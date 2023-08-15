На севере страшнее мошки зверя нет. Их укус куда хуже комариного

В первую очередь — они безумно плодовиты. Любой ручеёк является почти бесконечным источником мушек. На его дне обитает до 40 насекомых на квадратный сантиметр. За сезон успевает вырасти от 3 до 16 поколений. Итоговые цифры посчитайте сами. Мне слишком страшно их знать.

Кроме того, эти насекомые не только многочисленны, но и очень разнообразны. На данный момент человечеству известно 2 300 видов мошек, приспособленных к самым разным условиям — от полупустынь до тундровых болот. И лишь 39 из них не интересуются кровью ни в каком виде.