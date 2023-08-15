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На севере страшнее мошки зверя нет. Их укус куда хуже комариного

На севере страшнее мошки зверя нет. Их укус куда хуже комариного

Автор:
15 августа 2023 12:32
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   мошки   насекомые   природа   укус   
1709
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Почему они настолько опасны и неистребимы?

Северяне знают: нет в тундре зверя страшнее мошки. Но это не значит, что жителям остальных регионов нашей страны живётся сильно легче. Мошки вездесущи и неистребимы. Они без перерыва штурмуют одежду и укрытия. Стоит им найти малейшую брешь в броне, и они начнут кусаться, покроют тело болезненными пузырьками. Почему эти маленькие насекомые настолько неприятны?

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В первую очередь — они безумно плодовиты. Любой ручеёк является почти бесконечным источником мушек. На его дне обитает до 40 насекомых на квадратный сантиметр. За сезон успевает вырасти от 3 до 16 поколений. Итоговые цифры посчитайте сами. Мне слишком страшно их знать.

Кроме того, эти насекомые не только многочисленны, но и очень разнообразны. На данный момент человечеству известно 2 300 видов мошек, приспособленных к самым разным условиям — от полупустынь до тундровых болот. И лишь 39 из них не интересуются кровью ни в каком виде.

Остальные попивают кровь для пополнения запаса белков. Одно радует: самцам кровь не нужна. Они живут не больше 3 дней и тратят всё это время на размножение. Самки тоже могут обойтись без кровопролитий, соблюдая диету из цветочного нектара. Но отложить яйца у таких веганов не получится.

Поэтому насекомые всегда рады гостям, в чьих жилах течет кровь. Их присутствие они определяют по запаху и теплу. А вот животные от такой компании не в восторге. По сравнению с мошками, комары — очень нежные и элегантные насекомые, ведь они осторожно прокалывают кожу до капилляров. Мошки не дотягиваются до кровопроводов, поэтому они действуют грубо: прикусывают кожу, разрезают её острыми ротовыми придатками, похожими на ножницы, и погружают внутрь хоботок с двумя каналами. Один из канальцев используется для отсасывания крови, а другой нужен для вливания в жертву слюны с кучей ферментов.

Мушиная слюна эффективней комариной. Она обладает сильным противосвёртывающим и обезболивающим эффектом. Но у её эффективности есть побочный эффект: организм жертвы намного острее реагирует на чужеродные белки, провоцирует более мощную аллергическую реакцию. Обычно она имеет локальный масштаб, но если укусов было слишком много (несколько сотен), защитный механизм может распространиться на весь организм и вызвать симулидотоксикоз — тяжёлое отравление, способное привести к смерти.

Поэтому, если вы ещё не боялись мошек, сейчас самое время начать. Помимо аллергии, мошки таскают с собой опасные вирусы и даже яйца паразитов. К счастью, не в наших широтах. Настолько опасные насекомые обитают лишь во влажном тропическом климате, поближе к экватору.

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Метки: животные   интересно   мошки   насекомые   природа   укус   
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8  комментариев
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6k
salim777 54 минуты назад
"Ставь лайк, если тоже любишь погулять по лесу без дихлофоса".
Автор хитрый. Никто не гуляет в лесу с дихлофосом.
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7k
Николай 12 минут назад
Так что не нужно северянам завидовать из-за северных... и это в самый простой период года, лето... зимой даже мошка безсильна что то сделать с погодой...
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17k
Сергей Полчаса назад
В 1981г. был в стройотряде под Сургутом на КС-4. В тайгу только в одежде, в перчатках и с сеткой на голове! Периодически Тайгой на сетку брызгаешь и дальше топаешь!
На запястьях следы от укусов еще пару лет были, там место, которое перчатками и одеждой не закрываются!
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17k
Алексей Полчаса назад
писец, у меня дикая реакция, места укусов зудят сильно несколько дней, даже не уснуть, до кровавых коростин. Ничего не помогает. Еще одна тварь на одном месте оставляет несколько укусов рядом.
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6k
salim777 46 минут назад
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63k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
гидрокартизол вам в помощь. после укусов смазывать. снимает аллергическую реакцию
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301
FelisLynx Александр Ломовицкий 3 минуты назад
Во-первых, гидрокортизон.
А во-вторых, советовать глюкокортикостероид для бесконтрольного применения - та ещё тема.
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598
ruslan d 52 минуты назад
Да даже подмосковная мошкора , кусанет - дырка будет норм , а там - страшно представить ...
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