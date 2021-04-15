В Кургане установили памятник "Чужому"

"Чужого" изготовили в местной мастерской. Там говорят, что создали скульптуру опасного инопланетянина еще год назад по заказу мэрии города.

«Это заказ из управления капитального строительства. Арт-объект мы с ними разрабатывали. В прошлом году было ещё реализовано. Просто поставили в этом, потому что место не было определено. Весит он килограмм 300, высота чуть больше 2 метра в холке. Сделан полностью из металла и автомобильных запчастей. Это такой стиль, мы в нём работаем», - рассказали в мастерской.