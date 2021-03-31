30 знаменитостей, которые души не чают в собаках

Чаще мы видим знаменитостей на экранах, но гораздо реже видим кусочки их обычной жизни. А в ней у звезд так же, как и у нас, есть любимые домашние питомцы, в которых они души не чают! Сегодня мы узнаем, какие знаменитости обожают собак. При этом, это не обязательно породистые собаки с богатой родословной - иногда звезды берут животных из приютов или с улицы.