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Генетика - штука непредсказуемая. Порой она заставляет взрослых людей выглядеть, как подростков. Женщины не против, ведь сохранить молодость - это желание любой представительницы прекрасного пола. А вот мужчины, которые даже в 40 напоминают незрелых юнцов, хотели бы выглядеть солиднее. Но ничего не поделаешь!
Представляем вашему вниманию знаменитостей, которые выглядят моложе своего возраста. Порой угадать реальную цифру в их паспорте невозможно!
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд - вечный подросток в мире кинематографа. Его часто путали с Дэниэлом Рэдклиффом, исполнителем роли Гарри Поттера. Однако за прошедшие годы Дэниэл сильно изменился и постарел, а вот Вуд словно управляет временем. Оно точно не властно над внешностью актера. Он вообще стареет? Возможно, во время съемок "Властелина колец" он все-таки узнал какой-то секрет вечной жизни.
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Наталья Водянова
Знаменитая русская модель продолжает покорять подиум и оставаться востребованной, несмотря на то, что ей почти 40 лет. Регулярные показы, тонны косметики, непростой график во время работы не смогли состарить Наталью. Она выглядит моложе своих лет!
Джим Парсонс
Джим Парсонс начал сниматься в сериале "Теория большого взрыва" в 2007 году. Тогда ему было 34 года. Люди с трудом верили, что ему 40, когда он отметил юбилей в 2013 году. А в то, что сейчас ему уже 48 (почти 50!) верится вообще с трудом.
ДиДжей Куоллс
ДиДжей Куоллс с юного возраста начал сниматься в молодежных комедиях и сериалах. Наиболее известные работы: "Крутой парень", "Во все тяжкие", "Клиника", "Сверхъестественное". В нулевых он был очень популярен, а сейчас мелькает в эпизодических ролях и телешоу. Обычно его гримируют, чтобы актер соответствовал возрасту своего персонажа. На левом кадре ему немного за 20, да вот только и после 40 он продолжает выглядеть как подросток. Причиной тому стало перенесенное актером в 16 лет заболевание, замедлившее обмен веществ.
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина - звезда рекламы Билайн и сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" на СТС. Дебютировала она в "Ералаше". С тех пор внешность ее, конечно, изменилась, но миловидная актриса, ростом 157 см, продолжает выглядеть очень молодо в свои 33. К ее внешности идеально подходит фраза: "Маленькая собачка - до старости щенок".
Джейсон Эрлз
Джейсон Эрлз стал популярен после участия в диснеевском сериале "Хана-Монтана" с Селеной Гомез. Девушке тогда было 14 лет, а вот ее брату, роль которого исполнил Эрлз, в реальной жизни - почти 30. В финале сезона по сюжету Джейсон играл 16-летнего парня, а по факту ему стукнуло 34 года. Со временем он стал выглядеть старше, но все еще слишком молодо, чтобы претендовать на звание солидного мужчины за 40.
Томас Сангстер
Томас Сангстер - британский актер, который в 30 лет напоминает тинейджера. Для роли в сериале Нетфликс "Ход королевы" ему даже пришлось отрастить усы, чтобы выглядеть старше. Казалось бы, что плохого в том, что актер выглядит так молодо? Дело в том, что он играл детей, когда был подростком, а став взрослым мужчиной, продолжает играть подростков, не имея возможности претендовать на более серьезные роли. Актер часто жалуется в интервью, что не может купить алкоголь или снять номер без присутствия родителей. Люди не верят, что он совершеннолетний!
Равшана Куркова
Возможно, дело в восточных корнях Равшаны Курковой, но даже спустя годы она выглядит очень молодо. Фото слева сделано в 2009 году во время съемок сериала "Барвиха", где она сыграла школьницу. Всем коллегам по сериалу (Анне Хилькевич, Андрею Дементьеву, Родиону Галюченко) было чуть за 20, Равшана была старше почти на 10 лет и являлась самой взрослой (из состава учеников), но это не бросалось в глаза. Сейчас Равшане 40 лет, но на самом деле не дашь больше 30.
Тоби Магуайр
В "Человеке-пауке" Тоби Магуайру уже было к 30 годам, но он выглядел настолько молодо, что идеально справился с ролью соседского мальчишки с паутиной. Несмотря на то, что годы идут, актер обзавелся морщинами и бородой, женился и воспитывает 2-х детей, он продолжает выглядеть младше своих лет.
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