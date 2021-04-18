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Что российские женщины делали на дачах в эти выходные

Что российские женщины делали на дачах в эти выходные (17 фото)

Автор:
18 апреля 2021 19:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   весна   дача   женщины   огород   природа   рассада   
1726
17
Это свершилось - на улице установилась относительно теплая погода! Дачный сезон стартовал! Сегодня мы, при помощи Instagram, немножко подглядим за простыми женщинами, которые отправились в эти выходные на дачи.
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Метки: Россия   весна   дача   женщины   огород   природа   рассада   
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13k
sssss3 43 минуты назад
жарил.....сначала шашлык
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45k
Александр sssss3 Полчаса назад
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2k
Красаучег) 6 минут назад
Там у девушки ульи стоят.. а где пчелы зимой тусуются? В ульях батареи стоят ?) Или домой увозят?
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66k
Ужин после шести. 11 минут назад
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41k
doker 17 минут назад
То есть всё о хлебе насущном мысли...
В будни на работе устают, в выходные на даче головную боль зарабатывают.
А демографические проблемы государства решать когда дамы думают?

Ни одного фото.
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45k
Александр 24 минуты назад
а рубили?
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3k
Wertos Полчаса назад
Строюсь... Епашил как папа Карло.... Не до фоток...
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