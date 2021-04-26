Какая милота: 20+ фото о любви собак к курьерам

Во время пандемии курьерские службы стали работать гораздо активнее, и доставщиков появилось больше. В США каждому курьеру выделяют свой район для обслуживания, и доставляя посылки клиентам, они часто знакомятся с их собаками. Встречаясь из раза в раз, они привыкают друг другу, и становятся лучшими друзьями. Посмотрите на эти милые фото курьеров и собак, с которыми они встречаются на работе!