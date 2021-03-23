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Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так

Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 22:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   золото   индия   контрабанда   криминал   обыск   таможня   
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Два индуса спрятали золото и наличные деньги под искусственными волосами и были пойманы после того, как покинули борт самолёта в Ченнаи, индийскими таможенниками.

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Метки: видео   задержание   золото   индия   контрабанда   криминал   обыск   таможня   
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10  комментариев
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Балбесы, всё давно уже придумано.
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10k
котегRUS 22 секунды назад
этож нужно быть такими идиотами
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463
azuver 43 секунды назад
А где песни и танцы ?
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28k
a.fey 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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10k
Хью́берт Полчаса назад
В жопе видно место уже не хватает, вот и выкручиваются как могут.
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7k
Andrei Хью́берт 16 минут назад
Ну, это то точно не золото. У золота поглощение рентгена как у свинца практически. На снимке будут просто белые пятна.
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6k
Летучий Мыш 43 минуты назад
А рамку то они как проходили?
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1k
Bogdan Krasota Летучий Мыш Полчаса назад
Так она на метал реагирует, а золото не магнитится.
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7k
Andrei Летучий Мыш 4 минуты назад
Это, учитывая, что в Дубаи рамка то точно есть, по нынешним ценам это около 40к баксов, а из ОАЭ можно вывозить без подтверждения легального происхождения ценностей на 60000 дирхамов - 16320 баксов.
Хотя, конечно, в Эмиратах могли и легально приобрести. Тогда на таможне ржака была бы.
- А что это у вас на голове?
- А это у нас такой кошелёк, вот декларация!
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7k
Cornho 55 минут назад
Сняли скальп.
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