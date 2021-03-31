Сосульки-убийцы: опасные крыши и балконы

Нас еще с детства учат, что под балконами лучше не играть, во взрослом возрасте это правило никуда не делось. Настала пора, когда ходить под окнами опасно. Весной находиться рядом с домами вообще опасно: может упасть снег, лед или сосульки.

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1. В детстве было прикольно искать самые длинные сосульки и потом сражаться ими, словно на мечах, но сегодня хочется, чтобы самые длинные сосульки были подальше от головы 0 Источник:

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2. ЖКХ должны следить и своевременно убирать опасные для жизни ледяные мечи 0 Источник:

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6. Упасть такая ледяная конструкция может не только на человека, что чрезвычайно опасно 0 Источник:

7. Испортить острые сосульки могут в том числе и имущество: авто, вывески магазинов и тд 0 Источник:

8. Иногда они даже выглядят красиво, но только если не причиняют никому вред 0 Источник:

9. Сосульки-убийцы 0 Источник:

10. Весной жители бьют тревогу, когда с крыш свисают опасные сосульки 0 Источник:

11. Будьте аккуратны, гуляя рядом с домами 0 Источник:

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