Ученые показали миру Золотой город

Археологи обычно не спешат делиться своими находками, но найденный в пустыне близ Луксора Золотой город, построенный Аменхотепом III 3500 лет назад, стал исключением. Находки из древнего города показали широкой публике почти сразу после объявления о находке. Судя по всему, ученые просто не могли не поделться столь выдающимся открытием!