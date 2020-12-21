"Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении

"Берлинский пациент" утверждает, что при помощи программы, которой пользуются пранкеры, скрыл свой реальный и подставил на его место знакомый ФСБшнику номер телефона. И тот не почуял подвоха,...