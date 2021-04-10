Обычная стирка пошла не по плану

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Сегодня стиральная машинка все делает за нас. Можно только закинуть капсулу или порошок, выбрать режим и заниматься своими делами. Некоторые даже высушат вещи - вот до чего дошла техника. Но порой даже автоматизированный процесс может обернуться фиаско.
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А у вас случались фиаско во время стирки? Делитесь историями!
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