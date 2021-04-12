"Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души

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Дети и подростки иногда ошарашивают родителей своими мыслями. Перед вами записки, анкеты и другие интересные послания от ребятишек, которые удивили мам и пап.
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