"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели

Давно не было постов про поехавших яжематерей. Перед вами подборка с наглыми, безумными и безалаберными горе-родительницами, которые считают, что им все должны.

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1. Мать года 0 Источник:

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2. Только о себе 0 Источник:

3. До совершеннолетия кормить будет 0 Источник:

4. Родишь - и не поймешь 0 Источник:

5. Ждет принца 0 Источник:

6. Пользуются положением 0 Источник:

7. Бедный ребенок 0 Источник:

8. Беспредел, стоять в очереди еще 0 Источник:

9. Кто же вырастет из ребенка 0 Источник:

10. Зачем, мамы 0 Источник:

11. Повод для гордости 0 Источник:

12. Потребительское отношение 0 Источник:

13. Крик души 0 Источник:

14. ЯЖЕМАТЬ головного мозга 0 Источник: