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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4777 постов • 658 подписчиков подписаться
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"В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых никто не верит

"В 30 выглядит на 15": знаменитости, в реальный возраст которых никто не верит (10 фото)

Автор:
09 апреля 2021 15:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   возраст актеров   возраст звезд   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
1365
10
Генетика - штука непредсказуемая. Порой она заставляет взрослых людей выглядеть, как подростков. Женщины не против, ведь сохранить молодость - это желание любой представительницы прекрасного пола. А вот мужчины, которые даже в 40 напоминают незрелых юнцов, хотели бы выглядеть солиднее. Но ничего не поделаешь!
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Метки: актеры   возраст актеров   возраст звезд   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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8k
Vlad 47 минут назад
Чего огорчаться, радоваться надо. Не всем такое дано.
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21
Kilas 12 секунд назад
Мне 37, у меня паспорт в магазине спрашивают до сих пор, когда сигареты покупаю ;)
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8k
uutb 24 минуты назад
Комментарий к фото
Так, он просто не то кольцо выкинул
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4k
Наталья Полчаса назад
а как же Джаред Лето?
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
До чего же водянова страшная! Аж передернуло.
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1k
Павел Свирепый Бамбр 10 минут назад
Дааа, страшная просто ужас. Ты наверное красивый очень, блестишь весь)))
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3k
Свирепый Бамбр Павел Минуту назад
Так и есть!
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4k
B@r@bux 46 минут назад
Маленькая собачка до старости щенок
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
ДиДжей Куоллс помню только по сериалу Нация Z
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770
Игорь ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
Помню его по фильму "Земное ядро: Бросок в преисподнею" У него там была роль 2го плана. Играл хацкера)
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