Московская пенсионерка сбросила мошенникам миллион рублей с балкона

Двое аферистов убедили 79-летнюю женщину сбросить им миллион рублей из окна. Эта история звучит неправдоподобно. Но, очевидно, не для Москвы, где даже у безработных из рюкзака крадут 5 миллионов рублей.





Схема мошенников была крайне проста: один из них позвонил пожилой женщине, представился участковым и попросил ее принять участие в раскрытии преступления. И чтобы поймать афериста нужно совсем ничего - передать ему миллион рублей.





После звонка полицейского раздался следующий звонок, но уже с угрозами и требованием сходить в банк снять с карточки миллион и сбросить деньги человеку, который будет ожидать под окнами. Пенсионерка выполнила все требования, но через некоторое время осознала, что ее обманули. Вот это поворот!