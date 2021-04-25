Сейчас по всей стране проходит месячник по уборке и благоустройству. Жители города Гусь-Хрустальный также должны были принять участие в этом мероприятии, которое было запланировано на субботу. Но кому охота тратить свой законный выходной. Вот и решили сотрудники местной администрации провести субботник в пятницу. Вот только в этот день над городом проходил грозовой фронт, но тучи не остановили чиновников, да и дождя не было.