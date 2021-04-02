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Московская пенсионерка сбросила мошенникам миллион рублей с балкона

Московская пенсионерка сбросила мошенникам миллион рублей с балкона (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: аферисты   видео   миллион рублей   пенсионерка   полиция   
1005
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Легкости, с которой пожилая женщина рассталась с деньгами, можно только позавидовать. Нет.

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Метки: аферисты   видео   миллион рублей   пенсионерка   полиция   
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17  комментариев
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14k
homerchik Час назад
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3k
Свирепый Бамбр 2 минуты назад
Либо описание придумано, либо это полный песдёж!
С карточки, даже если там есть эта сумма, она будет снимать лям почти месяц!
А чтоб за раз прийти и снять со счета нал, то даже для снятия 500К, требуется делать заявку в банк, мол завтра хочу снять такую-то сумму.
А тут, бля, все как в сказке.. (кстати сегодня всемирный день сказок), позвонил один - бабка, ты терь спецагент, спасай страну, позвонил второй - я враг путена! И все.
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282
Nane First NameLast 14 минут назад
Я против преступности. Но эта... друг не унимается и просит телефон бабули. Зачем? Ума не приложу.
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14k
vikklu 24 минуты назад
Больше на утку вчерашнюю похоже.
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46k
Albert GER Полчаса назад
Мне товарищ Майор сказал, шо эта новость сделала больше, чем весь наш отдел для описания жизни российских пенсионеров и работе полиции.)))
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31k
Alex Полчаса назад
"У преступности нет национальности"
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27k
АнтонПолднев 37 минут назад
Вы всё врёти.
Наши пенсионеры едят из мусорных баков и пьют из луж. Это точный факт
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472
vitalik 37 минут назад
Богатые однако пенсионерки пошли.
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804
MaKa1503 59 минут назад
Пздц ! Дожить до скольки лет и вестись на такую [мат]! Ведь из каждого будильника предупреждают о мошенничестве! Но нет , накопить лям и скинуть его с балкона-норм !
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716
Крок Кроков MaKa1503 47 минут назад
Возраст!!!! Это учитывайте.Люди болеют,дерьмом дома на стенах рисуют.Понимать надо.
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862
Василий Час назад
Как всегда - поставил на черное и не ошибся)
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1k
Broscan Василий 2 минуты назад
Это же шахматы,только в жизни!

Подвинешь чёрных,будут белые
(Места заняты для белых)

Тогда ставить бушь на белых или язык в жопу заткнёшь?!
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52k
InfoVoin Час назад
Какие светлые, честные славянские лица.
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5k
кот базилий InfoVoin Час назад
Оны проста мымо прахадилы, оны нэ выноваты.
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12k
U55R InfoVoin 59 минут назад
"Стране нужно больше мигрантов" ©
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8k
harlamov InfoVoin 22 минуты назад
А славяне бы топором рубанули по синьке за пару тысяч. Потом конечно бы рыдали и каялись, не то что чурки бездушные.
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