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Мумии египетских фараонов приняли участие в "Золотом параде" в Каире

Мумии египетских фараонов приняли участие в "Золотом параде" в Каире (18 фото + 2 видео)

Автор:
04 апреля 2021 16:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: египет   каир   мумии   парад   фараоны   
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Если вы думаете, что удел засушенных фараонов пылиться в пирамидах и музеях, то сильно ошибаетесь. Покойные правители даже после смерти принимают участие в пышных мероприятиях.

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Метки: египет   каир   мумии   парад   фараоны   
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