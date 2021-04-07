Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа агентству Kyodo. По мнению членов управления канала, в образовании затора виноват капитан судна Ever Given.

Хотя на судне присутствовал и лоцман от канала, администрация не несет ответственности за образовавшийся затор. Со стороны управления канала никаких ошибок допущено не было, заметил Рабиа.

До конца расследования судно Ever Given останется в Египте. Его перевели на рейд Солёного озера на отстой и осмотр днища. На борту судна размещён груз стоимостью в 3,5 миллиарда долларов. Он может быть арестован вместе с контейнеровозом. Учитывая тот факт, что стоимость спасательных работ может составить от 50 до 100 процентов стоимости груза, то власти Египта будут обвинять во всём компанию, а судовладельцы настаивать на сильном ветре и ошибке лоцмана, уточняет vgudok.