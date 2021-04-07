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В образовании пробки на Суэцком канале обвинили капитана судна Ever Given

В образовании пробки на Суэцком канале обвинили капитана судна Ever Given (2 фото)

Автор:
07 апреля 2021 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ever Given   ynews   интересное   капитан судна   контейнеровоз   судно   суэцкий канал   фото   
1374
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Причиной коллапса в Суэцком канале стала человеческая ошибка. Так считают в управлении Суэцкого канала. Капитан мог просчитаться при управлении или со скоростью движения.

Источник:

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Метки: Ever Given   ynews   интересное   капитан судна   контейнеровоз   судно   суэцкий канал   фото   
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13  комментариев
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12k
Serg2001 Час назад
За вещи, сданные в гардероб, гардероб ответственности не несет. За советы, данные лоцманом, лоцман ответственности не несет. Я конечно не специалист в области морской навигации, но, согласитесь, звучит похоже?.. )
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16k
Robin Hood 5 минут назад
Причем тут капитан если судно через канал ведет ЛОЦМАН ??? Ах да )))) стрелочника нашли
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9k
Гуляка Robin Hood 39 секунд назад
Капитан на судне/корабле отвечает за всё. Лоцман может разделить отвественность...
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4k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Херня все это,подумаешь,ну попал мужик на пару миллиардов баксов,ничего отработает.....
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1k
Vitamin 52 минуты назад
Интересно, а кому была выгодна блокировка суэцкого канала в таком масштабе, и на сколько нулей вырос обезличенный счет капитана судна в швейцарском банке за эту "ошибку пилотирования корабля"?))
Что то мне подсказывает, что кто то крупно нагрелся на этой недельной махинации..))
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567
KevinSmith Vitamin 46 минут назад
Я думаю, там дело даже не в жалком лярде долларов. Там ставки совсем другие. Не даром ведь капитан перед заходом в канал выводил на воде пенисы своим контейнеровозом.
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28
Sandmann 58 минут назад
Странно, что не "рука Москвы" у них виновата.
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21k
Сибиряк Час назад
Капитана отвечает за всё, не зависимо от действия команды и 3-х лиц.
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1k
Sergey Час назад
Так всетаки виновата баба-капитан
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2k
Outcast Sergey Час назад
5 апреля 2021 USA TODAY Оригинал
USA Today: женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала
Материал представлен в пересказе ИноТВ
Короткая ссылка
Марва эль-Селехдар первая женщина-капитан судна в Египте, однако недавно недоброжелатели решили очернить её репутацию и обвинили её в причастности к блокаде Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, пишет USA Today. Девушка свою вину отрицает и настаивает, что на момент инцидента находилась на учебном корабле «в сотнях миль» от канала.
USA Today: женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала Reuters
Первая женщина-капитан торгового судна в Египте Марва эль-Селехдар утверждает, что её высмеяли в соцсетях за то, что она якобы стоит за почти недельной блокадой Суэцкого канала, сообщает USA Today. Сама девушка настаивает, что она работала на корабле в «в сотнях миль оттуда».

Администрация канала объявила, что в субботу «пробка» из судов, сформировавшаяся из-за огромного перегородившего весь проход контейнеровоза Ever Given, наконец, рассосалась. По словам 29-летней эль-Селехдар, на момент инцидента она работала на учебном судне Aida IV в сотнях миль от канала, в Александрии. Но потом египтянка узнала, что в интернете тролли винят её в блокаде, которая стоила глобальной экономике миллиардов долларов убытков.

Неизвестные взяли недавнюю хвалебную статью об эль-Селехдар и изменили заголовок с «Марва эль-Селехдар: первая женщина-капитан судна в Египте на волне успеха» на «Грузовой корабль врезался в Суэцкий канал. В инциденте замешана первая женщина-капитан арабского филиала корпорации Hapag-Lloyd». При этом, как обращает внимание издание, эль-Селехдар работает в Египетском управлении морской безопасности.

«Честно сказать, когда я прочла эти новости, я очень расстроилась, потому что действительно много трудилась, чтобы достичь того, что я достигла. Любой, кто работает в этой сфере, знает, как много усилий человек вкладывал годами, чтобы дослужиться до такого ранга», прокомментировала египтянка.

Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2021-04-05/USA-Today-zhenshhina-kapitan-iz-Egiptahttps://russian.rt.com/inotv/2021-04-05/USA-Today-zhenshhina-kapitan-iz-Egipta
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1k
Sergey Outcast 55 минут назад
А жаль кончно, что не она. Тогда получается ветер виноват
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24k
Григорий Sergey Полчаса назад
Там ветерок был метров 20 в секунду. Т.е. 8-9 быллов. Выдержка о силе:
---
8 баллов - очень крепкий Сильные волны, на каждом гребне пена. Высота волн достигает 7,5 метров, средняя высота 5,5 метров. Скорость ветра 17,2 - 20 м/с. Идти против ветра трудно, разговаривать практически невозможно. Ломаются тонкие сучья деревьев.
---
9 баллов - шторм
Высокие волны на море, достигающие 10 метров; средняя высота 7 метров. Скорость ветра 20,8 - 24,4 м/с. Гнутся большие деревья, ломаются средние ветки. Ветер срывает плохо укрепленное покрытие с крыш.
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