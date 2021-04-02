Московская пенсионерка сбросила мошенникам миллион рублей с балкона

Легкости, с которой пожилая женщина рассталась с деньгами, можно только позавидовать.
Нет.
Двое аферистов убедили 79-летнюю женщину сбросить им миллион рублей из окна. Эта история звучит неправдоподобно. Но, очевидно, не для Москвы, где даже у безработных из рюкзака крадут 5 миллионов рублей.
Схема мошенников была крайне проста: один из них позвонил пожилой женщине, представился участковым и попросил ее принять участие в раскрытии преступления. И чтобы поймать афериста нужно совсем ничего - передать ему миллион рублей.
После звонка полицейского раздался следующий звонок, но уже с угрозами и требованием сходить в банк снять с карточки миллион и сбросить деньги человеку, который будет ожидать под окнами. Пенсионерка выполнила все требования, но через некоторое время осознала, что ее обманули. Вот это поворот!
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К счастью, после обращения в полицию обманутой пенсионерки, сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Аферистами оказались двое безработных приезжих.
Следователи ОМВД по району Проспект Вернадского возбудили в отношении задержанных уголовное по статье 159 УК ("Мошенничество"). Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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С карточки, даже если там есть эта сумма, она будет снимать лям почти месяц!
А чтоб за раз прийти и снять со счета нал, то даже для снятия 500К, требуется делать заявку в банк, мол завтра хочу снять такую-то сумму.
А тут, бля, все как в сказке.. (кстати сегодня всемирный день сказок), позвонил один - бабка, ты терь спецагент, спасай страну, позвонил второй - я враг путена! И все.
Подвинешь чёрных,будут белые (Места заняты для белых)
Тогда ставить бушь на белых или язык в жопу заткнёшь?!