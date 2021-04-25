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Моряк прожил 4 года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии

Моряк прожил 4 года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 апреля 2021 17:43
Метки: Мохаммед Аиша   Суэцкий залив   египет   команда   моряк   судно   
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В мае 2017 года Мохаммед Аиша (Mohammed Aisha) устроился на грузовое судно «Аман». Спустя два месяца корабль задержали в египетском порту Адабия из-за просроченных свидетельств о классификации и о безопасности по оборудованию и снабжению. Когда это произошло, бахрейнские владельцы судна, столкнувшиеся с финансовыми трудностями после конфликта с подрядчиком, решили бросить «Аман» и его команду на произвол судьбы.

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Метки: Мохаммед Аиша   Суэцкий залив   египет   команда   моряк   судно   
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7  комментариев
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18k
Андрей Иванов 4 часа назад
Продал бы всё цветмет потихоньку и отплыл бы на своей яхте с новым паспортом
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мой песдюк! )))
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26k
turyst 3 часа назад
Если честно, странная история.

По сути, насильное удержание гражданина другой страны.

Чторто в этой статье не договаривается.
Думаю, там не всё так просто было.
Был свой интерес у этого моряка.

Например, ему зарплату платили, как "сторожу".
Иначе как он 4 года продукты покупал.
Если бы воровал, столько бы не продержался. Поймали бы.
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638
RealNo turyst 51 минуту назад
Вот 110% согласен ! Точно так же подумал. Чего-то недоговаривают.
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3k
VL 4 часа назад
Сжёг бы нахер эту лохань. Ребята, или я пошёл, либо будете играть вместе со мной в борьбу за живучесть этого судна.
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856
Сергей 4 часа назад
чувак излечился от инет зависимости, отдохнул от людей,
если бы еда и вода были в достаточном количестве, вообще можно дрейфовать сколько угодно
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177
Terhor 4 часа назад
4 года?
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