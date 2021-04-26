Какая милота: 20+ фото о любви собак к курьерам

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Во время пандемии курьерские службы стали работать гораздо активнее, и доставщиков появилось больше. В США каждому курьеру выделяют свой район для обслуживания, и доставляя посылки клиентам, они часто знакомятся с их собаками. Встречаясь из раза в раз, они привыкают друг другу, и становятся лучшими друзьями. Посмотрите на эти милые фото курьеров и собак, с которыми они встречаются на работе!
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"Эту собаку спасли из рук жестоких людей. Еще месяц назад она очень боялась меня, а теперь с радостью бежит встречать. Люди, будьте добрее к животным"
"Хозяева этого песика подарили мне печеньку за то, что я все время угощаю печеньками их питомца"
"Это мой любимый пес, Беар. Он пожилой, и его жизнь была непростой, пока его не спасли хозяева. Он долго ко мне привыкал, но теперь мы лучшие друзья"
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