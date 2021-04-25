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Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском субботнике

Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском субботнике (3 фото)

Автор:
25 апреля 2021 10:35
Сообщество : Жить в России
Метки: весна   владимирская область   молния   парк   субботник   
1514
3
Несчастный случай произошёл в 3 часа дня 23 апреля.

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Метки: весна   владимирская область   молния   парк   субботник   
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11  комментариев
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180
Sandmann 47 минут назад
Всем субботникам субботники в Белоруссии: велком на территорию + однодневную зарплату отпиши куда то! Не согласен - здравствуй оптимизация!
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18k
Андрей Иванов Полчаса назад
Субботник в грозу? Снег они там в пургу убирают?
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4k
tamin 39 минут назад
Жесть какая. Поработали
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65k
Варакин Алексей 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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−8
Татьяна 53 минуты назад
Неуместно в таком издевательском тоне говорить о человеческой трагедии!
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89k
Dixi_Mole Автор поста Татьяна 49 минут назад
Где вы тут увидели издевку?
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−2
Владимир Щербаков 54 минуты назад
Обязательно было писать чиновница, а просто женщиной нельзя было назвать? Ведь это чья-то мама, бабушка...
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Владимир Щербаков 46 минут назад
Посыл ясен - "чиновников" мол не жалко. Дебилы, сэр.
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8k
Kucher Владимир Щербаков 3 минуты назад
Каждый судит в меру собственной испорченности. Одни прочитают, что погиб не человек, а чиновник. Другие прочитают, что чиновник не чурается участвовать в субботнике. Третьи прочитают просто новость о трагедии с указанием должности погибшей.
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16k
Егор Час назад
Природа как бы намекает... что нечего специалисту по капстроительству делать в благоустройстве.
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