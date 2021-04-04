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Общественный деятель борется с различного рода аферистами, и эту красавицу, притворявшуюся калекой, он уже выводил на чистую воду.
Львовский общественный деятель увидел молодую цыганочку, которая еще недавно ходила с палочкой и собирала деньги на лечение от ДЦП. Маша трясла головой и еле выговаривала слова, показывая увесистую папку с документами, чтобы у честного люда не возникло и тени сомнения относительно честности девушки.
Однако после ее увидели на улице абсолютно здоровую и идущую своими ногами. "Маш, что уже выздоровела?"
При попытке выяснить детали мгновенного выздоровления Маша закатила концерт: сначала она изобразила обморок, затем стала громко жаловаться, что ее хотят изнасиловать и просила вызвать полицию.
Узнав, что полиция скоро прибудет, стала плакать и просить ее отпустить.
Узнав, что полиция скоро прибудет, стала плакать и просить ее отпустить.
Похоже, украинские общественники всерьез взялись за аферистов. В группе "Л.О.В.Ц.І" в Facebook время от времени публикуются фото и видео разоблачений. Добровольцы занимаются отловом и мошенников, и уличных воров. "К сожалению, так происходит в 2021, так как "всеодноихнесадять", а людям-то защищать свое имущество нужно", - поясняют они.
Как украинская молодежь борется с мошенниками
Парни решили бороться с мошенниками, которые ходят по квартирам пенсионеров и впаривают пылесосы в кредит, замену окон, счетчиков и прочий хлам.
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