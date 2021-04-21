FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2676 постов • 1047 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Хакеры из США сумели взломать базу данных крупного казино с помощью термостата в аквариуме

Хакеры из США сумели взломать базу данных крупного казино с помощью термостата в аквариуме (4 фото)

Автор:
21 апреля 2021 16:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: информация   казино   мошенники   сбор данных   термостат   хакеры   
2122
4
В итоге злоумышленники смогли получить информацию о игроках - тех, кто выигрывает больше других и тех, кто готов просадить в казино все имеющиеся деньги. Однако способ, которым мошенники получили эти данные, удивляет и настораживает.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: информация   казино   мошенники   сбор данных   термостат   хакеры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алексей 2 часа назад
А нефиг внешку пускать в локалку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Max Lu Час назад
поленились разбить сеть. что делает термостат в сети с продуктивными данными?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
21k
Юрьевич Max Lu 44 минуты назад
Термостат был подключён к локальной сети казино чтобы получить выход в интернет. Злоумышленники взломали термостат и с него попали в локальную сеть казино... ну а дальше дело техники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Егор Serg2001 24 минуты назад
Посолят, поперчат и продадут по порциям. Это же торгаши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Дед Мазай Юрьевич 23 минуты назад
Чтобы "взломать" термостат, к нему нужно сначало "достучаться". А чтобы "достучаться", то уже нужно быть на локальной сети. Ересь какая-то. Или вы хотите сказать, что у термостата было два интерфейса,- внутренний и внешний? Навряд ли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 Егор 12 минут назад
Могли и бесплатно раздать... В казино практикуют бесплатную алкашку и сигареты, чтобы человек подольше у них оставался и бабло оставлял... Всё просчитано!.. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич Дед Мазай 6 минут назад
Ну, например, порты с сервисами термостата были перенаправлены на внешнюю сеть. Через них термостат и ломанули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
vova old Час назад
какая-то фигня в видео: голландка говорит не по-голландски а с американским акцентом. хакер же наоборот говорит по-испански Вроде и пытаются использовать камеру в качестве телефона. много лет назад я купил себе камеру в супермаркете за 5 долларов обычно веб-камеру Но на диске на котором никто не заглядывает была утилита чтобы видеть другие камеры этого же производителя по всему миру причём разные модели. был даже браузер специальный Я посмотрел пляж в Тайланде как ремонтируют что-то в парке в Балтиморе движение на дороге где-то в Англии много чего Точка Но поскольку мне это быстро надоело я это всё делаю через 10 минут забросив. Хотя были комнаты в отелях тоже. скорее всего Там есть такая функция от производителя изначально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Алексей Воронин Час назад
Хакеры взломали базу казино с помощью аквариумного термостата. Но как!? А очень просто! Просто для этого они хакнули аквариумный термостат.
Очень интересгый пост!
- С самого начала у вас была какая-то тактика и вы ее придерживались?
- С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности удаленки, которую многие так ждали Трудности удаленки, которую многие так ждали 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое 25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют для вас что-то новое Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали «Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы «Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы Известный хакер заявил, что мы все живем в сплошной симуляции Известный хакер заявил, что мы все живем в сплошной симуляции Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого разоблачителя Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого разоблачителя
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

696873



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
1
32
8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
3
98
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
30
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
0
10
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
Какой выбрать купальник, чтобы сразить всех на пляже
Какой выбрать купальник, чтобы сразить всех на пляже
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#Россия#в мире#отдых#полиция#автомир#красота#собака
#Юмор#животные#аварии#авто аварии#интересное#СССР#дети#навальный#истории#Исторические факты
#история#интересно#подборка#прикол#дтп#картинки#кино#природа#сша#путешествие

На что жалуетесь?

Вернуться