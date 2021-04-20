Почему же в этой истории советское правосудие оказалось непреклонным?

В 1973 году в столичном аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский лайнер из Канады. Среди сошедших на советскую землю пассажиров был ничем не примечательный пожилой седой мужчина. На пограничном контроле он предъявил паспорт жителя Монреаля 1916 года рождения по имени David Geldiashvili.

Грузинская фамилия в канадском паспорте советских пограничников не удивила. Из Страны кленового листа нередко прилетали бывшие уроженцы Российской империи и СССР, особенно многочисленные там украинцы. Кто-то хотел увидеть, где жили их предки, а кто-то мечтал посетить места своего детства и юности.

Трудно сказать сейчас, отслеживал ли КГБ подобных ностальгирующих туристов или нет, но мистер Гелдиашвили попал под прицел спецслужб еще в аэропорту. Согласно официальной версии его случайно увидел человек, который не мог забыть это лицо даже спустя тридцать лет.

Когда в отделе по розыску военных преступников КГБ СССР поступило сообщение, о том, что в Москву прибыл нацистский палач, каратель Георгий Цинаридзе, там вначале не поверили. Совсем недавно, в 1968 году, СССР направлял Канаде официальный запрос с требованием выдать бывшего советского гражданина, совершавшего ужасные преступления в годы войны на советских и польских оккупированных территориях, а после сбежавшего от правосудия за океан.

Тогда канадские власти отказали в экстрадиции. Впрочем, как и всегда. Мол у СССР нет доказательств участия Цинаридзе в военных преступлениях, а тот факт, что он служил в карательных подразделениях Третьего Рейха, ничего не говорит.

Уроженец Батуми Георгий Цинаридзе был призван в армию в июне 1941 года. А год спустя в боях в Крыму под Феодосией попал в плен. В советских газетах, писавших о процессе 1974 года, заявляли, что он сдался добровольно, но на самом деле объективных доказательств этому нет. Впрочем, не важно, как он оказался в плену, важно то, как он себя там повел.