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Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого разоблачителя

Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого разоблачителя (3 фото + 2 видео)

Автор:
04 апреля 2021 17:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Разоблачение   видео   исцеление   мошенники   псевдокалеки   цыгане   
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Общественный деятель борется с различного рода аферистами, и эту красавицу, притворявшуюся калекой, он уже выводил на чистую воду.

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Метки: Разоблачение   видео   исцеление   мошенники   псевдокалеки   цыгане   
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17  комментариев
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4k
x3matic Час назад
Эт фигня. Я видел как у безногого воина-афганца, каждый вечер новые ноги отростали.Вот это был фокус.
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3k
Виталий Лынов 11 минут назад
Все попрошайки аферисты, вы что не знали?
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36k
Вепс Полчаса назад
Тут на днях стоял на парковке ждал супругу. Подходит попрошайка, типо "не будет ли у вас уважаемый 20 рублей", говорю "прости уважаемый наличку не держу", дальше было "если можете можно по безналу" , все занавес.
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
151
Еkaterina К. 42 минуты назад
У нас такие мошенники бабушку развели на 100 тыс.рублей. Продали ей чудо таблетки от всех болезней, пока все члены семьи были на работе. Говорили ей миллион раз, чтобы никому дверь не открывала. Бесполезно как оказалось. Зато чужим людям верит сразу
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9k
Сергей Еkaterina К. 36 минут назад
Я у своих стариков просто демонтировал дверной звонок. Объяснять бесполезно. Они очень доверчивые к старости стали.
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25k
MatveiVainrub Час назад
Иешуа ГаНоцри - украинец . Вылечил - таки да .
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517
Alex Час назад
Сжечь вместе с табором
а вообще нужно помочь человеку, один прыжок в колено и все , пусть ползёт потом дальше попрошайничать.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Эта Маша всю жизнь будет заниматься своим ремеслом и чихала она на полицию и разоблачения.
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355
Thor Steiner 2 часа назад
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39k
parallax 2 часа назад
Её только ссылка на пожизненную каторгу вылечит.
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8k
Vacony 2 часа назад
сколько еще таких Маш...
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36k
Вепс Vacony 22 минуты назад
В одном питерском метро таких сотни, если не тысячи. И ведь подают...
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46k
Albert GER 2 часа назад
Гуляйполе.
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