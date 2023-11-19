Рэпер Гуф не стал дожидаться проверки следственного комитета и записал покаянное видео

А чтобы рэпер не расслаблялся, до кучи написали обращение в Следственный комитет, чтобы артиста проверили по статье "Оскорбление чувств верующих". После того как Долматов (он же Гуф) прикинул, что за подобное шутейство ему светит уголовка, отмена концертов и бонусом бан трека за пропаганду всякого нехорошего, он оперативно ролик удалил. Но интернет помнит все.