Помимо спортивных заслуг и успешных ролей в кино у Ван Дамма есть еще одна страсть - его семья. Но обо всем по порядку. Впервые актер женился в 1980 году на Марие Родригес. Брак продлился 4 года. Второй женой актера стала Синтия Дердериан, с ней культурист прожил всего год. В третий раз замуж он позвал Глэдис Португез. Их брак продлился с 1987 по 1992 год. У супругов родились сын и дочь. Казалось бы, Жан Клод нашел наконец свое счастье и стал отцом, но пара распалась. Актер ушел к другой женщине: в 1994 он женился на Дарси Ляпьер, в браке родился сын - Николас, однако и этот союз распался в 1997 году. Но и это еще не конец!