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"Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души

"Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души (15 фото)

Автор:
12 апреля 2021 12:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детские перлы   записки от детей   прикол   смешно   фото   
2109
15
Дети и подростки иногда ошарашивают родителей своими мыслями. Перед вами записки, анкеты и другие интересные послания от ребятишек, которые удивили мам и пап.
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Метки: Юмор   дети   детские перлы   записки от детей   прикол   смешно   фото   
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Айвен 15 минут назад
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