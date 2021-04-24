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Парк-гитара вырос в память о любви

Парк-гитара вырос в память о любви (2 фото)

Автор:
24 апреля 2021 19:01
Сообщество : Истории
Метки: Педро Мартин Урета   аргентина   гитара   история   любовь   память   парк   трогательно   
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Фермер из Аргентины Педро Мартин Урета сорок с лишним лет растил парк, который при взгляде с высоты имеет форму гитары. Он сделал это, чтобы исполнить мечту своей покойной жены.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Педро Мартин Урета   аргентина   гитара   история   любовь   память   парк   трогательно   
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