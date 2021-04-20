В сентябре 1974 года канадские газеты вышли с передовицами примерно следующего содержания: «Гражданин Канады приговорен в России к смертной казни!». Событие поистине уникальное. В послевоенном СССР иностранцев если и арестовывали за уголовные преступления или шпионаж, то никогда им не давали высшую меру наказания. Во избежание международных скандалов.
Почему же в этой истории советское правосудие оказалось непреклонным?
В 1973 году в столичном аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский лайнер из Канады. Среди сошедших на советскую землю пассажиров был ничем не примечательный пожилой седой мужчина. На пограничном контроле он предъявил паспорт жителя Монреаля 1916 года рождения по имени David Geldiashvili.
Грузинская фамилия в канадском паспорте советских пограничников не удивила. Из Страны кленового листа нередко прилетали бывшие уроженцы Российской империи и СССР, особенно многочисленные там украинцы. Кто-то хотел увидеть, где жили их предки, а кто-то мечтал посетить места своего детства и юности.
Трудно сказать сейчас, отслеживал ли КГБ подобных ностальгирующих туристов или нет, но мистер Гелдиашвили попал под прицел спецслужб еще в аэропорту. Согласно официальной версии его случайно увидел человек, который не мог забыть это лицо даже спустя тридцать лет.
Когда в отделе по розыску военных преступников КГБ СССР поступило сообщение, о том, что в Москву прибыл нацистский палач, каратель Георгий Цинаридзе, там вначале не поверили. Совсем недавно, в 1968 году, СССР направлял Канаде официальный запрос с требованием выдать бывшего советского гражданина, совершавшего ужасные преступления в годы войны на советских и польских оккупированных территориях, а после сбежавшего от правосудия за океан.
Тогда канадские власти отказали в экстрадиции. Впрочем, как и всегда. Мол у СССР нет доказательств участия Цинаридзе в военных преступлениях, а тот факт, что он служил в карательных подразделениях Третьего Рейха, ничего не говорит.
Уроженец Батуми Георгий Цинаридзе был призван в армию в июне 1941 года. А год спустя в боях в Крыму под Феодосией попал в плен. В советских газетах, писавших о процессе 1974 года, заявляли, что он сдался добровольно, но на самом деле объективных доказательств этому нет. Впрочем, не важно, как он оказался в плену, важно то, как он себя там повел.
В тылу вторгшихся в СССР немецко-фашистских войск развернули свою деятельность айнзацгруппы – специальные формирования нацистов, созданные для уничтожения на оккупированных территориях евреев, цыган, коммунистов, партизан, подпольщиков и вообще любых неблагонадежных элементов.
На оккупированных территориях Северного Кавказа и Крыма действовала айнзацгруппа D. Летом 1942 гола в ее составе было решено сформировать отдельное подразделение из числа советских военнопленных, выходцев из закавказских республик.
Отряд, получивший название «Кавказская рота» возглавил немец Вальтер Керер. Его замом стал грузин Васо Элизбарашвили.
Набирали туда грузин (большинство), азербайджанцев и этнических советских немцев с Северного Кавказа. Всего 150-160 упырей, руки которых очень быстро стали по локоть в крови.
Георгий Цинаридзе, о котором наш рассказ, вступил в «Кавказскую роту» добровольно и вскоре стал командовать в ней взводом. К сожалению, я не могу привести подробности его преступлений, но поверьте, там было все, что показывают в фильмах и кадрах кинохроники.
В июне 1944 года «Кавказская рота» «зачищала», перед наступающими советскими войсками, Яновский концлагерь во Львове. Именно один, чудом выживший из этого ада узник, и узнал 29 лет спустя в представительном иностранце в аэропорту Шереметьева, кровавого палача Григория Цинаридзе.
В Советский Союз он прибыл под другим именем, под тем, что жил в Канаде. Очевидно, надеялся, что никто не узнает в нем нацистского палача. При этом особо не скрывался.
Так в свой родной Батуми он прилетел отнюдь не инкогнито. В местном аэропорту его встречали первая (еще довоенная жена) и двое детей, которых он оповестил по телефону из Москвы. А кроме них, Цинаридзе уже сопровождала «наружка» из КГБ.
Военный преступник искренне верил в возможности своего паспорта. Даже когда его наконец-то арестовали (в КГБ ждали, узнает ли его жена и дети, чтобы окончательно убедиться, что это Цинаридзе), он вел себя спокойно и уверенно, постоянно напоминая на допросах, что он гражданин Канады и требуя консула.
Вот только не учел он, что за преступления против человечности, его вряд ли поддержит новая родина. Узнав об обвинениях, канадские власти выбрали выжидательную тактику. Никаких протестов, лишь присутствие их представителей на судебном процессе.
Открытый судебный процесс состоялся в Краснодаре в сентябре 1974 года в ДК масложиркомбината.
На скамье подсудимых все еще гражданин Канады Давид Гелдиашвили, который заявляет, что не знает никакого Георгия Цинаридзе и вообще в Советской Грузии никогда ранее не был, так как якобы родился на территории Турции. Советскому суду предстояло в начале доказать, что он не тот, за кого себя выдает.
Более 20 свидетелей, среди которых его бывшая супруга, дочь и сын, соседи и дальние родственники подтвердили, что «Гелдиашвили» - это Георий Цинаридзе.
Сошлась и дактилоскопия. Дело в том, что еще в 1941 с будущего карателя сняли отпечатки пальцев, когда он попал на военный трибунал за попытку дезертирства. Тогда его пожалели. Дали 10 лет условно и отправили на фронт.
Затем начались слушания, по преступным деяниям Цинаридзе. Он был далеко не первым карателем из «Кавказской роты», представшим перед советским судом, и накопился огромный фактический материал. О его преступлениях рассказывали не только пострадавшие, но и отсидевшие в СССР огромные срока подельники.
Приговор краснодарского суда ожидаем. Исключительная мера наказания.
Но все-таки преступник не понес заслуженного наказания. Канадские власти вступились за своего гражданина. Началась многолетняя закулисная дипломатическая возня, и Верховный суд СССР заменил наказание Георгию Цинаридзе на 15 лет заключения.
К сожалению, я так и не нашел данных о его последующей судьбе.
Источник:
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А их почему не расстреляли?
Надо было всех переступивших границу СССР уничтожить. Всех служивших в РОА, УПА, лесных братьев и других - уничтожить. С запада содрать максимальные репарации. германию вывезти в ноль. Тогда бы нас уважали и до сих пор боялись гавкнуть.