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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4631 пост • 644 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!"

Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!" (11 фото)

Автор:
16 февраля 2021 17:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   знаменитости   кино   люди   роман   слава   съемки   
3042
11
От некоторых парочек в кино так и искрит, когда видишь их на экране. Они так достоверно играют страсть, что кажется, что это не просто исполнение роли. И, порой, так и случается.
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Метки: актеры   голливуд   знаменитости   кино   люди   роман   слава   съемки   
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7  комментариев
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Leo Час назад
"Кассель и Белуччи были действительно красивой парой." Эмм, ну про Белуччи вроде более менее всё понятно, но вы реально считаете Касселя красивым?!
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19k
minimalism Автор поста Leo Час назад
красивой парой. А Кассель по условным стандартам, конечно, не красив, но невероятно харизматичен и талантлив, а это тоже про красоту. Красоту души)
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12k
ЦСКА Полчаса назад
Мила Кунис....Не знаю кто это, но зовётся шикарно!
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7k
Sapsan ЦСКА 21 секунду назад
Милая куница )
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7k
Караганда 45 минут назад
до наших им далеко-там уж все одна большая семья.
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0
Петр Жогов 50 минут назад
Эштон и Мила прекрасная пара. Девушки, учитесь ценить любовь!
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