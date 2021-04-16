В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком

После чего случился скандал "континентального" масштаба. Оказалось, что такой танец не очень вяжется с традиционными военными мероприятиями.
10 апреля Военно-морской флот Австралии пополнился вспомогательным судном HMAS Supply. На церемонии ввода нового корабля в строй женский танцевальный коллектив исполнил на его фоне зажигательный танец с элементами тверка.
"Такое чувство, что я смотрю комедийный скетч. Утопия? Серьезно! Это так мерзко, что у меня нет слов" - примерно такая реакция была у комментаторов
Ролик стал вирусным еще 11 апреля. Люди посмеялись над абсурдностью "военно-морского тверка", и забыли.
Но в Австралии случился скандал национального масштаба. Оказалось, что в погоне за горячим местная телекомпания ABC смонтировала 49-секундный ролик с танцующими девушками. В опубликованном телекомпанией видео присутствуют не только трясущие разными частями тела девушки, но и недоумевающие высокопоставленные военные. Однако зажигательный танец успел увидеть только глава Сил обороны Австралии Ангус Кэмпбелл. Остальное высшее руководство, которое присутствует в ролике с танцами, прибыло в порт уже после "неофициальной" части мероприятия.
NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG— Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021
Но даже несмотря на монтаж многие политики назвали такие танцы на военном мероприятии как минимум неуместными. Ситуацию не спасло и заявление пресс-службы Сил обороны Австралии. Там объяснили, что танцевальный коллектив пригласили в рамках взаимодействия с сообществом сиднейского района Вуллумулу.
Танцовщицам из коллектива 101 Doll Squadron, который славится тем, что в ее состав входят девушки из коренных народов и разных рас, тем временем стали поступать угрозы. Девушки заявили, что почувствовали себя использованными и закрыли страницы в соцсетях, не забыв обвинить критиков в излишней "сексуализации" их танца. Ведь на самом деле их движения (только не смейтесь) символизировали благословление и волны океана.
Но в целом, все закончилось благополучно: остальная часть церемонии прошла в традиционном и торжественном ключе, а телекомпания ABC извинилась за свой поступок.
Источник:
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