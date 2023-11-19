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Рэпер Гуф не стал дожидаться проверки следственного комитета и записал покаянное видео

Рэпер Гуф не стал дожидаться проверки следственного комитета и записал покаянное видео

Автор:
19 ноября 2023 12:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: РПЦ.оскорбление   алексей долматов   гуф   звезды   извенения   шоу бизнес   
1470
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Началось все с того, что артист опубликовал запись молитвы священнослужителей, вот только вместо церковных песнопений там был рэпчик про марихуану. Подписчики насовали ему в личку целую панамку сами знаете чего.

А чтобы рэпер не расслаблялся, до кучи написали обращение в Следственный комитет, чтобы артиста проверили по статье "Оскорбление чувств верующих". После того как Долматов (он же Гуф) прикинул, что за подобное шутейство ему светит уголовка, отмена концертов и бонусом бан трека за пропаганду всякого нехорошего, он оперативно ролик удалил. Но интернет помнит все.



А в качестве доказательств, что он все осознал и раскаялся, записал еще одно видео. Уже с извинениями, попутно заявив, что ролик он просто нашел в интернетах, а сам и вовсе монтировать подобное не умеет.


Верим?




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Метки: РПЦ.оскорбление   алексей долматов   гуф   звезды   извенения   шоу бизнес   
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24  комментария
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12k
Rus77 2 часа назад
Лицемерный слизняк который сделал только вреда для молодежи своими «песнями».
Сколько из-за этого упыря народу попробовали наркотики.
Я говорит Православный, вообще-то он принял ислам когда женился на Айзе, которая чеченоговорящая, далее он ходил со звездой Давида на шее, теперь он Православный, кем станет дальше этот бесхребетный, хитрый человек?
Не знаю как вы а я этим сказкам, «не знаю, не мое, это не я», не верю. Ты же собака понимал что ты выкладываешь? Понимал!
Дурачка не включай Алеша.
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7k
Алекс Крайчек Минуту назад
Помни. Скорбим. Просто нашли в интернетах....

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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Рэп - это жалобные стенания негритянских рабов. Поэтому российские "рэперы", которым лень сочинять речитатив в рифму, лично у меня вызывают только изумление своими творениями.
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14k
Терапевт 36 минут назад
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4k
Двестиграмм 39 минут назад
я по своей не осторожности записал эту песню
потом по не осторожности я её спел
после по не осторожности я её смонтировал к молитвам священослужителей
и вот сейчас я по своей не осторожности хочу извинится перед Вами
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
Не очень понятно, почему Эминем или Олег Скретч могут сделать рэп, от которого не хочется блевать, а эти у"бки - нет...
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2k
integral11 56 минут назад
А чего эта крыса раввинов или мулл не взял за основу, и не слепил этот паскудный ролик? Знает, мразь, что ответка не прилетит?
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5k
Rubiroid_47 58 минут назад
"Да... Наркомания не сахар." (с)
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19k
Shtoppi Час назад
<<А в качестве доказательств, что он все осознал и раскаялся, записал еще одно видео. Уже с извинениями, попутно заявив, что ролик он просто нашел в интернетах, а сам и вовсе монтировать подобное не умеет.>>
-------
напомните этому клоуну что 3,14здеть это не мешки ворочать и на его галимый порожняк никто не поведется, разве что только те кто слаб рассудком как и он сам.
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2k
Duke_kir Час назад
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3k
владимир Час назад
Наши верующие только и ищут на что оскорбиться.
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2k
grigorenko vladislav Час назад
Другое огорчает. Как могут называть музыкой этот набор звуков и слов с искажёнными под корявый ритм ударениями? Как исполнитель подобного говна, поменявший своё имя на собачью кличку, смог добиться известности и относительной обеспеченности? Как случилось, что тема наркоты и бл@дства в публичном пространстве стала считаться нормальной и приемлемой, мало того - одобряемой?
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какой же он чмошник
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Рэп = кал
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335
j 2 часа назад
Блэээт. Святая инквизиция вот-вот начнется походу...... А мои чувства неверующего кто будет защищать и учитывать? "Вы слишком нетолерантны к моей нетолерантности"©
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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