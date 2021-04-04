Мумии египетских фараонов приняли участие в "Золотом параде" в Каире

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Если вы думаете, что удел засушенных фараонов пылиться в пирамидах и музеях, то сильно ошибаетесь. Покойные правители даже после смерти принимают участие в пышных мероприятиях.
4 апреля прошёл уникальный «Золотой парад фараонов». Проще говоря, египтяне предприимчиво подошли к банальной транспортировке мумий из одного музея в другой. Они устроили из этого грандиозное шоу.
Для 22 мумий создали роскошные автомобили, асфальт на дороге от исторического музея египетских древностей до Национального музея египетской цивилизации обновили.
Каждую мумию поместили в заполненную азотом капсулу и возили в специальных автомобилях, стилизованных под ладьи, с климат-контролем, оснащённых специальными амортизаторами. Их сопровождали копии боевых колесниц, запряжённых лошадьми.
Всего же в параде приняли участие восемнадцать бывших королей и четыре королевы. В том числе и легендарный Рамзес II, фараон Нового царства. Он правил Египтом 67 лет.
Египетский археолог Захи Хавасса сообщил, что необходимость перемещения мумий была в том, что для них подготовили более сложную экспозицию в новом музее. Она должна будет привлечь туристов и показать историю Египта более детально.
В прочем, всё это шоу было создано именно для того, чтобы напомнить всему миру о былом величии фараонов и привлечь внимание к богатым коллекциям древностей Египта.
Самая старая из королевских мумий, принявших участие в параде, это мумии Секененре Тао, последнего короля 17-й династии, правившего в 16 веке до нашей эры. Есть версия, что уважаемого правителя отправили в загробный мир в принудительном порядке.
Одним из самых важных экспонатов была мумия царицы Хатшепсут — первой женщины в истории Древнего Египта, которая провозгласила себя фараоном и получила полноценную царскую власть.
Когда мумии прибыли в Национальный музей египетской цивилизации, в Каире устроили пушечный залп из 21 орудия.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который участвовал в церемонии, сообщил, что эта церемония — новое свидетельство величия египетского народа, хранителя этой уникальной цивилизации, уходящей в глубины истории.
Впрочем, не все жители Египта приняли парад как праздник. В соцсетях люди вспомнили проклятье фараонов и приводили цитаты из предупреждений на гробнице Тутанхамона, о том, что смерть настигнет тех, кто потревожит покой правителей.
Египтологи с такими утверждениями в корне несогласны. Они считают, что все загадочные смерти после вскрытия гробниц это всего лишь последствия контакта с древними микробами в запечатанных пещерах.
«Мы раньше обнаружили десятки могил и раскопали мумии, но ничего не произошло. До этого королевские мумии не раз переносились, и проклятие фараонов не произошло », - сообщил ведущий специалист музея Хавасс агентству Egypt Independent.
Но мы-то с вами все смотрели фильмы про мумий и знаем, что твориться в музеях по ночам! ;-)
Всё мероприятие проходило в прямом эфире и транслировалось по египетскому телевидению
Кому ну очень интересно держите полную версию парада
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