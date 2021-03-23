Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так

Два индуса спрятали золото и наличные деньги под искусственными волосами и были пойманы после того, как покинули борт самолёта в Ченнаи, индийскими таможенниками.
Как сообщает Daily Mail, Магроб Акбарали (Magroob Akbarali) и Зубайр Хасан Рафиютин (Zubair Hassan Rafiyutheen) были задержаны сотрудниками таможенной службы из-за подозрений относительно объёма их причёски.
Когда уполномоченные лица в аэропорту провели обыск мужчин, они обнаружили в их париках пакеты с золотом весом 698 граммов.
Уточняется, что нарушители прибыли в аэропорт Ченнаи из Дубая 21 марта.
На видео, размещённом новостным каналом, можно увидеть, как полицейские отрывают искусственные волосы с голов преступников и находят там несколько чёрных мешков, а также наличные деньги.
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P.S. Невольно улыбнуло напомнив, куплеты популярной в 70-е, одесской группы "Слепые", в своём произведении они бичевали некоторые пороки советского общества, в частности, бытовавшую в те времена моду на объёмные шиньоны: "Девушка с начёсом, на затылке шпильки, а внутри начёса - банка из-под кильки..."
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Хотя, конечно, в Эмиратах могли и легально приобрести. Тогда на таможне ржака была бы.
- А что это у вас на голове?
- А это у нас такой кошелёк, вот декларация!