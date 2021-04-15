Лев отругал львёнка за то, что тот напал на него сзади

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Этот маленький львёнок явно любит как подшучивать над другими, так и кусаться, иначе для чего ему взбрело в голову подкрасться сзади к взрослому льву, чтобы укусить его за пятую точку.
Эти действия малявки явно не особо понравились зрелому льву, отчего он отругал львёнка за его чрезмерную дерзость.
Этот невероятно милый момент запечатлел в заповеднике Пиланесберг в Южной Африке фотограф-любитель дикой природы Крейг Эйткен (Craig Aitken).
56-летний местный житель Крейг рассказал, что взрослый лев хромал, возможно, после драки.
56-летний местный житель Крейг рассказал, что взрослый лев хромал, возможно, после драки.
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«Это было прекрасное утро, когда солнце украшало великолепный золотистый мех львов», — сказал мужчина.
«Было два самца, две самки и трое детёнышей примерно 3-месячного возраста. Именно этот лев-самец хромал.»
«Было два самца, две самки и трое детёнышей примерно 3-месячного возраста. Именно этот лев-самец хромал.»
«Он находился примерно в 100 метрах от основного прайма. Возможно, он с кем-то подрался.»
«Израненный самец встал и подошёл к основному прайду, который находился примерно в 40 метрах от моей машины.»
«Израненный самец встал и подошёл к основному прайду, который находился примерно в 40 метрах от моей машины.»
«Три детёныша, которые уже пребывали в игривом настроении, решили позадираться к самцу.»
«Я считаю, что именно из-за того, что он был ранен, он отругал детёныша.»
«Детёныши были полны энергии и игриво дрались.»
«Я считаю, что именно из-за того, что он был ранен, он отругал детёныша.»
«Детёныши были полны энергии и игриво дрались.»
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