Неотключенная камера сыграла с депутатом эстонской оппозиционной партии «Отечество» Тармо Круусимяэ злую шутку. Он подключился к заседанию парламента (Рийгикогу) из дома и хотел задать вопрос об изменении климата в стране. Подобные заседания, как правило, длинные, и очередь до депутатов идет медленно. Потому Тармо оказался совершенно не готов к тому, что его оперативно подключили к трансляции в Zoom. В тот момент депутат полеживал на кровати, слушал музыку и покуривал вейп.