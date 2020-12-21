Тут такое дело... Навальный утверждает, что позвонил одному из предполагаемых отравителей, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, и тот в 45-минутном разговоре выложил основные моменты той самой секретной операции. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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То самое видео, с которого все и началось

Пользователи соцсетей удивлены, насколько просто у Алексея получилось разыгрыть этот телефонный спектакль 0 Источник:

Самое удивительное, что собеседник не узнал его голос 0 Источник:

Интернет-тролли и их творчество 0 Источник:

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Если разговор был реальный, то кадровая политика ФСБ вызывает много вопросов 0 Источник:

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Тема трусов Навального раскрыта полностью 0 Источник:

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Как оказалось, у ФСБшников достаточно пыльная работа 0 Источник:

И в номинации "Пранкер года" побеждает... 0 Источник:

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И смех и грех 0 Источник:

Некоторые пользователи соцсетей заглянули в будущее 0 Источник:

Так, что там еще веселого в соцсетях на эту тему 0 Источник:

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Вы верите в то, что это реальный звонок, а не постановка ФБК? 0 Источник: