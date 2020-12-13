На фабрике Apple "забыли" заплатить индийским рабочим и те устроили "армагеддон"

Завод в Нарсапуре Wistron Corporation производит устройства многих брендов, в том числе и для Apple. На предприятии работают около 10000 сотрудников, главным образом, приезжие. Задержка по заработной плате в ряде случаев доходила до двух месяцев, и рабочие, взбешенные невозможностью получить обещанное, пошли ва-банк.

Правда, руководство предприятия пообещало, что тех, кто участвовал в погромах, обязательно накажут (уже сейчас задержано 80 человек). А вот выплатят ли им зарплаты, как было обещано, пока неясно. Власти индийского штата настаивают на соблюдении прав рабочих. Впрочем, на место инженеров и сборщиков всегда найдутся желающие, так что фабрика в любом случае не останется в убытке.