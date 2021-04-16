В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком

Ролик стал вирусным еще 11 апреля. Люди посмеялись над абсурдностью "военно-морского тверка", и забыли.





Но в Австралии случился скандал национального масштаба. Оказалось, что в погоне за горячим местная телекомпания ABC смонтировала 49-секундный ролик с танцующими девушками. В опубликованном телекомпанией видео присутствуют не только трясущие разными частями тела девушки, но и недоумевающие высокопоставленные военные. Однако зажигательный танец успел увидеть только глава Сил обороны Австралии Ангус Кэмпбелл. Остальное высшее руководство, которое присутствует в ролике с танцами, прибыло в порт уже после "неофициальной" части мероприятия.