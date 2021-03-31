Сосульки-убийцы: опасные крыши и балконы

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Нас еще с детства учат, что под балконами лучше не играть, во взрослом возрасте это правило никуда не делось. Настала пора, когда ходить под окнами опасно. Весной находиться рядом с домами вообще опасно: может упасть снег, лед или сосульки.
1. В детстве было прикольно искать самые длинные сосульки и потом сражаться ими, словно на мечах, но сегодня хочется, чтобы самые длинные сосульки были подальше от головы
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Метки: весна жить в россии жкх сосульки сосульки убийцы фото
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