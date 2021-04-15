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Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона

Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона (5 фото)

Автор:
15 апреля 2021 09:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: Печенье   в мире   история   люди   мошенники   обман   фото   чай   
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У мошенников есть миллион хитрых уловок для выманивания денег у доверчивых людей. Но 36-летний житель города Флинт (Уэльс, Великобритания) по имени Энтони Купер не попался на удочку аферистов и нашел ловкий способ их проучить.
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Метки: Печенье   в мире   история   люди   мошенники   обман   фото   чай   
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