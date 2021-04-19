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В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму

В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму (5 фото)

Автор:
19 апреля 2021 20:22
Сообщество : Истории
Метки: животные   истории   история   наркотики   преступления   преступники   тюрьма   фото   
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На территории тюрьмы Нуэва Эсперанса в Панаме задержали кота, который "пытался" пронести в тюрьму наркотики. На шее пушистого наркокурьера был привязан мешочек с различными наркотиками. Это уже не первый случай, когда животных используют для доставки запрещенных веществ в тюрьму.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   истории   история   наркотики   преступления   преступники   тюрьма   фото   
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3  комментария
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31k
Alex Полчаса назад
По морде видно, что рецидивист
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2k
Макар 45 минут назад
Каджиты :)
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smakido 50 минут назад
Конечно же эту "схему" с наркотиками придумала вот эта несчастная кошка.....
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