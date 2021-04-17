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Эстонский депутат внезапно для себя поучаствовал в онлайн-заседании, лежа в постели с вейпом

Эстонский депутат внезапно для себя поучаствовал в онлайн-заседании, лежа в постели с вейпом (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 06:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: zoom   Тармо Круусимяэ   депутат   онлайн-заседание   политика   удаленка   эстония   
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Эта удаленная работа кого хочешь может лишить карьеры! Ну создал товарищ комфортную для работы обстановку - что ж такого?

Источник:

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Метки: zoom   Тармо Круусимяэ   депутат   онлайн-заседание   политика   удаленка   эстония   
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4  комментария
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zu4ara 3 часа назад
Это ещё ладно, бывает и покруче. )))
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2k
Альтер Иго Час назад
Это что, у жены в компании во время онлайн митинга одна дама пошла в туалет с лаптопом, поставила его перед собой, кто-то заметил... уволилась.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
А ведь мог спалиться с бутылкой русской водки и бутербродом с докторской колбасой и пошехонским сыром.
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1k
Radugananebe 3 часа назад
Интересно, уволят? Или спохватились пока только газетчики?
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