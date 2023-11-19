Рэпер Гуф не стал дожидаться проверки следственного комитета и записал покаянное видео

Началось все с того, что артист опубликовал запись молитвы священнослужителей, вот только вместо церковных песнопений там был рэпчик про марихуану. Подписчики насовали ему в личку целую панамку сами знаете чего.
А чтобы рэпер не расслаблялся, до кучи написали обращение в Следственный комитет, чтобы артиста проверили по статье "Оскорбление чувств верующих". После того как Долматов (он же Гуф) прикинул, что за подобное шутейство ему светит уголовка, отмена концертов и бонусом бан трека за пропаганду всякого нехорошего, он оперативно ролик удалил. Но интернет помнит все.
А в качестве доказательств, что он все осознал и раскаялся, записал еще одно видео. Уже с извинениями, попутно заявив, что ролик он просто нашел в интернетах, а сам и вовсе монтировать подобное не умеет.
Верим?
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Сколько из-за этого упыря народу попробовали наркотики.
Я говорит Православный, вообще-то он принял ислам когда женился на Айзе, которая чеченоговорящая, далее он ходил со звездой Давида на шее, теперь он Православный, кем станет дальше этот бесхребетный, хитрый человек?
Не знаю как вы а я этим сказкам, «не знаю, не мое, это не я», не верю. Ты же собака понимал что ты выкладываешь? Понимал!
Дурачка не включай Алеша.
потом по не осторожности я её спел
после по не осторожности я её смонтировал к молитвам священослужителей
и вот сейчас я по своей не осторожности хочу извинится перед Вами
Который на камеру блевал?
Не создавай идола.
А идолов и стопроцентных авторитетов у меня вообще нет.
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напомните этому клоуну что 3,14здеть это не мешки ворочать и на его галимый порожняк никто не поведется, разве что только те кто слаб рассудком как и он сам.