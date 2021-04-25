Капитан судна оказался египтянином и успел сойти на берег до суда. Поэтому египетские власти назначили попечителем судна Аишу. О том, что это значит, сириец узнал лишь через несколько месяцев, когда другие члены команды стали покидать «Аман». Оказалось, что попечитель обязан оставаться на судне и может сходить на берег не дольше, чем на два часа.



К августу 2019 года «Аман» опустел, и Аиша остался один. У него не было ни денег, ни топлива, ни электроэнергии. Рутинные задачи могли занять целый день, а по ночам на судне царила жуткая тишина. «Ничего не видишь, ничего не слышишь, будто оказался в гробу», — рассказывал сириец.