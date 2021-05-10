"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей

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По данным статистики, ежедневно в России рождается 5 083 ребенка. Иногда кажется, что добрая половина родительниц автоматически включает сумасшедший режим "ЯЖЕМАТЬ". Мы собрали примеры типичного поведения обнаглевших женщин, которые считают, что им все должны.
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шедеврально. банальный тест ДНК поставит её на грань тюрьмы. лишения родительских прав, и т.д. потому что по совокупности - это мошенничество, а заявленная сумма за несколько лет добавит приставку "в крупных и особо крупным размерах", ибо там не 5 копеек же...
ну а чел - редкостный Алень, раз не развелся сразу. но это легко исправить, если он свои яйца найдет где-то там, в чулане....
формально, тут тетка права. до 7ми лет бесплатный проезд у детей в общественном транспорте. а офигевшие водилы, ну, это отдельная подборка мемов нужна...