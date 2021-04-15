Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона

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У мошенников есть миллион хитрых уловок для выманивания денег у доверчивых людей. Но 36-летний житель города Флинт (Уэльс, Великобритания) по имени Энтони Купер не попался на удочку аферистов и нашел ловкий способ их проучить.
Недавно Энтони разместил объявление о продаже своего почти нового Samsung Galaxy Note 2 за 550 фунтов стерлингов (более 57 тысяч рублей) на торговой площадке Facebook. Вскоре с ним связалась женщина, утверждавшей, что она дочь пенсионерки по имени Джоан, которая живет в графстве Дарем. Мужчина не сразу понял, что столкнулся с мошенниками.
Поначалу сообщения казались подлинными,— сказал Энтони.
Поначалу сообщения казались подлинными,— сказал Энтони.
Но потом британец начала подозревать, что что-то не так. Когда он стал общаться с женщиной в WhatsApp, его подозрения подтвердились. Сначала он выяснил, что покупателем был человек из Лондона, а затем быстрый поиск в Google показал, что номер телефона покупателя связан с несколькими мошенниками в Facebook.
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Тогда Энтони придумал хитрый план мести и отправил аферистам коробку с чайным пакетиком, печеньем и запиской, в которой было сказано: «Вот вам дешевый чайный пакетик, выпейте за меня. Я также размещу это на Facebook, чтобы сделать вас знаменитыми».
Я решил, что немного подыграю им ради забавы. Они настояли на том, чтобы я снимал на видео, как я упаковываю телефон. По иронии судьбы, они были обеспокоены мошенничеством и хотели убедиться, что я не отправляю поддельный телефон или что-то в этом роде. Так что я заснял, как упаковываю телефон, а затем сделал отдельную коробку для чайного пакетика. Я добавил два печенья, чтобы упаковка стала тяжелее,— рассказал Энтони.
Я решил, что немного подыграю им ради забавы. Они настояли на том, чтобы я снимал на видео, как я упаковываю телефон. По иронии судьбы, они были обеспокоены мошенничеством и хотели убедиться, что я не отправляю поддельный телефон или что-то в этом роде. Так что я заснял, как упаковываю телефон, а затем сделал отдельную коробку для чайного пакетика. Я добавил два печенья, чтобы упаковка стала тяжелее,— рассказал Энтони.
Получив сообщение о переводе денег от мошенников, Энтони отправил свою посылку. Позже, в тот же день, он получил письмо, в котором говорилось, что транзакция отменена, и средства не могут быть возвращены из-за технических неполадок.
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