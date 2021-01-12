Российский моряк показал, как выглядит судно после ледяного тайфуна в Японском море

Приморский моряк рассказал об экстремальном переходе с Камчатки во Владивосток во время тайфуна. Последствия этого перехода он заснял на видео. Из-за циклона в Японском море суда подвергаются обледенению, покрываясь толстым слоем льда, после чего больше напоминают причудливые айсберги.

"Во время перехода Петропавловск-Камчатский – Владивосток мы шли больше недели. Полтора суток приходилось прятаться – тайфун был, не циклон, а тайфунище. Волна достигала пяти метров", - поделился моряк.