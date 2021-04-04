Львовский общественный деятель увидел молодую цыганочку, которая еще недавно ходила с палочкой и собирала деньги на лечение от ДЦП. Маша трясла головой и еле выговаривала слова, показывая увесистую папку с документами, чтобы у честного люда не возникло и тени сомнения относительно честности девушки.