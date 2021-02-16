Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!"

От некоторых парочек в кино так и искрит, когда видишь их на экране. Они так достоверно играют страсть, что кажется, что это не просто исполнение роли. И, порой, так и случается.
Иногда съемки затягиваются, особенно в сериалах, и графики настолько плотные, что времени на личную жизнь не остается вовсе. Некоторые актеры умудряются совмещать приятное с полезным - вот это уровень профессионализма! Ну а если без шуток, то это очень мило, когда пары переносят "экранные" отношения в реальную жизнь.
Джесси Спенсер и Дженнифер Моррисон
Они познакомились в 2004 году, в самолете, когда летели на съемки первой серии "Доктора Хауса". Встречаться они начали только через полгода, ну прямо как герои сериала (а зачем выдумывать что-то новое, если за вас все написали сценаристы, верно?)) и даже стали готовиться к свадьбе.
Однако, потом все пошло чуть не так. Если в сериале Чейз и Кэмерон все-таки поженились, то после романтичного предложения в Париже и объявления о скорой свадьбе в Лос-Анджелесе, между Джесси и Дженнифер что-то пошло не так и они вскоре расстались, разорвав помолвку.
Однако, потом все пошло чуть не так. Если в сериале Чейз и Кэмерон все-таки поженились, то после романтичного предложения в Париже и объявления о скорой свадьбе в Лос-Анджелесе, между Джесси и Дженнифер что-то пошло не так и они вскоре расстались, разорвав помолвку.
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Эштон Кутчер и Мила Кунис
Ребята были знакомы очень давно, еще в сериале "Шоу 70-х" о подростках того времени. Они восемь лет изображали любовные отношения тинейджеров, но нежных чувств так и не возникло. По слухам, они больше раздражали друг друга, чем дружили.
Но вот, прошли годы и они снова встретились. В октябре в 2014 года они стали родителями в первый раз, у них появилась дочка, а в 2015 тихо расписались в Калифорнии. В конце ноября 2016 у пары родился сын и Эштон с Милой совершенно счастливы.
Но вот, прошли годы и они снова встретились. В октябре в 2014 года они стали родителями в первый раз, у них появилась дочка, а в 2015 тихо расписались в Калифорнии. В конце ноября 2016 у пары родился сын и Эштон с Милой совершенно счастливы.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
"Зеленый фонарь", который вышел в 2011 году, подарил Райану не только эпичный провал фильма, но и жену, которая также снималась в этом фильме. Так что, жаловаться не приходится. Лайвли и Рейнольдс стали встречаться через несколько месяцев после выхода фильма, поженились и в 2014 году у них родилась дочь.
Кит Харингтон и Роуз Лесли
Во время съемок сериала "Игра престолов" Кит и Роуз встретились во время третьего сезона, играя пару, которая постоянно то расходилась, страстно ссорясь, то не менее страстно мирясь. Их отношения на экране переросли в реальные и они тщательно сохраняли это в тайне.
И через четыре года после знакомства пара впервые вышла в свет, а в июне 2018 они поженились в родовом замке Лесли в Шотландии. И совсем скоро на свет появится их первый ребенок.
И через четыре года после знакомства пара впервые вышла в свет, а в июне 2018 они поженились в родовом замке Лесли в Шотландии. И совсем скоро на свет появится их первый ребенок.
Венсан Кассель и Моника Белуччи
Не раз эти двое изображали на экране любовников, впервые это случилось в триллере "Квартира" 1996 года. Потом они снова встретились всего через год, в боевике "Доберман".
Они, наверное, подумали, что это судьба и они сошлись. В 1999 году Моника и Венсан поженились и были вместе долгие годы, пока не расстались в 2013 году. В браке у пары родились две девочки.
Кассель и Белуччи были действительно красивой парой. И на экране, и в реальной жизни.
Они, наверное, подумали, что это судьба и они сошлись. В 1999 году Моника и Венсан поженились и были вместе долгие годы, пока не расстались в 2013 году. В браке у пары родились две девочки.
Кассель и Белуччи были действительно красивой парой. И на экране, и в реальной жизни.
Рами Малек и Люси Бойнтон
Во время съемок фильма "Богемская рапсодия" чувства Рами, исполнителя главной роли, вспыхнули к коллеге, играющей его жену, Люси Бойтон, которая сыграла Мэри Остин. В отличие от отношений Меркьюри и Остин, которые прошли через множество сложностей, у Рами и Люси все просто замечательно.
Пара закрутила роман и недавно Малек сделал предложение Бойтон и они объявили о помоловке. Свадьба состоится в Великобритании.
Пара закрутила роман и недавно Малек сделал предложение Бойтон и они объявили о помоловке. Свадьба состоится в Великобритании.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Актеры познакомились в далеком 1992 году на съемках романтического фильма "Ветчина, ветчина". Сначала они стали хорошими друзьями, ну а в процессе работы в трагикомедии Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", где они играли бывших супругов, которые не могут забыть друг друга, у них закрутился роман.
Через два года после выхода ленты в прокат пара поженилась в 2010 году.
Через два года после выхода ленты в прокат пара поженилась в 2010 году.
Джонни Галэки и Кейли Куоко
Парочка из "Теории большого взрыва", Леонард и Пенни,которая никак не могла определиться со своей парадигмой отношений, в жизни также решили закрутить роман. Два года съемок они сохраняли тайну своих любовных переживаний и только в 2010 году Кейли и Джонни сказали, что между ними было что-то такое, что напомнило большой взрыв эмоций.
Однако, чувства актеров остыли к моменту раскрытия "великой тайны" и они объяснили, что молчали так долго, потому что не хотели портить имидж своих персонажей.
Однако, чувства актеров остыли к моменту раскрытия "великой тайны" и они объяснили, что молчали так долго, потому что не хотели портить имидж своих персонажей.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Эти двое встретились на съемках фильма "Перл-Харбор". Тогда они не играли любовную пару, поэтому чувства не возникли. Однако после того, как они снялись в боевике "Сорвиголова" они расстались со своими тогдашними партнерами и начали встречаться.
В 2005 году они поженились, у них появилось трое детей, но они развелись в 2015. Однако Аффлек не так давно заявил, что до сих пор испытывает к Гарнер нежные чувства.
В 2005 году они поженились, у них появилось трое детей, но они развелись в 2015. Однако Аффлек не так давно заявил, что до сих пор испытывает к Гарнер нежные чувства.
Хоакин Феникс и Руни Мара
Одна из самых красивых пар Голливуда, они впервые встретились во время съемок фильма "Она". Тогда общение у них сложилось не очень (также как и в фильме), позже они стали переписываться и долго просто общались по электронной почте.
Через несколько лет они встретились на съемках драмы "Мария Магдалина" и хоть Мара и Феникс и тщательно прятались от папарацци, слухи об отношениях стали распространяться, их видели вместе.
После этого Руни и Хоакин сыграли в фильме "Не волнуйся, он далеко не уйдет", а в 2019 стало известно, что они обручились.
Через несколько лет они встретились на съемках драмы "Мария Магдалина" и хоть Мара и Феникс и тщательно прятались от папарацци, слухи об отношениях стали распространяться, их видели вместе.
После этого Руни и Хоакин сыграли в фильме "Не волнуйся, он далеко не уйдет", а в 2019 стало известно, что они обручились.
Конечно, это не все пары, которые закрутили роман, продолжая киношный роман, может быть вы вспомните тех, кто не упомянут здесь?
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