Тут такое дело... Навальный утверждает, что позвонил одному из предполагаемых отравителей, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, и тот в 45-минутном разговоре выложил основные моменты той самой секретной операции. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.
То самое видео, с которого все и началось
Пользователи соцсетей удивлены, насколько просто у Алексея получилось разыгрыть этот телефонный спектакль
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента
- Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
- "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении
- "Путин уйдет в отставку": прогнозы пользователей соцсетей на пресс-конференцию Президента РФ
- Реакция соцсетей на расследование отравления Навального
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
"Берлинский пациент" утверждает, что при помощи программы, которой пользуются пранкеры, скрыл свой реальный и подставил на его место знакомый ФСБшнику номер телефона. И тот не почуял подвоха,...