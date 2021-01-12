Российский моряк показал, как выглядит судно после ледяного тайфуна в Японском море

Судно превратилось в огромный айсберг.
Приморский моряк рассказал об экстремальном переходе с Камчатки во Владивосток во время тайфуна. Последствия этого перехода он заснял на видео. Из-за циклона в Японском море суда подвергаются обледенению, покрываясь толстым слоем льда, после чего больше напоминают причудливые айсберги.
"Во время перехода Петропавловск-Камчатский – Владивосток мы шли больше недели. Полтора суток приходилось прятаться – тайфун был, не циклон, а тайфунище. Волна достигала пяти метров", - поделился моряк.
Как сообщает "Примпогода.ру", медленное обледенение судов в северной половине Японского моря будет продолжаться из-за сильных осадков и ветра.
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