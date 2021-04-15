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Лев отругал львёнка за то, что тот напал на него сзади

Лев отругал львёнка за то, что тот напал на него сзади (6 фото)

Автор:
15 апреля 2021 09:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   лев   львенок   милота   природа   укус   фото   
560
6
Этот маленький львёнок явно любит как подшучивать над другими, так и кусаться, иначе для чего ему взбрело в голову подкрасться сзади к взрослому льву, чтобы укусить его за пятую точку.
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Метки: животные   лев   львенок   милота   природа   укус   фото   
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7  комментариев
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53k
pynh Час назад
Так то и сожрать мог
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51
Megalomaniax 11 минут назад
Симбалично для Муфасы, а главное без Шрамирования...
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15k
Александр 18 минут назад
Жена отрывается на муже, муж на детях- классика.
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Комментарий удален
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Фантом mnbmnbnmbn Минуту назад
иди ибись конем
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