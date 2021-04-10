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20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе

20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе (21 фото)

Автор:
10 апреля 2021 07:22
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   палево   прикол   редактор   спалились   фото   фоторедактор   фотошоп   
2264
21
Во времена, когда соцсетями правят фоторедакторы и фильтры, уже сложно найти реальные кадры в профилях. Мы собрали снимки реальных пользователей соцсетей, которые нещадно корректируют свои носы, талии и мышцы, желая выглядеть лучше. Но у них явно не получается!
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Метки: Instagram   палево   прикол   редактор   спалились   фото   фоторедактор   фотошоп   
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3k
Mimik Час назад
Нафига делать жопу как у лошади?
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2k
Aristarx 20 минут назад
Нахера вы это сюла волочёте? Ну есть инстаграм и есть, есть там фрики и есть. Зачем раз за разом сюда это волочь? Свитеры, инстаграммы, реддиты, тиктоки и т.д.
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26k
MatveiVainrub 55 минут назад
Кто нибудь придумайте уже наконец пистолет замамскированный под телефон и скажите им , что это самый крутой фотик с уже встроеным фотошопом который все делает сам .
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8k
Владимир 59 минут назад
>> 12. Пририсовала деревья
Не деревья пририсованы, а небо раскрашено )
Видно по малонасыщенному цвету фона.
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150k
☭Cheкаво☭ Час назад
20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопеПосмотреть
20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе
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