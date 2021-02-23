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"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели

"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели (16 фото)

Автор:
23 февраля 2021 07:33
Сообщество : Юмор
Метки: Я же мать   идиотки   поехавшая я же мать   прикол   смешно   фото   
29060
16
Давно не было постов про поехавших яжематерей. Перед вами подборка с наглыми, безумными и безалаберными горе-родительницами, которые считают, что им все должны.
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Метки: Я же мать   идиотки   поехавшая я же мать   прикол   смешно   фото   
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480
Умница-красавица 7 часов назад
Последнее- вообще не в тему. Как будто не понятно, кто в этой ситуации приборзел.
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805
Moon24 10 минут назад
Ей все обязаны , не хочет работать ? За волосы и за дверь
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3k
mkcbhk 14 минут назад
Это писецкий, таким мамочкам надо запрещать детей и стирилизовать, какие же они тупые и самовлюблённые, на хер таких и их будущих ёпнутых детишек, нормальная мать никогда не будет прикрывать себя детьми и все им всё должны
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496
Сергей 21 минуту назад
Додики есть везде с детьми и без...дети не причина чьей-то дурости...
Далеко не факт, что дети из обеспеченной семьи принесут пользы больше, чем менее обеспеченной и многодетной. Скорее всего наоборот.
А еще дети учатся в школе, и отпуск взять не могут они, а есть строго заданные дни каникул. И единственный вариант совместить отпуск, каникулы и ту же поездку куда-нить это летние каникулы.
А еще возможность жить в старости обеспечивают не накопления каких-то благ, а экономически активное население, т.е. нынешние дети. Т.е. нет того, что не потеряло бы свою цену без молодого поколения. Недвижимость, деньги, авто, деньги, драгоценности все обеспечивается спросом молодых.
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2k
Алиса 42 минуты назад
Не читал, но осуждаю (с)
"Давно не было постов" - да ладно, серьезно? Тут каждый третий пост про то, какие женщины плохие. Превратили сайт хорошего настроения в сборище хейтеров.
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2k
Alexei_vrn 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Reynisdrangar Час назад
А меня поражают мамаши, которые приводят в магазин детей 6-10 лет без маски. И когда им, в многолюдной очереди в кассу, делают замечания , с пеной у рта, начинают доказывать, что их ребёнок не обязан носить маску.
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11k
Заика с собакой Час назад
у нас на каждой площадке висит пояснение, что пользоваться площадкой могут дети до 12 лет включительно. У 15-летних свои площадки с соответствующим оборудованием. Я когда вижу подрощенных тинейджеров на местных качелях, все время боюсь, что или качели свалятся, или подростки в сиденье попой застрянут - ну такие у нас тут тины, крупные и курпулентные ))
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17k
Феникс 2 часа назад
А вот это кстати чистая правда


С КАКОЙ?
Вот я понимаю, если бы ты например получил высшее образование, проработал 5 лет, и тут государство тебе - АГА, ты НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ член общества, НАМ такие нужны, давай ка мы тебе дадим возможность родить и воспитать. И СНАЧАЛА государство решает, что тебе можно и нужно помочь, а потом ТЫ уже рожаешь.

А у нас наоборот, всякая пьянь рвань и мразь фактически НАВЯЗЫВАЕТ нам, обществу, за наши налоги своих выбл.ядков.
И мы их ещё зачем то растим, и это почему то называется программой увеличения рождаемости - хотя на самом деле это программа по размножению паразитов.

Мы ведь сажая бузину не ждем что вырастит малина, так почему мы регулярно разводим детей алкоголиков, а потом удивляемся уровню потребления спирта в стране?
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17k
Феникс Sergey Час назад
1) Согласен. Сам таких знаю.
2) Так и поднимать, помогая тем кто достоин. Население нужно не ради количества, а ради качества. Мне один врач дороже 10 алкашей. Значит надо не рождаемость поднимать, а количество врачей. Вопрос изначально не правильно поставлен. Все это стремление иметь населения как можно больше - пережиток призывных армий 20 века.
3) Согласен. Не надо хватать меня за язык. Нужен комплексный подход.
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17k
Феникс Сергей Час назад
@@Как показывает статистика оно скорее вредит развитию ребенка[email protected]@

Какая статистика, где, откуда этот выверт?

Никогда не думал что для понимания тупого мне надо тупеть.
Это вообще то наоборот работает, чем ты умнее тем большее количество людей способен понять.
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71
Сергей Феникс 46 минут назад
Да вы что, образование помогает, да? Ну расскажите, как вам образование помогает понять кошек или собак, например. Вместе посмеемся.
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17k
Феникс Сергей Полчаса назад
Вы дорогой мой можете ржать над всем, чем вам вздумается.
А пониманием кошек и собак занимается наука этология.
И если б у вас подобное образование было, вы бы об этом знали, и кошек и собак несомненно понимали бы лучше.

Я так понимаю оборот "как показывает статистика" - это у вас такая "формула заклинания убедительности", дальше как у отечественных журналистов после "британские ученые доказали" следует любой бездоказательный бред..
Ссылок на статистику не будет?))
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4
Александр Маков Феникс 14 минут назад
Потому что в России демографическая задница.
Можно решить эту проблему по другому.
Не стимулировать людей, которые делают много детей, для поддержания хотя бы не очень быстрого вымирания нации, как это делается сейчас.
А обязать всех здоровых и с приличным доходом иметь 3-5 детей.
Как альтернатива. И как раз решит ту проблему, которую Вы поднимаете. Как Вы думаете, получится ли такое ввести?
Можете предлагать свои варианты. Прям аж интересно.
А вообще, посмотрите фильм "Идеократия" туда катимся и это только наша вина.
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63
Даниил Солнышкин 2 часа назад
Ха, только вчера в группе района где живу, какая-то тетя пожаловалась, мол она с первоклашкой и младенцем была на прогулке, вдруг ей срочно приспичило купить тетрадку для ребенка и пошла в мини-маркет. А там, а там ужас! Корзинки не выдают, только тележки, она бедная не справится и с коляской и с тележкой, а ее первоклашка не тягач. А еще, ее очень возмутило то, что подходя к маркету рядом идущая женщина увидела ее с детьми и ускорила шаг, дабы занять очередь перед магазином. Да у нас по новым законам в магазине могут находиться только определенное количество покупателей. Остальные ждут на улице.
Видимо ожидала другой реакции, т.к. народ особо ее не поддержал. Из 160 комментаторов, лишь процентов 5 были за нее. Скрин оставлю, хоть и на латышском.
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−96
Тони Крабовый 2 часа назад
друзья, не раскачиваем лодку. Россия очень скоро встанет с колен
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42k
viktor.bobruk 2012 2 часа назад
Вообще не понимаю этой "темы"! Высказали своё мнение и отношение к жизни, отношение к мужчинам. Ну и ЧТО? Лично мне это не мешает, пускай говорят и пишут всё что угодно!
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3k
Aleksandr Kovaljov viktor.bobruk 2012 58 минут назад
Есть такая профессия, хорошо подходящая для глубоко несчастных и ничтожных людей: собирать контент (**вно) для такой же целевой гр... массы.
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42k
viktor.bobruk 2012 Aleksandr Kovaljov 37 минут назад
Вот я и говорю! Просто нужно быть выше, и не надо замечать этот НЕГАТИВ!
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2k
Tano 2 часа назад
Ну отправлять жену работать за 20 т.р. вместо того, чтобы с ребенком сидеть действительно странно. На какие деньги нынче можно нянечку нанять? Ну пусть на 15.
Всяко больше 5 тыс рублей у жены уйдет на дорогу, обеды, косметику и одежду.
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252
Сергей Tano 2 часа назад
Я по другому скажу. У меня жена осознано пошла воспитателем в садик работать за 12тр, хотя я ее отговаривал. Она еще в декрете, но ей просто надоело дома тусить. P.S. Да и мне проще в плане того, что она больше занята и мне меньше вынос мозга.
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9k
Mille 2 часа назад
тупые животные
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88
SavageTi 2 часа назад
Когда твой мужчина до такой степени себя не контролирует, что даже не может вовремя вынуть.
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1k
Bhaal SavageTi Час назад
Ну прерваный половой акт не гарантия от залета.
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702
Веселый Пук 2 часа назад
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3k
Shtoppi 3 часа назад
[мат]...ым нет покоя. Мож наци были в чем то правы уничтожая такой биомусор.
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447
Остап_Бендер_Задунайский 3 часа назад
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107
Михайло Потапыч 3 часа назад
Всегда с интересом наблюдаю за вспышками социал-дарвинизма в нашей насквозь левой стране.
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5k
zurapod 3 часа назад
если тупые тряпки думают что яжематери любят своих личинок . яжематери любят только себя - всё остальное средство и инструмент
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9k
Sergey zurapod Час назад
Жесть. Эта тварь, убивающая ребенка, должна быть закопана живьем.
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5k
zurapod 3 часа назад
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787
Marsikello zurapod 2 часа назад
А был случай когда такая же яжемать устроила самую настоящую истерику, а потом примчался её муж и сломал ребёнку руку. Вот это действительно страшно
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