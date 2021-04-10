Обычная стирка пошла не по плану

Сегодня стиральная машинка все делает за нас. Можно только закинуть капсулу или порошок, выбрать режим и заниматься своими делами. Некоторые даже высушат вещи - вот до чего дошла техника. Но порой даже автоматизированный процесс может обернуться фиаско.

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1. Деньги нашли уже после стирки 0 Источник:

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2. Если вам когда-нибудь придет мысль постирать вещи с шампунем, не делайте этого 0 Источник:

3. Водолазка стала детского размера 0 Источник:

4. Кроссовкам конец 0 Источник:

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6. Количество порошка не зря пишут 0 Источник:

7. После стирки любимый кардиган стал в пору собачке 0 Источник:

8. Оставленная в кармане визитка покрасила вещь 0 Источник:

9. И такое бывает 0 Источник:

10. Стирка обернулась провалом 0 Источник:

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12. Предстоит идти за новым 0 Источник:

13. Неудачный день для стирки 0 Источник:

14. Шнурки проще выикнуть, чем распутывать 0 Источник:

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