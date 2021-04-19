В Панаме "задержали" кота, который пытался пронести наркотики в тюрьму

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На территории тюрьмы Нуэва Эсперанса в Панаме задержали кота, который "пытался" пронести в тюрьму наркотики. На шее пушистого наркокурьера был привязан мешочек с различными наркотиками. Это уже не первый случай, когда животных используют для доставки запрещенных веществ в тюрьму.
В панамской тюрьме Нуэва-Эсперанса, что находится в городке Колон, задержали пушистого "наркокурьера". Сотрудники поймали на территории тюрьмы кота, к шее которого был привязан мешочек, наполненный разными наркотиками. Каждое запрещенное вещество было упаковано в индивидуальный пакетик - пока что стражи порядка выясняют, какие именно наркотики были внутри, но по словам полиции, в мешочках был "белый порошок, листья и вещества растительного происхождения".
Наркотики изъяли, а саму кошку отправили в приют - скоро для нее подыщут хозяев. Это уже не первый случай, когда животных используют для передачи наркотиков в тюрьму. Тюремные охранники несколько раз ловили почтовых голубей, к лапам которых были привязаны пакетики с наркотиками. Как известно, заключенные едой заманивали дрессированных животных внутрь, и забирали у них вещества. После случая с кошкой власти начали расследование по использованию животных в целях заключенных.
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Известно о случаях, когда помимо животных заключенные использовали для передачи наркотиков дроны. В Панаме насчитывается 23 тюрьмы, в которых содержится 18 000 заключенных. Большинство из них переполнены. Сначала тюрьма Нуэва-Эсперанса вмещала 800 заключенных, но ее увеличили, и теперь тюрьма вмещает 1700.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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