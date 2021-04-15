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В Кургане установили памятник "Чужому"

В Кургане установили памятник "Чужому" (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 17:12
Сообщество : Искусство
Метки: ксеноморф   курган   парк   скульптура   фото   чужой   
854
4
1

Главный герой культового фильма поселился в парке, чтобы пугать настраивать людей на отдых.

Источник:

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Метки: ксеноморф   курган   парк   скульптура   фото   чужой   
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10  комментариев
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5k
Алексей Час назад
так себе вышло. Будто скульптору объясняли по телефону как выглядит чужой. Шары какие-то непонятные, вместо яиц с лицехватами. Воротник от матки, хотя спинные наросты указывают на рядового чужого. Да и броня с бедер и рук куда-то подевалась. Так себе крч, сильно так себе.
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19k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Ну, лучше, чем "Алёнка"
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358
Nane First NameLast 9 минут назад
Весит он килограмм 300 ... Сделан полностью из металла и автомобильных запчастей.
=========
Сдадут бедолагу в пункт...
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70
Евгений Ковалёв 12 минут назад
У нас пореальней памятник
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10k
ss 22 минуты назад
Памятник?!!... Уф! Слава богу! Значит чужой таки умер!
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
такими темпами скоро там установят памятник Курганскому терминатору
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6k
Артём 44 минуты назад
А у нас такой стоит.
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9k
wild cat Час назад
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