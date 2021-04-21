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В столичном метро предприимчивый мигрант умыкнул рюкзак с миллионом рублей

В столичном метро предприимчивый мигрант умыкнул рюкзак с миллионом рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 13:50
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кража   метро   мигрант   миллион рублей   полиция   рюкзак   
2752
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Неудавшейся вор не успел потратить ни копейки, его задержали буквально через несколько часов.

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Метки: видео   кража   метро   мигрант   миллион рублей   полиция   рюкзак   
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39  комментариев
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12k
Konstantin 2 часа назад
Понимаю бумажник выпал из кармана, но забыть сумку с миллионом и документы? ) Да уж...
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vova old Час назад
ну не украл а нашёл. сомневаюсь что это можно квалифицировать как кражу. правда я не в курсе что в росии с законами о находках, просветите кто
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1k
investas vova old 47 минут назад
по рф законам, неодобрительный взгляд на сотрудника полиции, можно расценить как подготовка к преступлению
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15k
Александр vova old 17 минут назад
Могут квалифицировать как кражу. По идее, он должен был сообщить сотрудникам метро(или полиции), что нашел ничейную сумку, а не уносить её к себе домой.
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0
vova old Александр Минуту назад
что могут квалифицировать как следователь захочет это понятно, вопрос в том что закон говорит о находках ? например в Штатах в большинстве мест надо принести в полицию составить заявление если за 30 дней хозяин не нашелся, А как вы понимаете ленивые пончикожратели и искать то не будут, то через 30 дней вы вступаете в пользование и можете официально забрать Вашу вещь из полиции .
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2k
Brataxe Час назад
Менты отследили по камерам? Смешно.
На живца ловили. План надо выполнять.
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13k
Алексей Brataxe Полчаса назад
Согласен, обычная подстава.
Только насколько же плохо дело с нормальными палками, если по подставам стали сюжеты на ТВ толкать.
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31k
Опаньки Час назад
А был бы в маске согласно рекомендации роспотребнадзора, глядишь и султаном стал бы
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31k
Опаньки Час назад
(Примечание. На самом деле не помогло бы, нейросетевая аналитика его по цвету трусов на тысяче камер за 5 минут найдет)
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Не украл, а нашел, тупой чурка, надо было садиться на такси и поменять их на 3-4 адресах. Бинго!
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2k
Роман ВОВЧЕГ Час назад
И ехать надо было не на квартиру, а сразу на родину.
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9k
harlamov 2 часа назад
Норм тема. Лох деньгами разбрасывается, а пацану теперь уголовка ни за что.
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1k
Лёха harlamov Час назад
Почему ни за что? Нефиг чужое брать.
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1k
Лёха harlamov Час назад
И с какого бодуна уголовка? Горцев Кадыров извиняться заставляет и им всё прощают,у этого зверька,видимо,подобная история будет. Не с пустого же места его закрывать не стали.
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Вот как выглядит миллион рублей в пачках по 5 тысяч.
Сомневаюсь, что для этого нужен отдельный рюкзак.
Разве, что документов куча.
И, да, если он так легко забыл миллион в рюкзаке, представляю какая сумма у него в наплечной сумке была


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7k
Dabus KOSTELLO 39 минут назад
Как говорят оперативники, если при обыске им где-то на глаза попадают вот такие резинки, они тут-же рьяно начинают переворачивать весь дом вверх дном. Т.к. их чуйка начинает резко орать о том что тут где-то позапрятаны деньги по матрасам :)
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15k
Краюхин Тихон 2 часа назад
Представляю, сколько у них было бабла во взятых сумарях, если про лям они просто забыли!
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31k
Опаньки Краюхин Тихон Час назад
в рюкзаке - на проезд чисто пацанам
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1k
Степан Алкоголик 2 часа назад
Сам когда ездил машину покупать, просил знакомого с машиной подвезти, а деньги держал в самом дорогом месте человека, во внутреннем кармане рядом с сердцем))
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31k
Опаньки Степан Алкоголик Час назад
я подумал, в трусах с пришитым кармашком
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1k
Лёха Степан Алкоголик Час назад
Разные у нас с тобой "самые дорогие места"...
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Кто с такими деньгами в метро ездит?
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1k
Fara Zolkin Пачо Эррера Час назад
Вы не поверите , но люди ездят и с большими суммами, мы просто не обращаем на них внимания.. в основном самые обычные люди.
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1k
Димон 2 часа назад
лет 15 назад я по работе каждые пол года объезжал всю область на автобусе. а это в общем дней 20-30 каждый день поездка, так народ теряет пакеты/сумки очень часто.
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31k
Alex 2 часа назад
Типичный московский день)
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489
bad-bubble 2 часа назад
Отпустили под подписку??? Серьёзно? Да ему уже родственник паспорт с родины новый везёт, с другой фамилией.
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5k
кот базилий bad-bubble 2 часа назад
Или уже вокзал - родной аул.
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1k
Лёха bad-bubble Час назад
Зачем везти? Русская работница или работник миграционной службы уже новый вручили.
Как там про "ваш звонок важен для нас"?
Без мигрантов мы никак. Их беречь надо...
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8k
Andrey 2 часа назад
Вот за это нас вся страна и не любит.
Ну подумаешь лимон. Ну подумаешь в метро. Ну подумаешь забыл.
Бывает.....
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
В Китае его бы не нашли
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1k
Пачо Эррера Батончик с маком 2 часа назад
Как раз в Китае быстрее всего бы нашли. Китай самая напичканная камерами страна в мире, причем камеры там с помощью нейросетей лица распознают.
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13k
Альф 57 2 часа назад
Ля.. Как достичь такого благосостояния чтоб забывать сумки с такими суммами
постоянно стучу по карману джинс где кошелёк в котором 600р
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53k
pynh Альф 57 2 часа назад
не сидеть на фишках, а работать

либо не ныть
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15k
Краюхин Тихон pynh 2 часа назад
Работать!? У тебя с башкой не порядок? Кто работает - тот не ест!
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13k
Serg2001 2 часа назад
Мне сложно представить ситуацию, при которой я выпущу из рук или хотя бы оторву взгляд от сумки, в которой лежит миллион моих кровных рублей. Потому что мне придётся пахать за эту сумму много лет. Тут, видимо, ситуация "легко пришли - легко ушли".
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Отпустите абизяну домой! Только принудительно и навсегда. И чтоб ни он, ни один из родственников, включая еще не родившихся, никогда не могли пересекать границу РФ.
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Странное нынче определение кражи. На зоне его даже не признают вором.
А с другой стороны там могли забыть "взрывчатку", вот бы он охерел
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477
Леший Заряд бодрости 2 часа назад
А может вообще провокация была со стороны не бедного гражданина. Я тоже миллиончик бы занял на машину.
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