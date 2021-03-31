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Сосульки-убийцы: опасные крыши и балконы

Сосульки-убийцы: опасные крыши и балконы (14 фото)

Автор:
31 марта 2021 13:59
Сообщество : Жить в России
Метки: весна   жить в россии   жкх   сосульки   сосульки убийцы   фото   
578
14
Нас еще с детства учат, что под балконами лучше не играть, во взрослом возрасте это правило никуда не делось. Настала пора, когда ходить под окнами опасно. Весной находиться рядом с домами вообще опасно: может упасть снег, лед или сосульки.
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Метки: весна   жить в россии   жкх   сосульки   сосульки убийцы   фото   
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18k
Андрей Иванов 14 минут назад
У нас лазерами сбивают
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12k
Yasen_Perec 9 минут назад
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