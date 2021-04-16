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В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком

В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 13:53
Сообщество : Военное
Метки: Австралия   абсурд   ввод в эксплуатацию   видео   вмс   судно   тверк   церемония   
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После чего случился скандал "континентального" масштаба. Оказалось, что такой танец не очень вяжется с традиционными военными мероприятиями.

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Метки: Австралия   абсурд   ввод в эксплуатацию   видео   вмс   судно   тверк   церемония   
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8  комментариев
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421
Александр Час назад
с каких таких пор, жопотрясничество называют танцами?
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5k
ваня панкин 21 минуту назад
ужОс толстожопый!!!
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284
bylbatarasich Полчаса назад
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Barachek_Obachek 41 минуту назад
Поросяточки
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16k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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434
Сергей 2 часа назад
так вот что напоминают трясущиеся жирные булки! Благословение и волны океана!
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354
Олег 2 часа назад
Как бы ни было, лучше чем Киркоров
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8k
Караганда 2 часа назад
судя по жопам -он будет непотопляем.там дамы символизировали благословление и волны океана.
вообще они символизировали-цунами
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