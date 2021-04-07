Причиной коллапса в Суэцком канале стала человеческая ошибка. Так считают в управлении Суэцкого канала. Капитан мог просчитаться при управлении или со скоростью движения.
Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа агентству Kyodo. По мнению членов управления канала, в образовании затора виноват капитан судна Ever Given.
Хотя на судне присутствовал и лоцман от канала, администрация не несет ответственности за образовавшийся затор. Со стороны управления канала никаких ошибок допущено не было, заметил Рабиа.
До конца расследования судно Ever Given останется в Египте. Его перевели на рейд Солёного озера на отстой и осмотр днища. На борту судна размещён груз стоимостью в 3,5 миллиарда долларов. Он может быть арестован вместе с контейнеровозом. Учитывая тот факт, что стоимость спасательных работ может составить от 50 до 100 процентов стоимости груза, то власти Египта будут обвинять во всём компанию, а судовладельцы настаивать на сильном ветре и ошибке лоцмана, уточняет vgudok.
Несколько дней назад контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Из-за этого сотни судов оказались заблокированными и были вынуждены ожидать. Сеть заполонили мемы с участием судна, а его капитан на время стал самой обсуждаемой персоной. Правда, в компании, которой принадлежит судно, не спешат рассекречивать его имя.
Источник:
- В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
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Что то мне подсказывает, что кто то крупно нагрелся на этой недельной махинации..))
USA Today: женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала
Материал представлен в пересказе ИноТВ
Короткая ссылка
Марва эль-Селехдар первая женщина-капитан судна в Египте, однако недавно недоброжелатели решили очернить её репутацию и обвинили её в причастности к блокаде Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, пишет USA Today. Девушка свою вину отрицает и настаивает, что на момент инцидента находилась на учебном корабле «в сотнях миль» от канала.
USA Today: женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала Reuters
Первая женщина-капитан торгового судна в Египте Марва эль-Селехдар утверждает, что её высмеяли в соцсетях за то, что она якобы стоит за почти недельной блокадой Суэцкого канала, сообщает USA Today. Сама девушка настаивает, что она работала на корабле в «в сотнях миль оттуда».
Администрация канала объявила, что в субботу «пробка» из судов, сформировавшаяся из-за огромного перегородившего весь проход контейнеровоза Ever Given, наконец, рассосалась. По словам 29-летней эль-Селехдар, на момент инцидента она работала на учебном судне Aida IV в сотнях миль от канала, в Александрии. Но потом египтянка узнала, что в интернете тролли винят её в блокаде, которая стоила глобальной экономике миллиардов долларов убытков.
Неизвестные взяли недавнюю хвалебную статью об эль-Селехдар и изменили заголовок с «Марва эль-Селехдар: первая женщина-капитан судна в Египте на волне успеха» на «Грузовой корабль врезался в Суэцкий канал. В инциденте замешана первая женщина-капитан арабского филиала корпорации Hapag-Lloyd». При этом, как обращает внимание издание, эль-Селехдар работает в Египетском управлении морской безопасности.
«Честно сказать, когда я прочла эти новости, я очень расстроилась, потому что действительно много трудилась, чтобы достичь того, что я достигла. Любой, кто работает в этой сфере, знает, как много усилий человек вкладывал годами, чтобы дослужиться до такого ранга», прокомментировала египтянка.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2021-04-05/USA-Today-zhenshhina-kapitan-iz-Egiptahttps://russian.rt.com/inotv/2021-04-05/USA-Today-zhenshhina-kapitan-iz-Egipta
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