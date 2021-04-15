5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключенияОтношения между партнерами - непростая штука. Порой надо искать компромиссы, идти на уступки, притираться в быту, но не всем удается найти баланс и ту самую гармонию, чтобы прожить вместе всю...