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21 апреля во многих городах России анонсированы протестные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В данном посте мы собрали мнения людей на тему выходит/не выходит "гулять" в этот день. А что думаете вы?
1. Одной из причин экстренного митинга - это (якобы) сильное ухудшение здоровья Алексея Навального
4. На фоне информации о том, что Алексей медленно умирает, в интернете распространили данное видео
9. Итак, как обычно, в социальных сетях появилось два лагеря. Кто за Алексея и против Путина...
Что по этому поводу думаете вы?
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Я всегда говорил - что я не верю Путину. Но Навальному я не верю ещё больше
Или для тебя правила не писаны?
@Модератор Fishki.net
Все люди равны, но некоторые равнее других?
Думаю завтра на этот счет на данном ресурсе будут как обычно грандиозные ржач, срач и трололо...