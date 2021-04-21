Крупный сосуд с рыбками и водорослями стоял в зале казино. Термостат, как и положено этим приборам, следил за поддержанием определенной температуры в аквариуме. Он был подключен к Сети, чтобы фиксировать результаты мониторинга в специальной папке компьютера. Этим и воспользовались злоумышленники. С помощью термометра хакеры открыли базу данных казино и скачали из нее список так называемых «хайроллеров». Так называют рисковых игроков, способных оставлять за рулеткой и в автоматах тысячи долларов и проигрываться до последней монеты. Эти азартные люди здорово пополняют казну игорных домов, и любое казино мечтает заполучить их в качестве клиентов.