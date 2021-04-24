Парк-гитара вырос в память о любви

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Фермер из Аргентины Педро Мартин Урета сорок с лишним лет растил парк, который при взгляде с высоты имеет форму гитары. Он сделал это, чтобы исполнить мечту своей покойной жены.
Пролетая над аргентинской пампой, можно, взглянув вниз, увидеть лесопарковый массив в форме гитары. Этот парк посадил и вырастил фермер из Аргентины Педро Мартин Урета в память о своей умершей жене.
Все началось еще в 1970-х, когда Урета со своей молодой женой, Грасиелой Ирайзос, летел на самолете над богатыми сельскохозяйственными угодьями Аргентины. Грациела заметила, что территория фермы, над которой они пролетали, имеет форму молочного кувшина. Она спросила своего мужа, владельца ранчо Урету, могут ли они придать своим полям форму гитары в честь ее любви к инструменту. Урета пообещал однажды вернуться к этой ее идее. Но, увы, этот день так и не наступил. Грасиела внезапно скончалась в 1977 году в возрасте 25 лет из-за разрыва аневризмы в головном мозге, будучи на последнем сроке беременности.
Все началось еще в 1970-х, когда Урета со своей молодой женой, Грасиелой Ирайзос, летел на самолете над богатыми сельскохозяйственными угодьями Аргентины. Грациела заметила, что территория фермы, над которой они пролетали, имеет форму молочного кувшина. Она спросила своего мужа, владельца ранчо Урету, могут ли они придать своим полям форму гитары в честь ее любви к инструменту. Урета пообещал однажды вернуться к этой ее идее. Но, увы, этот день так и не наступил. Грасиела внезапно скончалась в 1977 году в возрасте 25 лет из-за разрыва аневризмы в головном мозге, будучи на последнем сроке беременности.
Убитый горем Урета и его четверо детей начали разбивать парк в форме гитары в 1979 году в память о Грасиеле. Грасиела сам расчерчивал на земле форму будущего лесопаркового массива. Семья с помощью рабочих фермы посадила более 7000 деревьев. Контур инструмента и отверстие в форме звезды под струнами сформированы аллеями кипарисов, а струны - эвкалиптами. На протяжении десятилетий семья выращивала парк, совершенствуя форму и борясь с вредителями деревьев. Протяженность парка-гитары сегодня составляет около километра.
Гитарный лес сегодня известен на местном и на международном уровне как символ великой любви. Его можно увидеть в Google Earth, где оставляют комментарии люди со всего мира, которых тронула история Уреты и Грасиелы. Даже НАСА задокументировало необычный объект на спутниковых фотографиях. Увы, Урета лично никогда не видел гитару сверху, так как боится летать. Много десятилетий спустя Урета вновь создал семью, но его необыкновенный памятник покойной жене остался трогательной данью прерванной любви.
Гитарный лес сегодня известен на местном и на международном уровне как символ великой любви. Его можно увидеть в Google Earth, где оставляют комментарии люди со всего мира, которых тронула история Уреты и Грасиелы. Даже НАСА задокументировало необычный объект на спутниковых фотографиях. Увы, Урета лично никогда не видел гитару сверху, так как боится летать. Много десятилетий спустя Урета вновь создал семью, но его необыкновенный памятник покойной жене остался трогательной данью прерванной любви.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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