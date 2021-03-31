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30 знаменитостей, которые души не чают в собаках

30 знаменитостей, которые души не чают в собаках (31 фото)

Автор:
31 марта 2021 21:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: домашние животные   животные   звезды   знаменитости   собака   собаки   фото   шоу бизнес   
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31

Чаще мы видим знаменитостей на экранах, но гораздо реже видим кусочки их обычной жизни. А в ней у звезд так же, как и у нас, есть любимые домашние питомцы, в которых они души не чают! Сегодня мы узнаем, какие знаменитости обожают собак. При этом, это не обязательно породистые собаки с богатой родословной - иногда звезды берут животных из приютов или с улицы.

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Метки: домашние животные   животные   звезды   знаменитости   собака   собаки   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
Стесняюсь спросить,а это законно ???
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Дон Педра сапер Водичка 4 часа назад
А что там происходит? Чисто визуально - негр с пуделем играется.
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7k
Акакий Минуту назад
назвал бы пост - фото знаменитостей с собаками, или раскрыл бы тему - был бы лайк.
А так даже у моей собаки есть фото со знаменитостями))
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Чем это отличается от обычного "Фото с собакой"?
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65k
Вит Вит 3 часа назад
Имею зоомагазин,оху..еваю если честно,покупают такие вкусняшки для своих питомцев,что пипец...Какая то гребанная косточка,по цене рублей на писот,а ей эта кость часа на два...
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7k
Andrei Вит Вит 2 часа назад
А не Вы ли их на это провоцируете?
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12k
Алексей 3 часа назад
Извините, не сдержался

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