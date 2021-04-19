В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму

Наркотики изъяли, а саму кошку отправили в приют - скоро для нее подыщут хозяев. Это уже не первый случай, когда животных используют для передачи наркотиков в тюрьму. Тюремные охранники несколько раз ловили почтовых голубей, к лапам которых были привязаны пакетики с наркотиками. Как известно, заключенные едой заманивали дрессированных животных внутрь, и забирали у них вещества. После случая с кошкой власти начали расследование по использованию животных в целях заключенных.