.
Возможно, его поймают уже в ближайшее время. А всего пару месяцев назад в Башкирии осудили семь бандитов - тоже за попытку похищения человека. Двое местных что-то не поделили и закончилось это тем, что мужчина позвал приятелей, вместе с ними запихнул обидчика в багажник авто и попытался вывезти в лес. По дороге похитителей остановили полицейские и освободили заложника. А на суде члены ОПГ получили от 5 до 8 лет «строгача».
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Так-то в цивилизованном обществе, засунь кулаки подальше, а юристов возьми получше.