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Отвязные тусовки, девочки-эскортницы, сексуальные похождения - все это является неотъемлемыми частями жизни российских популярных певцов. Героини данного поста сделали практически невозможное - они заставили остепениться звездных ловеласов и гуляк. Сегодня мы поближе познакомимся с этими девушками.
1. Оксана Самойлова
Помимо того, что Оксана является женой рэпера Джигана, она еще и действующая фотомодель, блогер и успешная бизнесвумен (основательница компаний Sammy Beauty и Little Sammy).
Пара воспитывает четверых детей.
Пара воспитывает четверых детей.
2. Юлия Королева
41-летний Гуф (Алексей Долматов) и его 24-летняя возлюбленная Юлия Королёва встречаются уже полтора года. Познакомились они в социальных сетях. В желтой прессе активно обсуждается прошлое Юлии. Некоторые издания утверждают, что девушка ранее работала в эскорте. Но Гуф эти слухи опровергает.
3. Дилара Зинатуллина
Девушка является возлюбленной рэпера Алишера Моргенштерна. Известно, что она училась в средней школе на одни пятерки, но уже в старших классах втайне от родителей стала сбегать на тусовки и в итоге с трудом сдала ЕГЭ.
Со своим возлюбленным Дилара познакомилась в 2017 году. Через год они стали встречаться, а еще через год пара разбежалась. Девушка отказалась делить возлюбленного с другими пассиями, которых было очень много в жизни артиста.
Осенью 2020 года стало известно, что Моргенштерн и Зинатуллина снова вместе. Благодаря этой "партии", девушка очень неплохо развила собственные активы в соцсетях. К апрелю 2021 года инстаграм Дилары накопил 2 миллиона подписчиков.
Со своим возлюбленным Дилара познакомилась в 2017 году. Через год они стали встречаться, а еще через год пара разбежалась. Девушка отказалась делить возлюбленного с другими пассиями, которых было очень много в жизни артиста.
Осенью 2020 года стало известно, что Моргенштерн и Зинатуллина снова вместе. Благодаря этой "партии", девушка очень неплохо развила собственные активы в соцсетях. К апрелю 2021 года инстаграм Дилары накопил 2 миллиона подписчиков.
4. Регина Тодоренко
Звездная пара расписалась в 2018 году, а спустя год на свет появился их сын Майкл. Совсем недавно Регина заявила, что в их отношениях с супругом поутихли страсть и романтика. Сейчас они учатся уравновешивать работу, дом и личные взаимоотношения.
5. Мария Мельникова
Девушка является женой артиста лейбла Black Star МОТа. Кроме того, она действующая фотомодель и ведущая на Ютуб-канале.
6. Мария Белова
Российская телеведущая, диджей, модель. Получила известность как ведущая новостей на канале «Россия 24». А еще она жена рэпера Александра Тарасова, известного поклонникам как T-killah.
7. Ассоль Васильева
Девушка является моделью, телевизионной ведущей, бизнесвумен, супругой рэпера Александра ST Степанова. В 2015 г. популярная газета Англии Daily Mail назвала девушку наиболее точным двойником актрисы Голливуда Анджелины Джоли, с того периода Ассоль, как правило, называют «русской Джоли».
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