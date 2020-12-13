На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим и те устроили "армагеддон"

В ночную смену в минувшую пятницу рабочие разгромили предприятие в Нарасапуре (Индия), протестуя из-за невыплаты или снижения зарплаты. Кажется, с айфонами где-то могут наступить перебои.
Из-за претензий по заработной плате рабочие завода устроили погром. Они атаковали не только производственное предприятие по производству техники в Нараспуле, управляемое компанией Wistron (партнером Apple), но дошли и до офиса. Видео результатов протестов наглядно свидетельствует о том, что происходит, если людям не платить обещанную зарплату.
Один сотрудник, к примеру, утверждал, что "выпускнику инженерного факультета обещали 21 000 рупий (285 долларов США) в месяц, но вместо этого сначала он получил 16 000 рупий (217 долларов США), которые затем снизились до 12 000 рупий (163 доллара США) за последние три месяца". У других ситуация была еще хуже. Людям без инженерного образования платили около 500 рупий (6,78 доллара США). Кроме этого, рабочие были вынуждены проводить на предприятии по 12 часов, тогда как при приеме на работу обсуждался 8-часовой график. Профсоюзов у рабочих этого предприятия нет, потому заступиться за них, собственно, некому.
Завод в Нарсапуре Wistron Corporation производит устройства многих брендов, в том числе и для Apple. На предприятии работают около 10000 сотрудников, главным образом, приезжие. Задержка по заработной плате в ряде случаев доходила до двух месяцев, и рабочие, взбешенные невозможностью получить обещанное, пошли ва-банк.
Правда, руководство предприятия пообещало, что тех, кто участвовал в погромах, обязательно накажут (уже сейчас задержано 80 человек). А вот выплатят ли им зарплаты, как было обещано, пока неясно. Власти индийского штата настаивают на соблюдении прав рабочих. Впрочем, на место инженеров и сборщиков всегда найдутся желающие, так что фабрика в любом случае не останется в убытке.
Правда, руководство предприятия пообещало, что тех, кто участвовал в погромах, обязательно накажут (уже сейчас задержано 80 человек). А вот выплатят ли им зарплаты, как было обещано, пока неясно. Власти индийского штата настаивают на соблюдении прав рабочих. Впрочем, на место инженеров и сборщиков всегда найдутся желающие, так что фабрика в любом случае не останется в убытке.
В соцсетях, как водится, пользователи разделились на два лагеря. Одни сочувствовали и понимали бунтовщиков, другие посчитали их мародерами, которые не смогли договориться с начальством.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Колумбии взорвался бензовоз, окруженный халявщиками с ведрами
- "Не брат ты мне!": владелец магазина заставил мародера ползать по земле
- Индийские преступники позаботились о своем здоровье перед ограблением
- Самец антилопы проигнорировал леопарда на водопое
- Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
А много ли у нас профсоюзов, которые защищают права работников? Ни разу такого не слышал кроме, разве что, забастовок на заводах форда в Калининграде лет 10 назад
А так только послания президенту на кршах писать...
«Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
Начальство поэтому и ох#евает, что у него есть инструменты воздействия, а ответственности нет.
«Уважаемый Путин В. В.! Мы четыре месяца без зарплаты! Спаси рабочих! Мы хотим работать!». Такая надпись украсила крыши строительных вагончиков космодрома «Восточный» 13 апреля. На следующий день фотографии с сигналом SOS разошлись по всем соцсетям, информационным сайтам, газетам. Кстати, чтобы запечатлеть свое послание президенту строители использовали башенный кран.
Это называется управление страной в ручном режиме и вертикаль власти
2. Такие погромы ВСЕГДА имеют организаторов: Конкурентов (либо за рынок сбыта, либо за участок земли), или просто террористов, которым наплевать конкретно на этот завод, надо просто громко заявить о себе.
Собственно, то же самое можно сказать про любой погром.
3 В постсоветской России владельцы заводов не экономили на охране - потому рабочие и не бунтовали, оставшись без зарплаты, что под суровыми взглядами вооруженных бандитов не заболуешь.
В отсутствии бунтов рабочих в постсоветской России другие причины были.
Источник: https://fishki.net/3497732-vhttps://fishki.net/3497732-v-
===============
Не везде однако.. В 90-е в бывшем союзе нифига не не крушили, да и сейчас сколько нарушений, штрафы вычитают из ЗП, да и "денег нет, но вы держитесь" Куда не ткни
Правильно индусы поступили, за свои права нужно бороться, тем более если за них заступиться больше не кому
Млять задолбали. Я хочу у вас работать ради денег. А карьера мне и нафиг не нужна. Работал, знаю.
Я не хочу будучи начальником, работать сутками и в случае чего, отвечать перед прокуратурой и налоговой.
А по другому у нас не получается.
И если на интервью сказать правду, что я хочу просто хорошо работать и получать за это заслуженную зарплату, на тебя посмотрят как на прокаженнрго. Ведь им надо что бы ты вкалывать, молчал и получал подачку.