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"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей

"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей (21 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Я же мать   овуляшка   он же ребенок   офигевшие яжематери   прикол   фото   
2859
21
По данным статистики, ежедневно в России рождается 5 083 ребенка. Иногда кажется, что добрая половина родительниц автоматически включает сумасшедший режим "ЯЖЕМАТЬ". Мы собрали примеры типичного поведения обнаглевших женщин, которые считают, что им все должны.
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Метки: Я же мать   овуляшка   он же ребенок   офигевшие яжематери   прикол   фото   
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6  комментариев
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8k
ALFIE Полчаса назад
Комментарий к фото

шедеврально. банальный тест ДНК поставит её на грань тюрьмы. лишения родительских прав, и т.д. потому что по совокупности - это мошенничество, а заявленная сумма за несколько лет добавит приставку "в крупных и особо крупным размерах", ибо там не 5 копеек же...
ну а чел - редкостный Алень, раз не развелся сразу. но это легко исправить, если он свои яйца найдет где-то там, в чулане....
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8k
ALFIE Полчаса назад
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формально, тут тетка права. до 7ми лет бесплатный проезд у детей в общественном транспорте. а офигевшие водилы, ну, это отдельная подборка мемов нужна...
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730
Андрей 40 минут назад
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201k
Барон Мюнхгаузен 44 минуты назад
А более баянистых картинок не нашлось?
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17k
Anna Час назад
Комментарий к фото
просто холодно в квартире
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17k
Anna Час назад
Комментарий к фото
а все потому, что они лазАют, а не лазИют.
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