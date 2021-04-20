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Выходить 21 апреля за Навального или нет? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря

Выходить 21 апреля за Навального или нет? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря (15 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 15:24
Сообщество : Политика
Метки: ФБК   митинг   навальный   политика   реакция соцсетей   твиттер   тюрьма   
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21 апреля во многих городах России анонсированы протестные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В данном посте мы собрали мнения людей на тему выходит/не выходит "гулять" в этот день. А что думаете вы?

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Метки: ФБК   митинг   навальный   политика   реакция соцсетей   твиттер   тюрьма   
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1k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Какое дело хохлу из Канады, что происходит в моей стране? Какое ему дело до какого-то мелкого воришки, из которого лепят жертву режима?
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499
Eric Cartman 7 минут назад
Новости из альтернативной твиттер-реальности становятся все более тухлыми. Стасик, вскрывайся на камеру за Лёшку. Верю, что такой эпатаж не оставит в стороне всех тех, кто в последнее время охладел к теме.
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6k
JeanLuk 7 минут назад
Да и пусть сдохнет там уже. Заманали шумиху разводить из-за никого
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1k
Сложные Щи 7 минут назад
А что если я против Навального, то что, это сразу меня делает поклонником творчества кремлёвского енота? Идиотизм.
Я всегда говорил - что я не верю Путину. Но Навальному я не верю ещё больше
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0
Malik Azimov 8 минут назад
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5k
Александр 16 минут назад
Все просят опустить Навального, но сколько его можно опускать?!!! Он уже опущенный!
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17k
Эрик Полчаса назад
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12k
alexis Полчаса назад
Когда седелец покинет место отбывания, первым делом он даст в бубен Васильевой и Ко. которые поднимали шумиху и привлекали внимание. Иначе бы про него быстро забыли бы и он мог бы жрать омаров.
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17k
Эрик 42 минуты назад
Завтра в Москве состоятся два совершенно разных события днем путен выступит с посланием федеральному собранию, а вечером оппозиция собирается выйти на улицы с посланием путена
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2k
Serg 42 минуты назад
Посмотришь, во многих регионах координаторы навального ЛГБТ-шники. Теперь понятно на какие два лагеря разделились
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15k
VedSpec 42 минуты назад
На всю неделю в Москве по прогнозу с 20.04.2021 запланированы ДОЖДИ...)))
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17k
Эрик 46 минут назад
Ну уж если пригожинские кремлеблевотные подзаборные генетические вы@лядки так возбудились то надо идти.
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27k
Кот Баюн Эрик Полчаса назад
Сперва приезжай на территорию Рф, борцун диванный, поглядим какой ты смелый
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2k
Виталий Касандров 51 минуту назад
Ну я бы пошел конечно ,может быть наконец то то народу стали бы выдавать дубинки 3.14доров 3.14здить, но сейчас весна большинство придурков уже посадили так что скорее всего никого не будет, так что не пойду, тем более шлюхи мне на хрен не сдались -" руссо домострое облико морале" .
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27k
Netyn 54 минуты назад
Стасян, а что полититота делает на главной?
Или для тебя правила не писаны?
@Модератор Fishki.net
Все люди равны, но некоторые равнее других?
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17k
Эрик 55 минут назад
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487
taxcop 57 минут назад
Хоспади, стасян, на всех вас, либерошлюбки, нас рать и на анального, и тем более на тебя
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2k
Слава Кокаинум Час назад
"Что вы думаете об этом?"
Думаю завтра на этот счет на данном ресурсе будут как обычно грандиозные ржач, срач и трололо...
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25k
Федор Час назад
Стасян - а тебе какое дело что у нас происходит??? Ты бы лучше посочувствовал своей 404 стране)
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151k
☭Cheкаво☭ Федор Час назад
Как зачем, наверно думает что Крым вернут без Путина..........под базы НАТО....чего тут не понятного.
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4k
samsr Федор Полчаса назад
Так дерьмо накидывать на вентилятор из-за бугра в теплом креслице, не под дождём по харе получать))
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677
Сергей Час назад
КГ/АМ
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
После "но" (но 21 апреля для ваты...) можно было написать короче: "но до сих пор без мозгов".
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151k
☭Cheкаво☭ Агент Безопасной Национальности Час назад
37 лет придурку, а про детей ничего не написал, значит нету....за то 100 кг нажрал, наверно куриными шкурками, хребтами, и одной картофелиной.
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12k
alexis ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
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−9
Glassy 2 часа назад
Таким образом богатый опыт прошлых "сношений" ничему не научил. Опять хотят. Неужели они и правда на столько тупоголовые... И где тут два лагеря? Нормальных людей куда больше, чем представлено. Да им и некогда ходить на бесцельные митинги - "а мне просто посмотреть".
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Преподобный Стасян

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