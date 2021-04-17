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Эта удаленная работа кого хочешь может лишить карьеры! Ну создал товарищ комфортную для работы обстановку - что ж такого?
Неотключенная камера сыграла с депутатом эстонской оппозиционной партии «Отечество» Тармо Круусимяэ злую шутку. Он подключился к заседанию парламента (Рийгикогу) из дома и хотел задать вопрос об изменении климата в стране. Подобные заседания, как правило, длинные, и очередь до депутатов идет медленно. Потому Тармо оказался совершенно не готов к тому, что его оперативно подключили к трансляции в Zoom. В тот момент депутат полеживал на кровати, слушал музыку и покуривал вейп.
"Это прелесть и беда удаленной работы. Я считаю Рийгикогу (парламент Эстонии) очень важным органом. У меня случилось то, что называется shit happens ("такая плохая вещь случается")", - посетовал сокрушенный конфузом депутат местному изданию Kroonika. Он пояснил, что тщательно подготовился к работе и даже костюм приготовил, но не успел им воспользоваться, т.к. передвинули время его выступления, а он даже не подозревал о начале эфира.
Тармо Круусимяэ
Депутату напомнили, что вообще-то он за работу получает неплохие деньги (€4,4 тысячи (более 400 тысяч рублей), так что хорошо бы на заседании парламента находиться в приличном виде. Кстати, свой вопрос Тармо так и не задал.
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Но при всей комичности ситуации депутат хотя бы был одет. Пусть и частично и не по дресс-коду. Иногда промашки, связанные с забытой работающей камерой, бывают куда серьезнее.
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