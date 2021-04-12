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"Ван Дамм в платье": как выглядит и чем занимается взрослая дочь Жан Клода

"Ван Дамм в платье": как выглядит и чем занимается взрослая дочь Жан Клода (16 фото)

Автор:
12 апреля 2021 14:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бьянка ван дамм   дочь жан клода ван дамма   жан-клод ван дамм   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
2933
16
Жан Клод Ван Дамм - американский актер, культурист и мастер боевых искусств бельгийского происхождения. Прославился благодаря ролям в фильмах "Орлиный путь", "Кровавый спорт", "Кикбоксер", "Самоволка", "В поисках приключений". Кумиру мальчишек 90-х сегодня уже 60 лет. Он до сих пор в отличной форме, хотя и увлекся пластикой лица.

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Метки: бьянка ван дамм   дочь жан клода ван дамма   жан-клод ван дамм   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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9k
Denissg 2 часа назад
"поэтому взяла псевдоним - Бьянка Ван Варенберг" -- вообще-то, это и есть фамилия.
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Антон Семёныч Полчаса назад
Кристофер тоже зря времени не терял. Вот он тут папку лупит....или папка его.
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494
Шурман Полчаса назад
Я бы вдул :) интересно она к дедушке в Оостанде приезжает ? батя ее уже 2 раза права терял за пьянку в Бельгии :)
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49k
smakido 49 минут назад
И все же Ван Дамм круче, может потому, что он был первый!
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