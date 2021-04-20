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Его опознали жена и дети. За что в 1974 году в СССР приговорили к высшей мере наказания туриста из Канады

Его опознали жена и дети. За что в 1974 году в СССР приговорили к высшей мере наказания туриста из Канады (5 фото)

Автор:
20 апреля 2021 14:58
Метки: война   история   преступники   
1530
5

В сентябре 1974 года канадские газеты вышли с передовицами примерно следующего содержания: «Гражданин Канады приговорен в России к смертной казни!». Событие поистине уникальное. В послевоенном СССР иностранцев если и арестовывали за уголовные преступления или шпионаж, то никогда им не давали высшую меру наказания. Во избежание международных скандалов.

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Метки: война   история   преступники   
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Надеюсь, получил по заслугам
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6k
klop 22 минуты назад
Что ни мразь, то обязательно из Канады, фишки кстати это правило подтверждают.
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64k
Максим 36 минут назад
15 лет. скорее всего в 1989-1990 вышел и поехал доживать в Канаду.. там такой мрази полно.. Вон Димас такой же оттуда постоянно здесь срет.
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 43 минуты назад
Даже в те года запад заступался за нацистов и находил оправдания их деяниям, за сегодняшние дни и говорить не приходится.
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6k
Александр Час назад
Какая-то прохладная история, шитая белыми нитками.
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10k
Капитан Гарт 2 часа назад
У меня только один вопрос: зачем в заглавии фото процесса над "героями" доведшие ЧАЭС до аварии: Дятлов, Брюханов и Фомин?
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21k
SerGProS Капитан Гарт 2 часа назад
Не доведшие а свидетельствовавшие
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
." О его преступлениях рассказывали не только пострадавшие, но и отсидевшие в СССР огромные срока подельники."
А их почему не расстреляли?
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64k
Максим KiploksAKS Полчаса назад
скорее всего потому, что рядовые.. а он взводный.. а во вторых. слишком добрая была Сталинская власть..
Надо было всех переступивших границу СССР уничтожить. Всех служивших в РОА, УПА, лесных братьев и других - уничтожить. С запада содрать максимальные репарации. германию вывезти в ноль. Тогда бы нас уважали и до сих пор боялись гавкнуть.
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