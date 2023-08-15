На севере страшнее мошки зверя нет. Их укус куда хуже комариного

Почему они настолько опасны и неистребимы?
Северяне знают: нет в тундре зверя страшнее мошки. Но это не значит, что жителям остальных регионов нашей страны живётся сильно легче. Мошки вездесущи и неистребимы. Они без перерыва штурмуют одежду и укрытия. Стоит им найти малейшую брешь в броне, и они начнут кусаться, покроют тело болезненными пузырьками. Почему эти маленькие насекомые настолько неприятны?
В первую очередь — они безумно плодовиты. Любой ручеёк является почти бесконечным источником мушек. На его дне обитает до 40 насекомых на квадратный сантиметр. За сезон успевает вырасти от 3 до 16 поколений. Итоговые цифры посчитайте сами. Мне слишком страшно их знать.
Кроме того, эти насекомые не только многочисленны, но и очень разнообразны. На данный момент человечеству известно 2 300 видов мошек, приспособленных к самым разным условиям — от полупустынь до тундровых болот. И лишь 39 из них не интересуются кровью ни в каком виде.
Остальные попивают кровь для пополнения запаса белков. Одно радует: самцам кровь не нужна. Они живут не больше 3 дней и тратят всё это время на размножение. Самки тоже могут обойтись без кровопролитий, соблюдая диету из цветочного нектара. Но отложить яйца у таких веганов не получится.
Поэтому насекомые всегда рады гостям, в чьих жилах течет кровь. Их присутствие они определяют по запаху и теплу. А вот животные от такой компании не в восторге. По сравнению с мошками, комары — очень нежные и элегантные насекомые, ведь они осторожно прокалывают кожу до капилляров. Мошки не дотягиваются до кровопроводов, поэтому они действуют грубо: прикусывают кожу, разрезают её острыми ротовыми придатками, похожими на ножницы, и погружают внутрь хоботок с двумя каналами. Один из канальцев используется для отсасывания крови, а другой нужен для вливания в жертву слюны с кучей ферментов.
Мушиная слюна эффективней комариной. Она обладает сильным противосвёртывающим и обезболивающим эффектом. Но у её эффективности есть побочный эффект: организм жертвы намного острее реагирует на чужеродные белки, провоцирует более мощную аллергическую реакцию. Обычно она имеет локальный масштаб, но если укусов было слишком много (несколько сотен), защитный механизм может распространиться на весь организм и вызвать симулидотоксикоз — тяжёлое отравление, способное привести к смерти.
Поэтому, если вы ещё не боялись мошек, сейчас самое время начать. Помимо аллергии, мошки таскают с собой опасные вирусы и даже яйца паразитов. К счастью, не в наших широтах. Настолько опасные насекомые обитают лишь во влажном тропическом климате, поближе к экватору.
Источник:
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Автор хитрый. Никто не гуляет в лесу с дихлофосом.
На запястьях следы от укусов еще пару лет были, там место, которое перчатками и одеждой не закрываются!
А во-вторых, советовать глюкокортикостероид для бесконтрольного применения - та ещё тема.