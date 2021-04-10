20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе

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Во времена, когда соцсетями правят фоторедакторы и фильтры, уже сложно найти реальные кадры в профилях. Мы собрали снимки реальных пользователей соцсетей, которые нещадно корректируют свои носы, талии и мышцы, желая выглядеть лучше. Но у них явно не получается!
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Не деревья пририсованы, а небо раскрашено )
Видно по малонасыщенному цвету фона.