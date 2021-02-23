"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели

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Давно не было постов про поехавших яжематерей. Перед вами подборка с наглыми, безумными и безалаберными горе-родительницами, которые считают, что им все должны.
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Далеко не факт, что дети из обеспеченной семьи принесут пользы больше, чем менее обеспеченной и многодетной. Скорее всего наоборот.
А еще дети учатся в школе, и отпуск взять не могут они, а есть строго заданные дни каникул. И единственный вариант совместить отпуск, каникулы и ту же поездку куда-нить это летние каникулы.
А еще возможность жить в старости обеспечивают не накопления каких-то благ, а экономически активное население, т.е. нынешние дети. Т.е. нет того, что не потеряло бы свою цену без молодого поколения. Недвижимость, деньги, авто, деньги, драгоценности все обеспечивается спросом молодых.
"Давно не было постов" - да ладно, серьезно? Тут каждый третий пост про то, какие женщины плохие. Превратили сайт хорошего настроения в сборище хейтеров.
С КАКОЙ?
Вот я понимаю, если бы ты например получил высшее образование, проработал 5 лет, и тут государство тебе - АГА, ты НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ член общества, НАМ такие нужны, давай ка мы тебе дадим возможность родить и воспитать. И СНАЧАЛА государство решает, что тебе можно и нужно помочь, а потом ТЫ уже рожаешь.
А у нас наоборот, всякая пьянь рвань и мразь фактически НАВЯЗЫВАЕТ нам, обществу, за наши налоги своих выбл.ядков.
И мы их ещё зачем то растим, и это почему то называется программой увеличения рождаемости - хотя на самом деле это программа по размножению паразитов.
Мы ведь сажая бузину не ждем что вырастит малина, так почему мы регулярно разводим детей алкоголиков, а потом удивляемся уровню потребления спирта в стране?
2) Так и поднимать, помогая тем кто достоин. Население нужно не ради количества, а ради качества. Мне один врач дороже 10 алкашей. Значит надо не рождаемость поднимать, а количество врачей. Вопрос изначально не правильно поставлен. Все это стремление иметь населения как можно больше - пережиток призывных армий 20 века.
3) Согласен. Не надо хватать меня за язык. Нужен комплексный подход.
Какая статистика, где, откуда этот выверт?
Никогда не думал что для понимания тупого мне надо тупеть.
Это вообще то наоборот работает, чем ты умнее тем большее количество людей способен понять.
А пониманием кошек и собак занимается наука этология.
И если б у вас подобное образование было, вы бы об этом знали, и кошек и собак несомненно понимали бы лучше.
Я так понимаю оборот "как показывает статистика" - это у вас такая "формула заклинания убедительности", дальше как у отечественных журналистов после "британские ученые доказали" следует любой бездоказательный бред..
Ссылок на статистику не будет?))
Можно решить эту проблему по другому.
Не стимулировать людей, которые делают много детей, для поддержания хотя бы не очень быстрого вымирания нации, как это делается сейчас.
А обязать всех здоровых и с приличным доходом иметь 3-5 детей.
Как альтернатива. И как раз решит ту проблему, которую Вы поднимаете. Как Вы думаете, получится ли такое ввести?
Можете предлагать свои варианты. Прям аж интересно.
А вообще, посмотрите фильм "Идеократия" туда катимся и это только наша вина.
Видимо ожидала другой реакции, т.к. народ особо ее не поддержал. Из 160 комментаторов, лишь процентов 5 были за нее. Скрин оставлю, хоть и на латышском.
Всяко больше 5 тыс рублей у жены уйдет на дорогу, обеды, косметику и одежду.