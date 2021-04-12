Ученые показали миру Золотой город

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Археологи, объявившие миру о найденном в окрестностях Луксора Золотом городе , основанном фараоном Аменхотепом III, показали его сокровища миру. Судя по всему, масштаб открытия превосходит самые смелые ожидания ученых.
Археологи обычно не спешат делиться своими находками, но найденный в пустыне близ Луксора Золотой город, построенный Аменхотепом III 3500 лет назад, стал исключением. Находки из древнего города показали широкой публике почти сразу после объявления о находке. Судя по всему, ученые просто не могли не поделться столь выдающимся открытием!
Золотой город на удивление хорошо сохранился - здесь можно увидеть древние строения, их внутреннюю структуру,планировку городских улиц.
По словам археологов, многие артефакты в древнем городе сохранились настолько хорошо, словно ими пользовались только вчера.
Уже сегодня у древних развалин собираются люди, желающие посмотреть на удивительно сохранные артефакты древнего царства.
В ходе раскопок рядом с Луксором археологи надеялись найти погребальный храм Тутанхамона, где фараона бальзамировали и проводили погребальные обряды, - однако нашли нечто еще более ценное.
А этот кувшин был найден хоть и растрескавшимся, но цельным. Он требует собо осторожного обращения.
"Многие зарубежные экспедиции искали этот город, но не нашли, - говорит известный египетский археолог Захи Хавас.
Археологам помогают многочисленные рабочие - чтобы справиться с раскопками такого масштаба, требуется очень много рабочих рук.
Драгоценности, небольшие скульптуры, амулеты и части орнаментов уже экспонируются под стеклом - на них могут посмотреть все желающие.
Раскопки на этом месте начались в сентябре 2020 года. Уже через несколько недель археологи нашли глиняные городские стены.
Городские стены отлично сохранились, по ним легко проследить планировку города и строений.
Ученые надеются, что изучение Золотого города поможет им найти ответ на вопрос, давно занимающий египтологов: почему Ахенатен и Нефертити решили перебраться отсюда в новую столицу - Амарну?
Уже сегодня Золотойгород называют второй по важности археологической находкой за всю историю египтологии после гробницы Тутанхамона.
Пока экскурсанты могут рассматривать Золотой город только из-за периметра - на городские улицы пускают только археологов и подсобных рабочих.
Городские стены очень хорошо сохранились, в некоторых местах они достигают высоты 3 метров.
Тарелки и кружки, монеты и амулеты, всевозможные хозяйственные приспособления - находок на месте раскопок не сосчитать.
Обилие мастерских и ремесленных изделий позволяет с уверенностью предположить, что город был крупным ремесленным центром страны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да можно сделать просто по прямой и ещё больше сэкономить , но тогда стена обрушится на раз т.к. узкая в "пол кирпича", а так получается что она сама себе не даст упасть не наружу не внутрь.
Обратите внимание что прямые стены внутри есть но они короткие.
Почему этот город-столица размером с кубанский хутор?
И почему надписи на амфорах выполнены в такой странной манере? Что это за язык, на древнеегипетские иероглифы похоже слабо!