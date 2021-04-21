Сегодня утром пассажир московского метрополитена каким-то образом умудрился забыть в вагоне рюкзак, в котором находились документы и свыше миллиона рублей. Рассеянностью москвича тут же воспользовался гость столицы. Он дождался пока опустеет вагон, забрал рюкзак и вышел на следующей остановке.

Пассажир с приятелем буквально через 20 минут прибежали на кольцевую линию, обратились к сотрудникам метро, помочь которые им не смогли, поскольку сообщений о забытых вещах не поступало.