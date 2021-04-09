Томас Сангстер - британский актер, который в 30 лет напоминает тинейджера. Для роли в сериале Нетфликс "Ход королевы" ему даже пришлось отрастить усы, чтобы выглядеть старше. Казалось бы, что плохого в том, что актер выглядит так молодо? Дело в том, что он играл детей, когда был подростком, а став взрослым мужчиной, продолжает играть подростков, не имея возможности претендовать на более серьезные роли. Актер часто жалуется в интервью, что не может купить алкоголь или снять номер без присутствия родителей. Люди не верят, что он совершеннолетний!