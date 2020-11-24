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Рогозин подал в суд на издания, назвавшие его "гробовщиком российского космоса"

Рогозин подал в суд на издания, назвавшие его "гробовщиком российского космоса" (6 фото)

Автор:
24 ноября 2020 13:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рогозин   достоинство   моральный вред   роскосмос   сми   суд   честь   
858
6

Глава "Роскосмоса" намерен защитить свою честь, деловую репутацию и отсудить у трех СМИ 300 тысяч рублей. Деньги, как он говорит, ему не нужны, он пожертвует их в детский дом.

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Метки: Рогозин   достоинство   моральный вред   роскосмос   сми   суд   честь   
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4k
Иван Час назад
Дешёвая у него честь.
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9
pinbalist 7 минут назад
"порочат честь, достоинство и деловую репутацию чиновника." - того, чего нет опорочить нельзя.
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41k
zloykoyot 8 минут назад
Гнать этого мудлона ссаными тряпками. Столько косяков уже невозможно прощать.
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33k
jonnyD 9 минут назад
Рогозин и ... репутация ? Может ещё компетентность сюда приплести ...
Рогозин и ... репутация ? Может ещё компетентность сюда приплести ...
Рогозин и ... репутация ? Может ещё компетентность сюда приплести ...
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2k
Том Джоуд 12 минут назад
Дешевая пантомима. Как будто, Рогозину до этого, не было плевать на репутацию... "Пилил" бюджет и не заморачивался на мнение окружающих. Ему просто плевать. Зарплата и поле для обогащения ему и друзьям. Нацик с второй "самой древней профессией". Он даже левый болт от правого не отличит, а "руковОдит" высокотехнологичной отраслью.
Да ему, видимо, приказали отреагировать на критику, чтоб окончательно не "опускать" отечественную космонавтику, в глазах общественности. После "прыжка" Маска. Который, конечно, еще далек от достижений моей страны и её просираемого наследия в руках Рогозина и кремль-компании, но... Потихоньку нагоняет. Хотя тоже капиталист.
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−59
ШАЛОМЫ БЬЮ 19 минут назад
истинный залупутинец ...
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41k
zloykoyot ШАЛОМЫ БЬЮ 8 минут назад
@Модертор
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4k
ayekaramba 22 минуты назад
Конечно деньги не нужны - столько напи.дить!
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15k
Anna ayekaramba 12 минут назад
у теперь и другим даст возможность, ему-то уже достаточно. или нет?
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4k
ayekaramba Anna 8 минут назад
Бреттон Джеймс, персонаж Джоша Бролина и фильма "Уолл Стрит - деньги никогда не спят" на вопрос "Какая у Вас финальная цифра, чтобы все оставить и просто жить" ответил: "Больше". Так и Рогозин. Такие никогда не нажрутся.
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−27
nabaal 24 минуты назад
Пропирдел он уже свой космос !
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33k
Алексей 24 минуты назад
нюню щас скажет, что не он, а греки- а сердюкл профукал)
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1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
космонаФт одним словом
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40k
Andrey Полчаса назад
Рогозин подал в суд на издания, назвавшие его "гробовщиком российского космоса"
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110k
arek14 Полчаса назад
Дёшево он свою репутацию ценит.
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938
akurys Полчаса назад
Пока таких тварей и его назначивших , не начнут расстреливать ни чего в лучшую сторону не изменится. Будут только расти цифры на их зарубежных банковских счетах... Такие у России сейчас "патриоты"...
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41k
zloykoyot akurys 18 минут назад
Вот мнение белоруса тут очень важно. Про своих патриотов расскажи лучше.
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−74
kazakh kazakh Полчаса назад
И чего это чмо нацистское держат на верхах? Какая страна такие и руководители
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41k
zloykoyot kazakh kazakh 9 минут назад
@Модератор, бот
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4k
Летучий Мыш Полчаса назад
Вряд ли он похоронит эти издания своими исками
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1k
Denkk Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Александр Едигаров 40 минут назад
Рогозин в состоянии жертвовать детским домам по 300 к каждый месяц без всяких судов с учетом серых доходов, но почему-то этого не делает)))
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1k
Светлана Минаенко Александр Едигаров 17 минут назад
Каждый день может жертвовать)))
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9k
Serg2001 41 минуту назад
Не по Сеньке шапка (с)
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133
Чепай 51 минуту назад
Это оценочное суждение, на мой взгляд.
Люди сравнивают с прежними достижениями в космической отрасли. Смотрят как развиваются другие страны в данной области и недоумевают почему Рогозин без должного образования (согласитесь, журналистика хорошая профессия, но явно не для космоса) управляет такой отраслью.
Неужели на это тоже не имеют права?
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2k
Frank Borman 55 минут назад
В советские времена у руководителей были великие дела. У нынешних эффективных капиталистических манаджеров дел нет, но зато есть репутация. Которая стоит вполне конкретных денег.
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14k
Ego sum qui sum 56 минут назад
за неправомерное использование товарного знака?
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