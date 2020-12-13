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На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим и те устроили "армагеддон"

На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим и те устроили "армагеддон" (6 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2020 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: apple   iphone   видео   зарплата   индия   мародеры   погром   
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В ночную смену в минувшую пятницу рабочие разгромили предприятие в Нарасапуре (Индия), протестуя из-за невыплаты или снижения зарплаты. Кажется, с айфонами где-то могут наступить перебои.

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Метки: apple   iphone   видео   зарплата   индия   мародеры   погром   
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360k
Алексей 2 часа назад
правильно сделали.ибо нейух задерживать и платить меньше обещанного
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5
Артур 7 минут назад
Ну я думаю, скоро продукция Эпл подорожает :)
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281
☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
Профсоюзов у рабочих этого предприятия нет, потому заступиться за них, собственно, некому.

А много ли у нас профсоюзов, которые защищают права работников? Ни разу такого не слышал
кроме, разве что, забастовок на заводах форда в Калининграде лет 10 назад

А так только послания президенту на кршах писать...

«Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
Профсоюзов у рабочих этого предприятия нет, потому заступиться за них, собственно, некому. А много ли у нас профсоюзов, которые защищают права работников? Ни разу такого не слышал кроме, разве что, забастовок на заводах форда в Калининграде лет 10 назад А так только послания президенту на кршах писать... «Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
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5k
Vallek 20 минут назад
Корпоративные защитники просто сами не знают, каково это - получать меньше, чем обещали (при том что ЗП и без того нищенская), перерабатывать бесплатно и в конце концов даже того не получать!
Начальство поэтому и ох#евает, что у него есть инструменты воздействия, а ответственности нет.
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143k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
У англосаксонских сволочей видимо в "крови" колониализм, думали индусы на них пахать будут за чашку риса, как в былые времена, а времена то изменились...подонки ЕЕ вЕЛИЧЕСТВА)
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281
☣️Месть печенегов☣️ ☭Cheкаво☭ 13 минут назад
И здесь англосаксы?

«Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
И здесь англосаксы? «Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
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143k
☭Cheкаво☭ ☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
И что, так и не выплатили зарплаты с 13 апреля?))
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143k
☭Cheкаво☭ ☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
Писец! Путин должен заниматься такой мелочью, у него других забот хватает, по важнее.
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281
☣️Месть печенегов☣️ ☭Cheкаво☭ Минуту назад
Конечно, если такие "мелочи" не решаются без прямого гавка от президента.

Это называется управление страной в ручном режиме
и вертикаль власти
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143k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Хорошо "по танцевали"
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183
glip 43 минуты назад
Надо будет камеры повыше перевесить.
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3k
aleksander 44 минуты назад
А при чем тут Apple??
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2k
Outcast aleksander 14 минут назад
При том что как бы их фабрика-подрядчик.
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3k
livaneth Час назад
1. Профсоюзы НИКОГДА и НИГДЕ не защищали простых работников
2. Такие погромы ВСЕГДА имеют организаторов: Конкурентов (либо за рынок сбыта, либо за участок земли), или просто террористов, которым наплевать конкретно на этот завод, надо просто громко заявить о себе.
Собственно, то же самое можно сказать про любой погром.
3 В постсоветской России владельцы заводов не экономили на охране - потому рабочие и не бунтовали, оставшись без зарплаты, что под суровыми взглядами вооруженных бандитов не заболуешь.
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304
Атомный Крот livaneth 37 минут назад
Рабочих по-любому всегда больше было, чем бандитов. А бандиты храбростью никогда не отличались.
В отсутствии бунтов рабочих в постсоветской России другие причины были.
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26k
a.fey Час назад
Работал с индусами. У меня сложилось впечатление, что для них пообещать и наепать - это значит удачно вести бизнес. У меня такое чувство, что это одни индусы - начальники наепали других индусов. Те индусы, которых наепали, как настоящие дети природы, не стали пытаться жаловаться, судиться, решили как можно больше насрать тем, кто их наепал. Правда, зная индусов, те, кто наепал вытрясут с погромщиков за все, что те разбили до последней копейки и даже больше. Потому что надо же еще и наепать. Короче, сугубо индусские разборки. Цыгане - они и есть цыгане.
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2k
Outcast Час назад
Ба. У компании которая делает наценку 60% на свои продукты нет денег.
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987
Руслан Новак Outcast Час назад
А откуда вы знаете что они делают наценки 60%? Может вы ещё и знаете что именно они выпускают?
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64k
Вит Вит Час назад
У нас достаточно просто сказать,что пойдёшь в трудовую инспекцию,деньги находятся в течении получаса,говорю из собственного опыта.
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281
☣️Месть печенегов☣️ Вит Вит 7 минут назад
Расскажите
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−21
Князь Курбский 2 часа назад
Ислам = педофилия. Как это работает ютубе смотрел спор имамов шиит и суннит. Два видео по 1.5 часа, много мути, но по теме... Одни другому говорит... (не помню кто есть кто) - Так во сколько же лет у вас можно жену замуж брать? - с двух лет. - А во сколько же лет можно уже детей делать? - Детей делать с 12 или 13. - А любовью заниматься со сколько лет можно? - Тоже с 12 или 13, но можно и с 8 лет с её согласия и с вожделением. - А до 8 лет можно ласкать с вожделением но без проникновения? - Да можно! - А жену можно за калым да? - Да! - А жена может быть на один день? - Да может, Мухаммед не запрещал. (за калым) - То есть, можно взять себе 7 летнюю жену на 1 день и быть с ней с вожделением но без проникновения? - Да но... И там начался срачь. Из диалога получилось так, что заплатив деньги бедной семье, богатый может трахнуть девочку от 8 лет, а до восьми лет может извращаться без проникновения, и это по их мнению совершенно нормально, ведь так говорил пророк, а ему естественно Аллах (бог), а это превыше законов земных. Лично моё мнение такое. Пророк Мухаммад трахнул очень маленькую девочку, что было не позволительно, но он отмазался сказав, что это по воле Аллаха, а там уже стал придумывать свою версию библии, так как там много общего и даже много чего под копирку. В общем, самая удачная отмазка педофила, которая работает до сих пор Так что мальчики-то оттуда все дыр Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидар

Источник: https://fishki.net/3497732-vhttps://fishki.net/3497732-v-
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
"Видео результатов протестов наглядно свидетельствует о том, что происходит, если людям не платить обещанную зарплату."
===============
Не везде однако.. В 90-е в бывшем союзе нифига не не крушили, да и сейчас сколько нарушений, штрафы вычитают из ЗП, да и "денег нет, но вы держитесь" Куда не ткни
Правильно индусы поступили, за свои права нужно бороться, тем более если за них заступиться больше не кому
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808
СДД 2 часа назад
Любо-дорого посмотреть. Хоть где-то кто-то.
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2k
Чиуауа 2 часа назад
Жаль, работяг... теперь вычтут убытки из их зарплат. Ещё и должны останутся...
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да этим индийским рабочим еще повезло,вон в Зимбабве вообще связку бананов дают за 20ти часовой раб день,а в Эфиопии дают стакан воды
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29k
Alex 2 часа назад
Может было проще айфонов натырить и толкнуть налево?
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55
yd-1127010648 2 часа назад
Если убытки вычтут из зарплаты, значит надо громить больше, чем на зарплату. Иначе все повторится.
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6k
SpoiltNail 2 часа назад
погром, не стоило устраивать, но тупо всем сразу прекратить работать с первых дней задержки - можно было бы
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808
СДД SpoiltNail 2 часа назад
Праведный гнев вещь особая.
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9k
Типа граф SpoiltNail 2 часа назад
Давно на типографии работал , за два или три месяца денег должны были , мы вышли на работу , а работать не стали , деньги сразу нашли .
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6k
SpoiltNail Типа граф 2 часа назад
именно. если тупо всем прекратить работать - зашевелятся
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6k
SpoiltNail СДД Час назад
а толку? к отсутствию денег добавить уголовку?
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36k
Андрей Бертон 2 часа назад
Всегда добивали, когда на собеседовании : " а что вы можете дать нашей компании, кем вы себя видите через 5-10 лет и главное, почему вы хотите у нас работать? "
Млять задолбали. Я хочу у вас работать ради денег. А карьера мне и нафиг не нужна. Работал, знаю.
Я не хочу будучи начальником, работать сутками и в случае чего, отвечать перед прокуратурой и налоговой.
А по другому у нас не получается.
И если на интервью сказать правду, что я хочу просто хорошо работать и получать за это заслуженную зарплату, на тебя посмотрят как на прокаженнрго. Ведь им надо что бы ты вкалывать, молчал и получал подачку.
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