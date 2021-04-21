Неудавшейся вор не успел потратить ни копейки, его задержали буквально через несколько часов.
Сегодня утром пассажир московского метрополитена каким-то образом умудрился забыть в вагоне рюкзак, в котором находились документы и свыше миллиона рублей. Рассеянностью москвича тут же воспользовался гость столицы. Он дождался пока опустеет вагон, забрал рюкзак и вышел на следующей остановке.
Пассажир с приятелем буквально через 20 минут прибежали на кольцевую линию, обратились к сотрудникам метро, помочь которые им не смогли, поскольку сообщений о забытых вещах не поступало.
Трудно представить счастье мигранта, когда добравшись до съемной квартиры, он обнаружил, что сорвал джекпот. Правда, радовался он недолго. Полицейские сработали на опережение, не позволив вору потратить деньги. Они отследили мигранта по камерам и буквально через несколько часов уже были на пороге его дома.
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Как рассказали потерпевшие, деньги в рюкзаке предназначались для покупки автомобиля, а забыли они его, потому что у них с собой было еще несколько сумок - недосмотрели.
Что касается неудавшегося вора, не подозревавшего о существовании камер по всей Москве, то задерживать его не стали - по решению суда его отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит срок до 2-х лет по статье 158 УК ("Кража").
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На живца ловили. План надо выполнять.
Только насколько же плохо дело с нормальными палками, если по подставам стали сюжеты на ТВ толкать.
Сомневаюсь, что для этого нужен отдельный рюкзак.
Разве, что документов куча.
И, да, если он так легко забыл миллион в рюкзаке, представляю какая сумма у него в наплечной сумке была
Как там про "ваш звонок важен для нас"?
Без мигрантов мы никак. Их беречь надо...
Ну подумаешь лимон. Ну подумаешь в метро. Ну подумаешь забыл.
Бывает.....
либо не ныть
А с другой стороны там могли забыть "взрывчатку", вот бы он охерел