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Обычная стирка пошла не по плану

Обычная стирка пошла не по плану (16 фото)

Автор:
10 апреля 2021 07:07
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   неудачная стирка   постирал блин   постирала емае   прикол   стирка   фото   
1213
16
Сегодня стиральная машинка все делает за нас. Можно только закинуть капсулу или порошок, выбрать режим и заниматься своими делами. Некоторые даже высушат вещи - вот до чего дошла техника. Но порой даже автоматизированный процесс может обернуться фиаско.
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Метки: забавно   неудачная стирка   постирал блин   постирала емае   прикол   стирка   фото   
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Руслан 38 минут назад
Кроссовки 100 раз стирал и всё норм =) Просто температуру надо ставить 30, а не 90! Деньги тоже частенько стирались - ничего им не будет от этого.
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Viktor Час назад
У меня матушка (царствие ей небесное) постирала рубашку, в кармане которой были талоны на бензин на довольно приличную сумму. Пришли в негодность. С тех пор и я, и жена с дочкой проверяем карманы перед стиркой как во время ментовского шмона!
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