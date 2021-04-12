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Ученые показали миру Золотой город

Ученые показали миру Золотой город (47 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Аменхотеп III   археология   египет   золотой город   истоия   наука   находка   открытие   
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Археологи, объявившие миру о найденном в окрестностях Луксора Золотом городе , основанном фараоном Аменхотепом III, показали его сокровища миру. Судя по всему, масштаб открытия превосходит самые смелые ожидания ученых.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аменхотеп III   археология   египет   золотой город   истоия   наука   находка   открытие   
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12  комментариев
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30k
Aleksandr 46 минут назад
Ща раскопают на свою голову...
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7k
Alexandr Barhudarov 36 минут назад
Почему стены волнистые догадались?
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416
Zvirbulis Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Кстати, да. Расскажите, пожалуйста...
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5k
Дмитрий Горчилин Alexandr Barhudarov 14 минут назад
В Англии принято строить волнистые заборы. Оказывается, это техническое решение было придумано много ранее.
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7k
Alexandr Barhudarov Zvirbulis 10 минут назад
Как не странно все просто - из экономии !
Да можно сделать просто по прямой и ещё больше сэкономить , но тогда стена обрушится на раз т.к. узкая в "пол кирпича", а так получается что она сама себе не даст упасть не наружу не внутрь.
Обратите внимание что прямые стены внутри есть но они короткие.
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416
Zvirbulis Alexandr Barhudarov 5 минут назад
Спасибо за ответ!
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−1
15k
Maks Es Час назад
У меня только два вопроса:
Почему этот город-столица размером с кубанский хутор?
И почему надписи на амфорах выполнены в такой странной манере? Что это за язык, на древнеегипетские иероглифы похоже слабо!
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238
Tovbot Maks Es 40 минут назад
А почему столица должна быть большой? Есть хорошие примеры современных столиц, которые специально строились как столицы и не являются большими городами. Кроме того, судя по всему город просуществовал недолго.
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416
Zvirbulis Maks Es Полчаса назад
В те далёкие времена города были значительно меньше нынешних. Тогда вообще людей было не так уж и много . Так что не имеет смысла соотносить те с нынешними пропорциями.
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84
Владимир Селезнёв Maks Es 3 минуты назад
Это коптский язык наверное, иератическое письмо - вариант скорописи.
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Владимир Селезнёв Zvirbulis 2 минуты назад
ну столицы империи имели миллионное население
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