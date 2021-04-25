4907
21
Героини данного поста сейчас находятся на пике популярности. Рейтинговые сериалы, кассовые фильмы - это говорит об их успехе. Кроме всего прочего, актрисы не забывают о своих поклонниках, систематически выкладывая в Instagram волнующие фотографии.
1. Анна Старшенбаум - "Психологини", "Московский тайны", "Мертв на 99%", "Любовь с ограничениями" и пр.
2. Яна Кошкина - "Идеальный мужчина", "Звоните ДиКаприо", "ЧОП", "В активной поиске", "Домашний арест" и пр.
5. Аня Чиповская - "Ёлки лохматые", "Ёлки 3", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Блокбастер" и пр.
Источник:
Ссылки по теме:
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение
- Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"
- "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты
- Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру
43
Понравилось43
Новости партнёров
Встетив на улице, не узнАю ни одну из этих "актрис". Кроме разве что Акиньшиной, да и ее помню только по "Сестрам".
Почему некоторые считают, что если баба умеет оголяться, вставать в позу и снялась в какой-то херне, то ее можно называть актрисой?
А во-вторых! Они думаю о поклонниках меньше всего! Просто шлюхи обычные высокооплачиваемые!
Правильный заголовок: Снимки в чём-то симпотных девах, иногда засвеченных в телевизионных проектах))