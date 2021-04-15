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Женщины - мастера намеков. Только очень тонких. Таких завуалированных, что порой мужчины не могут их понять. Или не хотят понимать. Для наглядности давайте посмотрим на примеры в смешных картинках.
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Это женщины не хотят понимать ответных мужских намеков.
Мой твёрдый ответ: - "Гречку!"
Задумчивый взгляд супруги. " Но мы позавчера гречку ели...."
Товарищи женщины! Зачем вы это спрашиваете??? За 40 лет совместной жизни я аналогичные вопросы слышал тысячу раз! Как минимум в половине случаев "тонких намёков"не угадывал....