20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе

Во времена, когда соцсетями правят фоторедакторы и фильтры, уже сложно найти реальные кадры в профилях. Мы собрали снимки реальных пользователей соцсетей, которые нещадно корректируют свои носы, талии и мышцы, желая выглядеть лучше. Но у них явно не получается!

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1. Тот момент, когда досталось еще и дедушке 0 Источник:

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2. Выдающийся размерчик 0 Источник:

3. Такая талия вообще существует? 0 Источник:

4. А дряхлую кожу на груди отфотошопить забыла 0 Источник:

5. Аж деревья поплыли сзади 0 Источник:

6. Тут явно приложил руку любитель редакторов 0 Источник:

7. А котик и рука ненастоящие! 0 Источник:

8. Да вообще никакого фотошопа, честно 0 Источник:

9. В инстаграме и в жизни 0 Источник:

10. Кукла 0 Источник:

11. Воландеморт, ты? 0 Источник:

12. Пририсовала деревья 0 Источник:

13. Выдающаяся часть тела, что даже лестница не устояла ровно 0 Источник:

14. Когда хотела стать немного выше 0 Источник:

15. Что за страсть к большим формам 0 Источник:

16. Натурэль 0 Источник:

17. Одна улыбка на всех 0 Источник:

18. Крошечная голова 0 Источник:

19. Не вылазит из тренажерного зала 0 Источник: