Парк-гитара вырос в память о любви

Пролетая над аргентинской пампой, можно, взглянув вниз, увидеть лесопарковый массив в форме гитары. Этот парк посадил и вырастил фермер из Аргентины Педро Мартин Урета в память о своей умершей жене.

Все началось еще в 1970-х, когда Урета со своей молодой женой, Грасиелой Ирайзос, летел на самолете над богатыми сельскохозяйственными угодьями Аргентины. Грациела заметила, что территория фермы, над которой они пролетали, имеет форму молочного кувшина. Она спросила своего мужа, владельца ранчо Урету, могут ли они придать своим полям форму гитары в честь ее любви к инструменту. Урета пообещал однажды вернуться к этой ее идее. Но, увы, этот день так и не наступил. Грасиела внезапно скончалась в 1977 году в возрасте 25 лет из-за разрыва аневризмы в головном мозге, будучи на последнем сроке беременности.