Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!"

Одна из самых красивых пар Голливуда, они впервые встретились во время съемок фильма "Она". Тогда общение у них сложилось не очень (также как и в фильме), позже они стали переписываться и долго просто общались по электронной почте.

Через несколько лет они встретились на съемках драмы "Мария Магдалина" и хоть Мара и Феникс и тщательно прятались от папарацци, слухи об отношениях стали распространяться, их видели вместе.

После этого Руни и Хоакин сыграли в фильме "Не волнуйся, он далеко не уйдет", а в 2019 стало известно, что они обручились.