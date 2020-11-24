Рогозин подал в суд на издания, назвавшие его "гробовщиком российского космоса"

Речь идет о материалах, опубликованных в изданиях Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на статье "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. В иске Рогозина утверждается, что сведения содержащиеся в публикациях, порочат честь, достоинство и деловую репутацию чиновника.

Собственно, вот три фразы из изданий, которые опорочили честь и оскорбили Рогозина: