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Какая милота: 20+ фото о любви собак к курьерам

Какая милота: 20+ фото о любви собак к курьерам (31 фото)

Автор:
26 апреля 2021 21:43
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   доставщики   животные   забавные животные   подборка   собака   собаки   фото   
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Во время пандемии курьерские службы стали работать гораздо активнее, и доставщиков появилось больше. В США каждому курьеру выделяют свой район для обслуживания, и доставляя посылки клиентам, они часто знакомятся с их собаками. Встречаясь из раза в раз, они привыкают друг другу, и становятся лучшими друзьями. Посмотрите на эти милые фото курьеров и собак, с которыми они встречаются на работе!

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Метки: домашние животные   доставщики   животные   забавные животные   подборка   собака   собаки   фото   
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Nefrion 2 часа назад
"А ну пошел отсюда! ... но возвращайся завтра в это же время, по воскресеньям мне без тебя очень грустно"
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