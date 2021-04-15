В Кургане установили памятник "Чужому"

Главный герой культового фильма поселился в парке, чтобы
пугать настраивать людей на отдых.
В Центральном парке культуры и отдыха Кургана установили скульптуру ксеноморфа из знаменитой серии фантастических фильмов "Чужой".
«Многие горожане подходят и узнают персонажа ужастиков. Отзывы у всех положительные. Некоторые даже успели сделать селфи с Чужим», - говорится в городском паблике.
"Чужого" изготовили в местной мастерской. Там говорят, что создали скульптуру опасного инопланетянина еще год назад по заказу мэрии города.
«Это заказ из управления капитального строительства. Арт-объект мы с ними разрабатывали. В прошлом году было ещё реализовано. Просто поставили в этом, потому что место не было определено. Весит он килограмм 300, высота чуть больше 2 метра в холке. Сделан полностью из металла и автомобильных запчастей. Это такой стиль, мы в нём работаем», - рассказали в мастерской.
Год назад эта компания уже отметилась пугающим памятником коню у Кировского моста. В темноте скульптура пугала водителей - вместо лошади им мерещились монстры. Но теперь-то разночтений точно не будет - кузнецы создали то, что у них лучше всего получается.
Тот самый конь
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Изначально Чужого хотели разместить на набережной, но в итоге решили установить в центральном парке недалеко от пешеходного моста, ведущего к пляжу "Бабьи пески".
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