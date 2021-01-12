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Российский моряк показал, как выглядит судно после ледяного тайфуна в Японском море

Российский моряк показал, как выглядит судно после ледяного тайфуна в Японском море (2 фото)

Автор:
12 января 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Японское море   видео   моряк   обледенение   судно   тайфун   
1663
2

Судно превратилось в огромный айсберг.

Источник:

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Метки: Японское море   видео   моряк   обледенение   судно   тайфун   
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6  комментариев
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37k
Сергей 2 часа назад
Покажите это видео тому кто сказал, что: Человек - царь природы.
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1k
fraxinus Сергей 2 часа назад
А чем не царь? Судно обледенело, матросы поматерились, сломали лед там где важно и рыболовствуют дальше.
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4k
Дмитрий Горчилин 9 минут назад
Есть вариант залить ледяную корку забортной водой из шланга. Вода соленая, лед должен начать таять.
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Advanced 11 минут назад
Вопрос, оно же стало тяжелей, есть вероятность того что может затонуть?
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2k
Hallo FreeSpace 50 минут назад
хорошо что я офисный планктон... спасибо Мама
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3k
tamin 2 часа назад
поеду я в офис работать с удовольствием!
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