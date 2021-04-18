Что российские женщины делали на дачах в эти выходные

1726
17
Это свершилось - на улице установилась относительно теплая погода! Дачный сезон стартовал! Сегодня мы, при помощи Instagram, немножко подглядим за простыми женщинами, которые отправились в эти выходные на дачи.
×
А как вы провели эти выходные?
Источник:
Ссылки по теме:
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя
- И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни
- Как медведь весну встречает
- 9 мест в России, где хорошо вдвоем
- Где можно увидеть северное сияние в России?
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
В будни на работе устают, в выходные на даче головную боль зарабатывают.
А демографические проблемы государства решать когда дамы думают?
Ни одного фото.