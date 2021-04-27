Девушка является возлюбленной рэпера Алишера Моргенштерна. Известно, что она училась в средней школе на одни пятерки, но уже в старших классах втайне от родителей стала сбегать на тусовки и в итоге с трудом сдала ЕГЭ.



Со своим возлюбленным Дилара познакомилась в 2017 году. Через год они стали встречаться, а еще через год пара разбежалась. Девушка отказалась делить возлюбленного с другими пассиями, которых было очень много в жизни артиста.



Осенью 2020 года стало известно, что Моргенштерн и Зинатуллина снова вместе. Благодаря этой "партии", девушка очень неплохо развила собственные активы в соцсетях. К апрелю 2021 года инстаграм Дилары накопил 2 миллиона подписчиков.