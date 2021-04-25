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Несчастный случай произошёл в 3 часа дня 23 апреля.
Сейчас по всей стране проходит месячник по уборке и благоустройству. Жители города Гусь-Хрустальный также должны были принять участие в этом мероприятии, которое было запланировано на субботу. Но кому охота тратить свой законный выходной. Вот и решили сотрудники местной администрации провести субботник в пятницу. Вот только в этот день над городом проходил грозовой фронт, но тучи не остановили чиновников, да и дождя не было.
Предстояло навести порядок в городском парке «Сказка». Во время проведения субботника от удара молнией скончалась на месте 60-летняя женщина. В СУ СКР по Владимирской области подтвердили, факт гибели главного специалиста отдела капитального строительства одного из местных муниципальных предприятий. По данным
Википедии, ежегодно в мире от удара молнией погибает от 6000 до 24 000 человек.
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Метки: весна владимирская область молния парк субботник
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