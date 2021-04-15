Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона

Тогда Энтони придумал хитрый план мести и отправил аферистам коробку с чайным пакетиком, печеньем и запиской, в которой было сказано: «Вот вам дешевый чайный пакетик, выпейте за меня. Я также размещу это на Facebook, чтобы сделать вас знаменитыми».



Я решил, что немного подыграю им ради забавы. Они настояли на том, чтобы я снимал на видео, как я упаковываю телефон. По иронии судьбы, они были обеспокоены мошенничеством и хотели убедиться, что я не отправляю поддельный телефон или что-то в этом роде. Так что я заснял, как упаковываю телефон, а затем сделал отдельную коробку для чайного пакетика. Я добавил два печенья, чтобы упаковка стала тяжелее,— рассказал Энтони.