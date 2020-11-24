Рогозин подал в суд на издания, назвавшие его "гробовщиком российского космоса"

Глава "Роскосмоса" намерен защитить свою честь, деловую репутацию и отсудить у трех СМИ 300 тысяч рублей. Деньги, как он говорит, ему не нужны, он пожертвует их в детский дом.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ.
Ответчиками в Останкинском суде Москвы проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Рогозин потребовал взыскать моральный вред с каждого по 100 тысяч рублей. Эти средства (300 тысяч рублей) чиновник пообещал передать детскому дому.
Речь идет о материалах, опубликованных в изданиях Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на статье "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. В иске Рогозина утверждается, что сведения содержащиеся в публикациях, порочат честь, достоинство и деловую репутацию чиновника.
Собственно, вот три фразы из изданий, которые опорочили честь и оскорбили Рогозина:
- Он станет «гробовщиком российского космоса».
- Под его руководством «окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами».
- Он «хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».
Похоже, останавливаться на трех изданиях Рогозин не намерен. Вчера у себя в "Фейсбуке" он опубликовал "еще один шедевр", сведения в котором, по словам главы госкорпорации, не соответствуют действительности.
Вот еще один "шедевр". Только что прислали самарские ракетостроители с РКЦ "Прогресс". Больше всего мне нравится заголовок. А теперь поясню, в чем дело: Это самарское предприятие стало головным по...Опубликовано Dmitry Rogozin
Денег нет на издание стихов pic.twitter.com/Z2ojU5B0iJ— Zingen in de doornen (@jJjeSVPfekvGo9h) November 23, 2020
Репутация - это сложившееся мнение о человеке. И она (репутация)у Рогозина есть! Правда не многие бы такой гордились.— Papon63 (@sergeipapon) November 24, 2020
Источник:
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Да ему, видимо, приказали отреагировать на критику, чтоб окончательно не "опускать" отечественную космонавтику, в глазах общественности. После "прыжка" Маска. Который, конечно, еще далек от достижений моей страны и её просираемого наследия в руках Рогозина и кремль-компании, но... Потихоньку нагоняет. Хотя тоже капиталист.
Люди сравнивают с прежними достижениями в космической отрасли. Смотрят как развиваются другие страны в данной области и недоумевают почему Рогозин без должного образования (согласитесь, журналистика хорошая профессия, но явно не для космоса) управляет такой отраслью.
Неужели на это тоже не имеют права?