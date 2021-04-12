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Жан Клод Ван Дамм - американский актер, культурист и мастер боевых искусств бельгийского происхождения. Прославился благодаря ролям в фильмах "Орлиный путь", "Кровавый спорт", "Кикбоксер", "Самоволка", "В поисках приключений". Кумиру мальчишек 90-х сегодня уже 60 лет. Он до сих пор в отличной форме, хотя и увлекся пластикой лица.
Помимо спортивных заслуг и успешных ролей в кино у Ван Дамма есть еще одна страсть - его семья. Но обо всем по порядку. Впервые актер женился в 1980 году на Марие Родригес. Брак продлился 4 года. Второй женой актера стала Синтия Дердериан, с ней культурист прожил всего год. В третий раз замуж он позвал Глэдис Португез. Их брак продлился с 1987 по 1992 год. У супругов родились сын и дочь. Казалось бы, Жан Клод нашел наконец свое счастье и стал отцом, но пара распалась. Актер ушел к другой женщине: в 1994 он женился на Дарси Ляпьер, в браке родился сын - Николас, однако и этот союз распался в 1997 году. Но и это еще не конец!
У истории любви Ван Дамма есть счастливое продолжение: в 1999 году он возвращается к своей третьей жене - Глэдис Португез - с которой живет по сей день. Официально она его пятая по счету жена. Глэдис, кстати, тоже была спортсменкой, с рождением детей она бросила бодибилдинг, посвятив себя семье.
На фото Жан Клод Ван Дамм с женой Глэдис Португез и детьми Кристофером и Бьянкой
Супруги регулярно делятся архивными семейными кадрами в своих микроблогах. На Ван Дамма подписаны более 5 млн человек, а на Глэдис - 31 тыс
Сегодня мы расскажем вам о жизни 30-летней дочери актера - Бьянке Ван Дамм. Она - копия родителей.
Девушка не хотела использовать знаменитую фамилию отца и его связи, поэтому взяла псевдоним - Бьянка Ван Варенберг. Однако ее карьера в кино началась в фильме "Специальное задание", где отца по сюжету сыграл - Жан Клод. На этом совместная работа не закончилась: родственники приняли участие еще в нескольких фильмах. Фильмография у Бьянки небольшая, всего несколько работ, в том числе в лентах "Френчи", "Игры киллеров" и "Шесть пуль".
Фото Бьянки с родным братом Кристофером
Первую главную роль Бьянка сыграла в 2012 году в научно-фантастической картине "Вторжение извне", после чего занялась продюсированием и написанием сценариев.
Помимо работы над фильмами, Бьянка является моделью в агентстве "Marilyn Agency NY". Она рекламирует спортивную одежду и многое другое.
В детстве девушка не знала, чем хочет заниматься, поэтому решила попробовать себя в разных сферах. Она ненавидела спорт, не любила все, связанное с физической нагрузкой, однако повзрослев поменяла мнение. Сейчас она не только женственная, но и сильная: Бьянка пропагандирует ЗОЖ и регулярно публикует кадры с тренировок по единоборствам.
Ее растяжке может позавидовать даже отец: дочь знаменитого культуриста часто радует поклонников, повторяя позы и эффектные прыжки Ван Дамма. Гены взяли свое!
Бьянка не стесняется показывать стройную фигуру в инстаграме, на который подписаны 159 тыс человек
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